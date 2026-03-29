El gobierno de Estados Unidos ha registrado discretamente el dominio “aliens.gov”, un sitio web que, aunque aún no está activo, forma parte del sistema oficial federal, al igual que páginas como White House y la CIA.

De acuerdo con registros oficiales, el dominio fue creado recientemente bajo la Oficina Ejecutiva del Presidente, lo que confirma su autenticidad. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública sobre su propósito ni se ha realizado un anuncio oficial.

El registro ocurre semanas después de que el presidente Donald Trump ordenara al Pentágono avanzar en la desclasificación de documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre.

La aparición del dominio no es un caso aislado, ya que forma parte de una serie de registros similares, lo que sugiere una estrategia digital planificada por parte del gobierno.

El hallazgo generó una rápida reacción en redes sociales, donde crecieron las especulaciones sobre un posible anuncio futuro. Mientras algunos expertos consideran que se trata de una medida preventiva para asegurar dominios sensibles, otros interpretan el movimiento como una señal de que podrían revelarse nuevos datos sobre el fenómeno OVNI en los próximos años.