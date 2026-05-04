La película The Devil Wears Prada 2 se convirtió en el mayor éxito de taquilla en su primer fin de semana, alcanzando una recaudación global de 233 millones de dólares. De ese total, 77 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, consolidando el filme como uno de los estrenos más fuertes del año.

La secuela, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, logró posicionarse en el primer lugar en mercados clave como Italia, Reino Unido, México, Brasil, Australia, China, Alemania, España y Corea del Sur, según datos de la industria.

Con este debut, la cinta desplaza del primer puesto a Michael, que había liderado durante dos semanas consecutivas y ahora ocupa el segundo lugar con una recaudación acumulada de 423 millones de dólares.

Dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la historia retoma la vida de Andy Sachs dos décadas después, cuando regresa al mundo editorial bajo la exigente dirección de Miranda Priestly.

El filme ha superado ampliamente el debut de la película original de 2006, que inició con 27,5 millones de dólares, impulsado en gran parte por el factor nostalgia y el impacto cultural que ha mantenido la franquicia con el paso del tiempo.

En cuanto a la recepción, la crítica ha sido variada, aunque el público ha respondido de forma positiva, otorgándole altas calificaciones en encuestas realizadas tras las funciones.

En el resto del ranking, la película de Super Mario se ubica en el tercer lugar, acercándose a los 900 millones de dólares en ingresos globales. Mientras tanto, la secuela de “El diablo viste de Prada” se perfila como uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026.

Anne Hathaway revela el complicado episodio que experimentó antes de lograr su anhelo de ser madre