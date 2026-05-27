Theresa Kachindamoto se convirtió en un símbolo de lucha contra el matrimonio infantil en Malawi tras utilizar su autoridad tradicional para proteger a niñas de su comunidad.

Al asumir su cargo como jefa tribal, descubrió que muchas menores eran obligadas a casarse a temprana edad, abandonando sus estudios y perdiendo oportunidades de desarrollo. Ante esta situación, tomó una decisión contundente: impedir que las niñas continuaran siendo entregadas en matrimonio durante su liderazgo.

Con el respaldo de su autoridad comunitaria, anuló cientos de matrimonios infantiles y promovió el regreso de numerosas niñas a las escuelas. Además, impulsó conversaciones con líderes locales y familias para generar conciencia sobre los riesgos del matrimonio precoz y la importancia de la educación femenina.

La labor de Kachindamoto ha sido reconocida internacionalmente como un ejemplo de liderazgo y defensa de los derechos de las niñas. Su historia refleja cómo las autoridades tradicionales también pueden convertirse en agentes de cambio social y protección para las comunidades más vulnerables.

Niña de 5 años es deportada a Honduras junto a su madre