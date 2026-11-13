Una investigación por corrupción en Hungría llevó al descubrimiento de casi 20 millones de dólares en efectivo escondidos en bosques, graneros, almacenes, viviendas particulares y una caja fuerte ubicada en un lugar apartado.

El hallazgo se produjo durante una serie de operativos contra personas vinculadas a Miklós Seszták, exministro de Desarrollo Nacional del gobierno de Viktor Orbán, quien enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos relacionados con contratos públicos.

La Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos de Hungría informó que sus investigadores localizaron dinero en tres monedas diferentes durante búsquedas realizadas en Budapest y otras regiones del país.

El descubrimiento representa un avance importante para el gobierno del primer ministro Péter Magyar, que llegó al poder después de derrotar a Orbán en abril de 2026 y prometió investigar la corrupción durante sus 16 años de gobierno. AP News+1

Por qué importa: El hallazgo incrementa la presión judicial sobre antiguos funcionarios de uno de los gobiernos más influyentes de Europa Central. También pone a prueba la capacidad de Hungría para investigar presuntos casos de corrupción de alto nivel sin convertir los procesos judiciales en instrumentos de confrontación política.

The Facts | Qué encontraron en la investigación por corrupción en Hungría

Los investigadores realizaron operativos coordinados el 12 y 13 de noviembre en Budapest y en los condados de Pest, Békés y Nógrád.

Durante las búsquedas encontraron grandes cantidades de efectivo ocultas en distintos lugares, algunos de ellos alejados de las zonas urbanas.

Según el comunicado oficial, parte del dinero estaba enterrado en áreas boscosas. Otras cantidades fueron descubiertas dentro de edificios agrícolas, almacenes, propiedades residenciales y una caja fuerte de alto valor.

La institución confirmó que los fondos fueron entregados al Tesoro del Estado húngaro después de los operativos. MTI

El hallazgo ocurrió en el marco de un procedimiento penal contra Seszták, pero todavía corresponde a las autoridades y a los tribunales determinar el origen, la titularidad y la relación jurídica de todo el dinero recuperado.

The Breakdown | La investigación por corrupción en Hungría apunta a antiguos aliados de Orbán

Miklós Seszták ocupó el Ministerio de Desarrollo Nacional durante parte del gobierno de Viktor Orbán y fue una figura vinculada a las decisiones de inversión e infraestructura pública.

Las autoridades lo investigan por presuntamente haber recibido pagos ilegales relacionados con adquisiciones de autobuses estatales y proyectos de construcción.

Según Associated Press, las sospechas contra Seszták involucran sobornos y comisiones indebidas por un valor superior a 37 millones de dólares.

El exministro fue detenido en septiembre de 2026. Su situación judicial forma parte de una investigación que todavía no ha concluido y las acusaciones no constituyen una condena. AP News

La investigación por corrupción en Hungría también ha alcanzado a otros antiguos funcionarios del gobierno de Orbán.

Tres exministros se encuentran bajo investigación, mientras que el hermano menor del ex primer ministro fue detenido esta semana bajo sospecha de tráfico de personas, en un expediente separado.

Los involucrados han rechazado las acusaciones.

¿Por qué están investigando a los aliados de Orbán?

Orbán gobernó Hungría durante 16 años antes de sufrir una contundente derrota electoral en abril de 2026.

Su gobierno mantuvo relaciones cercanas con el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin, al tiempo que protagonizó reiteradas disputas con instituciones de la Unión Europea.

Su sucesor, Péter Magyar, ganó las elecciones con una plataforma centrada en combatir la corrupción, reactivar la economía y revisar las prácticas de administración pública.

Desde entonces, las autoridades han impulsado investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas con antiguos funcionarios.

Sin embargo, Orbán sostiene que estos procedimientos forman parte de una persecución política contra su entorno y que él podría convertirse en el siguiente objetivo.

La existencia de investigaciones y detenciones no demuestra, por sí sola, la responsabilidad penal de los acusados.

The Impact | Un hallazgo que aumenta la presión sobre Viktor Orbán

La recuperación de grandes cantidades de dinero oculto podría convertirse en una pieza importante para los investigadores.

En casos de presunta corrupción, seguir el movimiento del dinero resulta fundamental para establecer si existen vínculos entre contratos públicos, pagos irregulares y funcionarios.

Sin embargo, demostrar que los fondos proceden de actividades ilícitas requiere documentación, pruebas financieras y procedimientos judiciales.

El hallazgo también tiene consecuencias políticas.

El gobierno de Magyar ha convertido la lucha contra la corrupción en una de sus principales promesas, en un país donde la transparencia institucional ha sido motivo de controversia durante años.

Según una encuesta citada por Bloomberg, más del 70% de los consultados considera muy importante investigar posibles casos de corrupción relacionados con el mandato de Orbán.

Ese respaldo representa una oportunidad política para Magyar, pero también aumenta las expectativas de que las investigaciones produzcan resultados comprobables.

Para Hungría, el desafío es recuperar la confianza en sus instituciones y garantizar que los procesos se conduzcan bajo las normas del Estado de derecho.

En el ámbito internacional, el caso también será observado por la Unión Europea, que ha mantenido desacuerdos con Hungría sobre transparencia, independencia judicial y manejo de fondos públicos.

The Next Move | Qué sigue en las investigaciones contra el entorno de Orbán

Las autoridades deberán determinar la procedencia exacta del efectivo recuperado y establecer si forma parte de los presuntos sobornos investigados.

También deberán identificar a las personas que participaron en su almacenamiento, traslado o posible ocultamiento.

El avance de los procesos contra antiguos miembros del gobierno podría revelar nuevos elementos sobre cómo se adjudicaban y administraban determinados contratos estatales.

Por su parte, Orbán continúa denunciando una persecución política contra sus aliados.

La atención estará centrada en los resultados de las investigaciones, las decisiones de los tribunales y la eventual recuperación definitiva de fondos que puedan vincularse legalmente con delitos.

El descubrimiento de millones de dólares escondidos en diferentes regiones del país convierte a la investigación por corrupción en Hungría en una de las pruebas más importantes para el gobierno de Péter Magyar y para el futuro político del entorno de Viktor Orbán.