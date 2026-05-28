¡Frágil tregua! El ejército estadounidense acusó a Irán de violar el alto al fuego, luego que el país islámico respondiera a los ataques de EEUU a su territorio y violara el espacio aéreo iraní.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ejército de Estados Unidos criticó duramente a Irán por violar un frágil alto el fuego, después de que Kuwait informara que había sido atacado en una nueva agresión que amenazaba las negociaciones en curso para poner fin a la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que Kuwait había interceptado misiles lanzados por Irán a última hora de la noche del miércoles, y calificó el ataque iraní contra uno de los principales aliados de Washington en el golfo Pérsico como una “flagrante violación del alto el fuego”.

Kuwait había anunciado previamente un ataque en su territorio, e Irán anunció que había tomado represalias tras ataques a principios de la semana al disparar contra una base estadounidense en un estado del golfo Pérsico cuyo nombre no mencionó. El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó el jueves a Irán por lo que calificó de “agresión flagrante”.

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques durante toda la semana, incluso mientras el presidente Donald Trump expresaba confianza en que su gobierno está logrando avances en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

El lunes, Estados Unidos dijo que llevó a cabo lo que el Pentágono calificó de ataques “defensivos” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el sur de Irán.

Funcionarios estadounidenses dijeron a última hora del miércoles en Washington que sus fuerzas hicieron nuevas operaciones contra Irán, en las que derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las inmediaciones del estrecho y atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

Los funcionarios no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron a condición de guardar el anonimato.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, a través de la agencia de noticias estatal IRNA, reconoció el ataque en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas y dijo que inició su propio ataque de represalia contra la base aérea que lanzó el asalto, sin especificar si el ataque mencionado había tenido como objetivo a Kuwait.

El ejército de Kuwait anunció que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron misiles y drones entrantes el jueves, sin proporcionar más detalles sobre cuál había sido el blanco. El país, sede del cuartel general avanzado del Ejército Central de Estados Unidos, así como de bases aéreas y una base naval, fue atacado repetidamente por Irán y milicias chiíes en Irak respaldadas por Irán antes del alto el fuego de abril.

El anuncio se produce mientras Oriente Medio permanece en vilo y las conversaciones para poner fin a la guerra siguen sin un rumbo claro.

Trump busca un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz, por el que antes pasaba aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados.

También intenta que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, mientras que la República Islámica quiere que le levanten las sanciones económicas y la liberación de activos congelados para ayudar a su economía devastada.

La guerra ha sido impopular en Estados Unidos, y el cierre del estrecho por parte de Irán ha disparado los precios del petróleo, elevando los precios del combustible en todo el mundo.

Estadounidenses no creen que Trump solucione la guerra con Irán

El debate sobre la capacidad de Donald Trump para encontrar una salida digna en la guerra con Irán cobra fuerza, especialmente cuando los intereses de Estados Unidos parecen más comprometidos que nunca.

El análisis sobre la posible “salida de la guerra” de Trump frente a Irán plantea interrogantes sobre el liderazgo del mandatario y las consecuencias para el equilibrio en Medio Oriente.

Trump ha centrado su política exterior en posturas agresivas y decisiones unilaterales, que han terminado por aumentar las tensiones entre Washington y Teherán.

Ahora, analistas afirman que encontrar una salida favorable no solo es complicado, sino que podría no existir una “buena opción” para ninguna de las partes.

Según un análisis de CNN en Español, Trump enfrenta el dilema de retirar fuerzas sin perder poder geopolítico, o mantener el conflicto con altos costos humanos y políticos.

“A la gente no le gustaba la guerra desde el principio, no creen que vaya a traer muchos resultados positivos y no parecen esperar concesiones significativas, o al menos, concesiones que valgan la pena”, destacó la cadena de noticias.

Al respecto, se enfatizó en que varias encuestas sugieren que la gente simplemente quiere que esto termine.

La administración Trump se enfrenta a una encrucijada: si opta por la retirada rápida, corre el riesgo de dejar un vacío de poder que podría ser ocupado por grupos aliados a Irán y otros actores hostiles a Estados Unidos.

Por otro lado, mantener una presencia militar prolongada incrementa el riesgo de escalar el conflicto y debilita su posición ante la comunidad internacional.

Este escenario ya ha provocado preocupación entre congresistas y sectores diplomáticos estadounidenses, quienes ven lejana la posibilidad de una “buena salida” y advierten sobre la inestabilidad que puede propagarse por la región.

Guerra de EE.UU. con Irán agota armamento clave y abre vulnerabilidad ante China

Los contratistas militares de Estados Unidos necesitan al menos tres años para reponer las reservas de tres sistemas de armas clave utilizados intensamente en la guerra con Irán, según un análisis difundido el miércoles, lo que aumenta la preocupación de que las fuerzas estadounidenses tendrían una potencia de fuego limitada en cualquier conflicto futuro con China.

Los sistemas de armas para la guerra son los misiles de crucero Tomahawk, que se usan para atacar objetivos en lo profundo del territorio enemigo, y los interceptores Patriot y THAAD, que defienden contra misiles y drones entrantes.

“Estados Unidos tiene suficientes municiones para cualquier escenario plausible en la guerra con Irán, pero la reducción de los inventarios ha creado una ventana de vulnerabilidad para un posible conflicto en el Pacífico occidental”, afirmó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en su nuevo informe, al que tuvo acceso The Associated Press. “El tiempo necesario para reconstruir esos inventarios se ha convertido así en una gran preocupación”.

China tiene el objetivo declarado de garantizar que su ejército sea capaz de tomar Taiwán por la fuerza si fuera necesario para 2027, algo que, para los expertos, es más una aspiración que una fecha límite estricta por el impacto de la guerra.

Pero el presidente chino, Xi Jinping, advirtió este mes que, si Washington maneja mal sus relaciones con la isla autogobernada, Estados Unidos y China podrían terminar chocando o incluso en un conflicto abierto.

El análisis del centro académico con sede en Washington incorpora la histórica propuesta de presupuesto de defensa del gobierno republicano de Trump, de 1,5 billones de dólares para 2027, que acelera de forma significativa el gasto en municiones de alta gama que comenzó durante el gobierno demócrata de Biden. Aunque en el Congreso existe un acuerdo bipartidista para aumentar los inventarios, en el informe se indica que “el problema hoy no es el dinero; es el tiempo”.

“Se necesita tiempo para ampliar la capacidad de producción y construir estos complejos sistemas”, se explica en el informe sobre los efectos de la guerra, agregando que la ventana de vulnerabilidad durará “varios años hasta que los inventarios vuelvan a sus niveles anteriores, y varios años más antes de que alcancen los niveles que desean los planificadores de guerra”.

Aunque los inventarios de municiones son información clasificada, el CSIS indicó que existe suficiente información pública en los materiales presupuestarios del Pentágono para estimar los plazos de producción.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han insistido en que Estados Unidos es capaz de librar cualquier guerra. Han presionado a los contratistas de defensa para acelerar la producción de municiones, y Hegseth dijo a los legisladores el mes pasado que el gasto militar en el mandato de Trump ayudará a los fabricantes a duplicar o incluso triplicar sus capacidades.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó en un comunicado que el ejército “tiene todo lo que necesita para ejecutar (operaciones) en el momento y el lugar que elija el presidente”.

“Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas con los comandos combatientes, al tiempo que garantizamos que el ejército de Estados Unidos posee un profundo arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”, manifestó Parnell.

Algunos expertos militares discrepan. Los funcionarios del Pentágono “conocían la realidad de nuestras reservas militares y, con suerte, le dijeron a alguien: ‘Oye, si vamos a esta pelea, incluso en las estimaciones más conservadoras, estamos reduciendo nuestras reservas a un nivel crítico’”, afirmó Virginia Burger, analista de alto nivel de política de defensa del grupo de vigilancia Project On Government Oversight y exoficial de la Infantería de Marina.

Las preocupaciones por la disminución de las reservas fueron uno de los temas tratados en audiencias recientes del Congreso. Para los demócratas, el suministro de municiones es una métrica contundente contra la guerra con Irán, que Trump inició sin la aprobación de los legisladores. Algunos republicanos sostienen que el problema proviene de que Estados Unidos envió sistemas de defensa antimisiles Patriot a Ucrania después de que Rusia invadiera en 2022, aunque varios aliados estadounidenses usan esos sistemas.

Las raíces del aprieto se remontan al final de la Guerra Fría, según Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y asesor de alto nivel del CSIS, quien coescribió el estudio con el investigador asociado Chris H. Park.

Tras la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, Estados Unidos asumió que las guerras futuras serían cortas y regionales, con poca necesidad de grandes cantidades de armas tan sofisticadas, explicó Cancian en una entrevista. El Pentágono encargó cantidades relativamente bajas, suponiendo que el ejército no necesitaría muchas. Los contratistas militares respondieron en consecuencia, apoyándose en una huella de fabricación relativamente pequeña para producirlas.

La guerra de Rusia con Ucrania mostró que los conflictos pueden prolongarse y requerir inventarios profundos de armas avanzadas, indicó el experto. Al mismo tiempo, los estrategas militares de Estados Unidos realizaban simulaciones de posibles conflictos en el Pacífico occidental.

“La forma de pensar empezó a cambiar, pero simplemente lleva tiempo construir inventarios”, señaló Cancian, y añadió que parte del desafío consiste en poner al día una compleja red de cadenas de suministro y subcontratistas que producen componentes muy novedosos.

El gobierno del presidente Joe Biden debería recibir cierto reconocimiento por iniciar conversaciones con la industria de defensa, invertir dinero en la base industrial y aumentar la producción, afirmó Cancian, quien supervisó adquisiciones de equipo militar en la Oficina de Administración y Presupuesto en los mandatos del republicano George W. Bush y del demócrata Barack Obama.

“Mucha gente en el gobierno de Trump tiende a decir que todo era terrible hasta que llegaron, y eso no es cierto”, afirmó el especialista. “Ahora bien, sí es cierto que el gobierno de Trump realmente aumentó la financiación”.

Irán advierte que países vecinos no serán escudo de las bases de EEUU

El líder supremo de Irán ha advertido recientemente que las naciones de Oriente Medio ya no actuarán como un escudo para proteger las bases militares de Estados Unidos en la región.

Esta declaración refuerza la posición de Irán respecto a la presencia militar de EE.UU. en Oriente Medio, generando debates entre expertos y gobiernos regionales.

Jameneí subrayó que los países vecinos han cambiado su postura y no están dispuestos a custodiar intereses exteriores que puedan poner en riesgo su propia seguridad.

La presencia militar estadounidense en Oriente Medio ha sido motivo de controversia durante décadas. Mientras algunos gobiernos han permitido bases estadounidenses en su territorio bajo promesas de seguridad, creciente descontento popular y presiones internacionales están complicando estos acuerdos.

Expertos coinciden en que la advertencia de Jameneí podría influir en la política de países tradicionalmente aliados a Washington.

Además, incrementa la incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro de las bases militares extranjeras.

EE.UU. ataca objetivos iraníes: violaron el espacio aéreo

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que llevaron a cabo ataques en “legítima defensa” en el sur de Irán, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocan minas, incluso mientras el presidente Donald Trump afirmaba en redes sociales que las negociaciones estaban “progresando satisfactoriamente”.

Los ataques se realizaron “para proteger a nuestros soldados de amenazas planteadas por fuerzas iraníes”, expresó en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, pero aclaró que las fuerzas armadas están “actuando con moderación durante el alto el fuego en curso”.

Por el momento no había más detalles, incluidos más pormenores sobre las amenazas de Irán y lo que esto significa para las negociaciones. Previamente, Trump afirmó que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán debería incluir el requisito de que varios países adicionales, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, los pactos negociados por Estados Unidos con el fin de normalizar las relaciones con Israel y que se forjaron durante el primer mandato del republicano.

Hizo la propuesta en momentos en que el incipiente acuerdo con Irán enfrenta críticas de otros republicanos que están a favor de una línea más dura hacia Irán, lo cual podría añadir nuevas complicaciones diplomáticas a las negociaciones.

Trump mencionó a Arabia Saudí y Qatar, diciendo que son países que deberían sumarse “de inmediato”, junto con Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en los primeros países en sumarse en 2020.

Escribió que, “después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para tratar de armar este rompecabezas tan complejo, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, simultáneamente, se sumen a los Acuerdos de Abraham”, sumando una nueva traba al acuerdo con Irán.

Desde hace tiempo Trump ha albergado esperanzas de que Arabia Saudí se sume, pero el reino ha sostenido que cualquier acuerdo de normalización requiere primero establecer una vía clara para la creación de un Estado palestino. Eso también es clave para Pakistán, que está entre los países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel.

Syed Mohammad Ali, analista que vive en Islamabad, hizo notar que la postura paquistaní sobre Israel sigue sin cambios, pese a la propuesta más reciente de Trump.

El presidente dijo que se refirió al plan de los Acuerdos de Abraham durante las negociaciones del sábado, algo que Irán ha ignorado por completo. Indicó que aceptaría que “uno o dos” países se negaran a firmar, pero señaló que la mayoría deberían estar dispuestos. Egipto y Jordania ya reconocen formalmente a Israel y tienen tratados de paz de larga data. Turquía reconoció por primera vez a Israel en 1949.

Masud Khan, exembajador de Pakistán en Estados Unidos, dijo que aún está por verse cuán viable podría ser la propuesta para los países en la lista de Trump.

“La invocación de los Acuerdos de Abraham en esta etapa le da una dimensión completamente nueva a los procesos diplomáticos y de mediación porque este tema no estaba en la agenda”, apuntó, y se refirió a la presión que enfrenta Trump en su país para alcanzar un acuerdo favorable, sumado a que Irán aún no ha aceptado el plan.

Aun así, observó Khan, “la vía diplomática todavía está funcionando, y creo que Pakistán ocupa un lugar central en ella, respaldado por países de la región”.

Sigue sin estar claro cuándo o cómo podría completarse cualquier acuerdo con Irán. Trump planteó que incluso Irán podría sumarse a los acuerdos a la larga, si se llega a un consenso.

Los acuerdos son una serie de pactos diplomáticos, económicos y de seguridad creados con influencia de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, originalmente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, a los cuales siguieron Sudán, Marruecos y, más recientemente, Kazajistán.

Fueron presentados como una iniciativa para promover la cooperación entre países de Oriente Medio y el norte de África, y el gobierno los vio como una forma de allanar en parte el camino hacia vínculos plenos con Israel.

Irán responderá a los ataques

Las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento luego de que Irán responde a ataques de EE.UU. en la región. En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores iraní condenó enérgicamente los bombardeos estadounidenses realizados sobre posiciones que, según Washington, eran vinculadas a grupos armados respaldados por Irán.

La respuesta oficial iraní ha generado alarma entre la comunidad internacional y renovado el temor a una escalada de violencia.

El gobierno de Irán calificó los ataques como “provocativos e injustificables”, advirtiendo de posibles consecuencias para la seguridad regional.

Según medios oficiales, la administración iraní enfatizó su derecho a defenderse y denunció que estas acciones contribuyen al deterioro de la paz en Medio Oriente.

La comunidad internacional permanece en alerta, mientras las autoridades piden evitar nuevas escaladas y buscar vías diplomáticas para resolver las diferencias. Los próximos movimientos de ambos gobiernos serán determinantes para el futuro inmediato de la región.

El acuerdo entre EEUU e Irán está casi listo y Trump dice que no hay que apresurarse

Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y haría que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, informaron funcionarios regionales a The Associated Press.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió a sus representantes “que no se apresuren en llegar a un acuerdo”.

El mandatario afirmó que las negociaciones avanzan ” de manera ordenada y constructiva” , y que la relación con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”. Rechazó las críticas de algunos republicanos que buscan un enfoque más duro.

El acuerdo no se firmará el domingo, según una persona familiarizada con el estado de las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente. Las partes parecían más cerca de un acuerdo en las últimas semanas, solo para ver cómo fracasaban las labores diplomáticas.

La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado.

Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo que el bloqueo “permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

Un hombre ondea una bandera iraní para una campaña progubernamental bajo un cartel que muestra el estrecho de Ormuz y los labios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cosidos, en una plaza en el centro de Teherán, Irán, el 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)



El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

Según el posible acuerdo, Irán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará al uranio estará sujeta a más conversaciones durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario federal confirmó el periodo de 60 días y señaló que si Irán no renuncia a su reserva no habrá alivio en las sanciones y no se llegaría a un acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre el acuerdo emergente debido a que no se ha hecho público.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no ha hecho ningún compromiso público de renunciar a su uranio, una exigencia clave de Trump para llegar a un acuerdo. El presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y reitera su derecho a la tecnología nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las negociaciones han logrado “un progreso importante, aunque no un progreso final”, y que el mundo ya no tendría que tener miedo de que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante su visita a la India, Rubio dijo al diario India Today que la “primera etapa” de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. “La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca desarrollar armamento nuclear, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”.

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

Borrador de acuerdo Irán EEUU no incluye tema nuclear

En las últimas horas, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha tomado un giro relevante tras la filtración de un borrador que ya circula en países del Golfo Pérsico.

Aunque el documento representa un avance en la diplomacia internacional, fuentes cercanas aseguran que aún persisten dudas cruciales sobre su alcance real, ya que omite un punto esencial de la agenda nuclear.

El borrador incluye compromisos relacionados con la reducción de tensiones regionales y posibles pasos hacia el alivio de algunas sanciones en contra de Irán.

Sin embargo, según información revelada, el texto filtrado no hace referencia al programa de enriquecimiento de uranio iraní, el tema más delicado y una de las demandas centrales de la comunidad internacional para garantizar la seguridad en Medio Oriente.

El enriquecimiento de uranio en Irán es, desde hace años, la mayor preocupación de potencias occidentales y organismos internacionales.

La ausencia de ese tema en el borrador genera escepticismo entre expertos sobre la viabilidad de un acuerdo duradero que lleve tranquilidad a la región.

Sin la inclusión de estrictas regulaciones y mecanismos de verificación, temen que las negociaciones se estanquen o que las tensiones puedan empeorar.

Fuentes diplomáticas, consultadas en medios del Golfo, recalcan que mientras Irán busca alivios económicos, Estados Unidos y sus aliados insisten en garantías sobre el desarrollo nuclear.

El hecho de que el documento filtrado omita un aspecto tan relevante pone en entredicho la voluntad de alcanzar un entendimiento integral.

Trump amenaza a Irán con una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear

(7/marzo/2025).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que escribió y envió al líder de Irán, ayatollah Alí Khamenei, advirtiéndole que está dispuesto a una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear.

Trump reveló detalles del contenido de la carta en una entrevista para Fox Businnes News. “Le escribí una carta diciendo: Espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible”, dijo el mandatario sobre la posibilidad de una intervención militar.

Posterior a la entrevista de Trump, la Casa Blanca confirmó que el gobernante estadounidense envió la nota con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

Analistas han señalado que se trata de una amenaza directa con enviar tropas estadounidenses, declarando una guerra abierta a Irán.

“Preferiría negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero podemos llegar a un acuerdo que sería tan bueno como si ganara por la vía militar“, agregó Trump al confirmar la intervención militar en el país árabe.

Al respecto, el mandatario indicó que algo va a pasar si Irán se niega a un convenio relacionado con mermar la fabricación de armas nucleares.

Hasta el momento, Irán no ha respondido a las amenazas del gobernante estadounidense. Se desconoce si la carta llegó al líder iraní.

No es la primera vez que Trump amenaza con una intervención militar a Irán, hace unos días indicó que estaba dispuesto a bombardear el país.

“Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”, dijo Trump sobre sus acciones para controlar el programa nuclear de Irán.

Irán responde a Trump: “Es más probable una guerra que llegar a un acuerdo nuclear”

El gobierno iraní considera que la guerra con Estados Unidos es hoy una opción más probable que la negociación, según declaraciones recientes de altos funcionarios.

Esta afirmación refleja la gravedad de las tensiones que marcan actualmente la relación entre ambos países, con choques verbales, incidentes militares y poca disposición al diálogo directo.

En las últimas semanas, Teherán ha endurecido su discurso y advierte que el clima internacional, especialmente en Medio Oriente, favorece la confrontación más que la diplomacia.

Las palabras reflejan el rápido deterioro de los canales diplomáticos tras años de conflictos, sanciones internacionales y acusaciones mutuas.

Expertos coinciden en que la escalada de hostilidades, alimentada por incidentes como los ataques en el Mar Rojo y las acciones de milicias aliadas a Irán, han reducido el margen para negociaciones significativas.

La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de conflicto directo, acusaciones de injerencia y sanciones.

El acuerdo nuclear de 2015 representó un breve respiro, pero el retiro estadounidense del pacto en 2018 reavivó la tensión y la incertidumbre.

Actualmente, ambos países parecen haber agotado las vías tradicionales de acercamiento, y la desconfianza domina cada declaración pública.

Irán estaría obligado a firmar un acuerdo nuclear o EEUU trataría de desaparecer el país

El gobierno de Donald Trump tendría todo preparado para obligar a Irán a firmar un acuerdo nuclear, amenazándolos con desaparecer el país de la faz de la Tierra.

La información militar fue publicada por el medio The Daily Express, destacando que la gestión Trump tiene todo planificado para atacar a Irán si se niega a controlar su poderío nuclear, exactamente para el mes de septiembre.

“Israel ya está preparado para una guerra con Irán, aunque no lo admita”, destacó The Daily Express al hablar sobre las constantes amenazas en las que vive el gobierno hebreo por las guerras con sus países vecinos, incluido Israel.

El conflicto iniciaría a mediados de septiembre, cuando Trump exponga a Irán su intención de obligarlo a rendir cuentas sobre su programa nuclear, considerado por EEUU como un peligro para la humanidad.

“Si existe la voluntad de dar tiempo al presidente Trump para intentar conseguir un buen acuerdo nuclear, que también preferimos a la guerra“, detalla la fuente citada por el medio británico.

De acuerdo con los datos militares, todo está sobre la mesa y el plan para “desaparecer” Irán es real, y está más cerca de lo que se sospecha.

Al respecto, se indicó que para EEUU someter a Irán tiene sentido de urgencia, y está relacionado con el peligro de que su poderío nuclear se extienda.

El presidente Trump ha sido contundente al señalar que está dispuesto a bombardear a Irán si no firma el acuerdo sobre el uso de armas nucleares. “Serán bombardeados como nunca antes han visto”.









