El popular pato Merlín, que se ha ganado el cariño de miles de aficionados durante el Mundial 2026, hizo una aparición especial este lunes en Palacio Nacional durante la conferencia de prensa de la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum.

Merlín estuvo acompañado por Carla y sus hijos, Carlos y Cristian, quienes son responsables de sus cuidados y forman parte de una familia dedicada al comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante el encuentro con los medios, Carla explicó que la fama del pato surgió de manera inesperada. Aunque Merlín ya aparecía en algunos videos publicados en redes sociales, su popularidad se disparó durante las celebraciones de la selección mexicana en el Mundial, convirtiéndose rápidamente en una sensación internacional.

La familia destacó que, pese a la atención mediática, mantiene los pies en la tierra y continúa con sus actividades cotidianas. También compartieron algunos detalles sobre el cuidado del ave, que suele llamar la atención por vestir una camiseta de la selección mexicana y usar calcetines protectores en sus patas.

Según explicaron, Merlín sigue una alimentación especial que incluye verduras, frutas, proteínas y otros alimentos adecuados para aves. Además, revelaron una curiosidad que ha generado simpatía entre los seguidores: los domingos suele disfrutar de un taco de carnitas.

La historia de Merlín se ha convertido en uno de los relatos más peculiares y entrañables del Mundial 2026, demostrando cómo un personaje inesperado puede conquistar a aficionados de todo el mundo.

Un pato escocés desafía la popularidad de Merlín en el Mundial