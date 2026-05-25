Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a barajarse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que México está dispuesto a albergar al equipo de Irán durante el Mundial de Fútbol y que viaje a Estados Unidos para los tres partidos que se disputarán allí.

Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que en México “no tenemos ningún problema” en que la selección iraní permanezca en su territorio mexicano luego de que Estados Unidos objetó que mantuvieran su campamento en ese país.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero su traslado a México comenzó a barajarse como una opción debido a la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y las preocupaciones de seguridad.

La selección iraní disputará sus partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

La mandataria detalló que se está evaluando que la selección de Irán pueda hacer su campamento en la ciudad fronteriza de Tijuana, frente a California. Los equipos utilizan campamentos base para entrenar antes y después de los partidos.

La selección de Irán participa en su cuarta Copa Mundial consecutiva y en su séptima en total. Nunca ha superado la primera ronda.

Al ser preguntada sobre las exigencias que impuso Estados Unidos a la selección de la República Democrática del Congo de que debe aislarse 21 días antes de llegar a territorio estadounidense por el brote de ébola que enfrenta ese país, la mandataria señaló que en el caso de México “tiene que haber algunas medidas sanitarias en particular que se trabajen junto con el país de origen”, para el partido que disputará el equipo africano en la ciudad mexicana de Guadalajara, pero no dio detalles.

La selección africana tendrá su campamento base en Houston durante el Mundial y disputará su primer juego del Grupo K contra Portugal el 17 de junio en esa ciudad, seguido de los partidos ante Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio contra Uzbekistán en Atlanta.

Foto: Shutterstock

Irán no “se perderá el Mundial” a pesar de la guerra con EEUU

Un prominente dirigente del fútbol en Asia afirma que Irán sigue listo para jugar el Mundial que se disputará en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

En una publicación en redes sociales la semana pasada, en reacción a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, la selección nacional de fútbol de Irán señaló que “nadie puede excluirla” de disputar el torneo.

El lunes, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés), Windsor John, indicó que el ente rector continental no ha escuchado nada que sugiera que Irán no competirá en el Mundial.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen”, declaró en una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, donde tiene su sede la AFC. “Hasta donde sabemos, Irán va a jugar.

“Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación (de fútbol de Irán) la que debe decidir si juega y, a día de hoy, la federación… nos ha dicho que van al Mundial”.

Trump había publicado en redes sociales que el equipo iraní era bienvenido en el Mundial pese a la guerra en curso con Irán. No obstante, él dijo que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Estados Unidos. Este país coorganiza el torneo con México y Canadá.

La guerra regional ha sembrado dudas sobre la capacidad de Irán para cumplir con su participación en el Mundial. Además, el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal la semana pasada que las circunstancias actuales significaban que no era posible jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que aún quiere participar. También subrayó que el torneo lo organiza la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, no Trump ni Estados Unidos.

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 16 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Además, cerrará la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

Irán es una potencia del fútbol asiático. Ocupa el puesto número 20 del mundo en el ranking de la FIFA y se clasificó para su cuarta edición consecutiva del Mundial.

Antes del Mundial, se espera que dirigentes del fútbol iraní asistan al congreso annual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. Sin embargo, la federación iraní no pudo asistir a reuniones en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 selecciones.

Irán elimina a su máximo goleador de la selección por traidor a la patria

Irán expulsó a su máximo goleador de la selección de fútbol tras acusarlo de “traición a la patria”, según informan medios internacionales.

La medida afecta a Sardar Azmoun (31 años), quien fue separado de la selección iraní de fútbol.

De acuerdo a la información que trasciende, el jugador publicó en sus redes sociales unas fotos suyas saludando a dos altos mandatarios del país en el que juega.

Sardar jugó en el Bayer Leverkusen y la Roma, actualmente milita en el Shabab Al-Ahlien de Dubai.

El ha encendido el debate sobre la libertad de expresión en el deporte iraní. Además, esto ocurre especialmente en un país donde las posturas políticas de los atletas suelen estar vigiladas y sancionadas por las autoridades.

Libertad de expresión y represión en el fútbol iraní



La suspensión del jugador de la selección del fútbol pone nuevamente en relieve el desafío que enfrentan los deportistas iraníes al manifestar ideas distintas al gobierno.

Diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por posibles represalias. Además, preocupa el impacto que esta situación podría tener en la carrera de Taremi y otros futbolistas del país.

Imagen de archivo cortesía.



El acuerdo entre EEUU e Irán está casi listo y Trump dice que no hay que apresurarse

Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra, reabriría el estrecho de Ormuz y haría que Irán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, informaron funcionarios regionales a The Associated Press.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le pidió a sus representantes “que no se apresuren en llegar a un acuerdo”.

El mandatario afirmó que las negociaciones avanzan ” de manera ordenada y constructiva” , y que la relación con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”. Rechazó las críticas de algunos republicanos que buscan un enfoque más duro.

El acuerdo no se firmará el domingo, según una persona familiarizada con el estado de las negociaciones que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente. Las partes parecían más cerca de un acuerdo en las últimas semanas, solo para ver cómo fracasaban las labores diplomáticas.

La reapertura del estrecho comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado.

Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo que el bloqueo “permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

Según el posible acuerdo, Irán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará al uranio estará sujeta a más conversaciones durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario federal confirmó el periodo de 60 días y señaló que si Irán no renuncia a su reserva no habrá alivio en las sanciones y no se llegaría a un acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre el acuerdo emergente debido a que no se ha hecho público.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no ha hecho ningún compromiso público de renunciar a su uranio, una exigencia clave de Trump para llegar a un acuerdo. El presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y reitera su derecho a la tecnología nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las negociaciones han logrado “un progreso importante, aunque no un progreso final”, y que el mundo ya no tendría que tener miedo de que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante su visita a la India, Rubio dijo al diario India Today que la “primera etapa” de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. “La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca desarrollar armamento nuclear, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”.

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

Borrador de acuerdo Irán EEUU no incluye tema nuclear

En las últimas horas, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha tomado un giro relevante tras la filtración de un borrador que ya circula en países del Golfo Pérsico.

Aunque el documento representa un avance en la diplomacia internacional, fuentes cercanas aseguran que aún persisten dudas cruciales sobre su alcance real, ya que omite un punto esencial de la agenda nuclear.

El borrador incluye compromisos relacionados con la reducción de tensiones regionales y posibles pasos hacia el alivio de algunas sanciones en contra de Irán.

Sin embargo, según información revelada, el texto filtrado no hace referencia al programa de enriquecimiento de uranio iraní, el tema más delicado y una de las demandas centrales de la comunidad internacional para garantizar la seguridad en Medio Oriente.

El enriquecimiento de uranio en Irán es, desde hace años, la mayor preocupación de potencias occidentales y organismos internacionales.

La ausencia de ese tema en el borrador genera escepticismo entre expertos sobre la viabilidad de un acuerdo duradero que lleve tranquilidad a la región.

Sin la inclusión de estrictas regulaciones y mecanismos de verificación, temen que las negociaciones se estanquen o que las tensiones puedan empeorar.

Fuentes diplomáticas, consultadas en medios del Golfo, recalcan que mientras Irán busca alivios económicos, Estados Unidos y sus aliados insisten en garantías sobre el desarrollo nuclear.

El hecho de que el documento filtrado omita un aspecto tan relevante pone en entredicho la voluntad de alcanzar un entendimiento integral.

Imágenes cortesía.

Trump amenaza a Irán con una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear

(7/marzo/2025).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que escribió y envió al líder de Irán, ayatollah Alí Khamenei, advirtiéndole que está dispuesto a una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear.

Trump reveló detalles del contenido de la carta en una entrevista para Fox Businnes News. “Le escribí una carta diciendo: Espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible”, dijo el mandatario sobre la posibilidad de una intervención militar.

Posterior a la entrevista de Trump, la Casa Blanca confirmó que el gobernante estadounidense envió la nota con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

Analistas han señalado que se trata de una amenaza directa con enviar tropas estadounidenses, declarando una guerra abierta a Irán.

“Preferiría negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero podemos llegar a un acuerdo que sería tan bueno como si ganara por la vía militar“, agregó Trump al confirmar la intervención militar en el país árabe.

Al respecto, el mandatario indicó que algo va a pasar si Irán se niega a un convenio relacionado con mermar la fabricación de armas nucleares.

Hasta el momento, Irán no ha respondido a las amenazas del gobernante estadounidense. Se desconoce si la carta llegó al líder iraní.

No es la primera vez que Trump amenaza con una intervención militar a Irán, hace unos días indicó que estaba dispuesto a bombardear el país.

“Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”, dijo Trump sobre sus acciones para controlar el programa nuclear de Irán.

Irán responde a Trump: “Es más probable una guerra que llegar a un acuerdo nuclear”

El gobierno iraní considera que la guerra con Estados Unidos es hoy una opción más probable que la negociación, según declaraciones recientes de altos funcionarios.

Esta afirmación refleja la gravedad de las tensiones que marcan actualmente la relación entre ambos países, con choques verbales, incidentes militares y poca disposición al diálogo directo.

En las últimas semanas, Teherán ha endurecido su discurso y advierte que el clima internacional, especialmente en Medio Oriente, favorece la confrontación más que la diplomacia.

Las palabras reflejan el rápido deterioro de los canales diplomáticos tras años de conflictos, sanciones internacionales y acusaciones mutuas.

Expertos coinciden en que la escalada de hostilidades, alimentada por incidentes como los ataques en el Mar Rojo y las acciones de milicias aliadas a Irán, han reducido el margen para negociaciones significativas.

La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de conflicto directo, acusaciones de injerencia y sanciones.

El acuerdo nuclear de 2015 representó un breve respiro, pero el retiro estadounidense del pacto en 2018 reavivó la tensión y la incertidumbre.

Actualmente, ambos países parecen haber agotado las vías tradicionales de acercamiento, y la desconfianza domina cada declaración pública.



El posible acuerdo incluiría que Irán renuncie a su uranio

Según el posible acuerdo, Irán aceptaría renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido, según los dos funcionarios regionales, que hablaron bajo condición de anonimato para declarar sobre las delicadas negociaciones.

Uno de los funcionarios, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán renunciará al uranio estará sujeta a más conversaciones durante un periodo de 60 días. Es muy probable que una parte de la cantidad sea diluida, mientras que el resto se transfiera a un tercer país, señaló. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario federal confirmó el periodo de 60 días y señaló que si Irán no renuncia a su reserva no habrá alivio en las sanciones y no se llegaría a un acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato sobre el acuerdo emergente debido a que no se ha hecho público.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto a los niveles del 90% aptos para armas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán no ha hecho ningún compromiso público de renunciar a su uranio, una exigencia clave de Trump para llegar a un acuerdo. El presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos “para asegurar al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

Irán siempre ha insistido en que su programa es pacífico, mientras enriquece uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico, y reitera su derecho a la tecnología nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las negociaciones han logrado “un progreso importante, aunque no un progreso final”, y que el mundo ya no tendría que tener miedo de que Irán desarrolle un arma nuclear.

Durante su visita a la India, Rubio dijo al diario India Today que la “primera etapa” de cualquier acuerdo sería la reapertura total del estrecho. “La segunda es que Irán necesita entrar en negociaciones serias sobre tres temas: su compromiso de nunca desarrollar armamento nuclear, restricciones a largo plazo sobre sus capacidades de enriquecimiento, y qué hacer con el uranio altamente enriquecido”.

Trump ha buscado mayores concesiones de Irán que las exigidas en un acuerdo de 2015 de la era de Obama, del que Estados Unidos se retiró posteriormente en el primer mandato de Trump.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la agencia de noticias estatal que hay “diferencias que se están reduciendo” entre las posiciones iraní y estadounidense, pero que Irán es cauteloso después de haber sido atacado dos veces en el último año mientras entablaba negociaciones nucleares.

Borrador de acuerdo Irán EEUU no incluye tema nuclear

En las últimas horas, el acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha tomado un giro relevante tras la filtración de un borrador que ya circula en países del Golfo Pérsico.

Aunque el documento representa un avance en la diplomacia internacional, fuentes cercanas aseguran que aún persisten dudas cruciales sobre su alcance real, ya que omite un punto esencial de la agenda nuclear.

El borrador incluye compromisos relacionados con la reducción de tensiones regionales y posibles pasos hacia el alivio de algunas sanciones en contra de Irán.

Sin embargo, según información revelada, el texto filtrado no hace referencia al programa de enriquecimiento de uranio iraní, el tema más delicado y una de las demandas centrales de la comunidad internacional para garantizar la seguridad en Medio Oriente.

El enriquecimiento de uranio en Irán es, desde hace años, la mayor preocupación de potencias occidentales y organismos internacionales.

La ausencia de ese tema en el borrador genera escepticismo entre expertos sobre la viabilidad de un acuerdo duradero que lleve tranquilidad a la región.

Sin la inclusión de estrictas regulaciones y mecanismos de verificación, temen que las negociaciones se estanquen o que las tensiones puedan empeorar.

Fuentes diplomáticas, consultadas en medios del Golfo, recalcan que mientras Irán busca alivios económicos, Estados Unidos y sus aliados insisten en garantías sobre el desarrollo nuclear.

El hecho de que el documento filtrado omita un aspecto tan relevante pone en entredicho la voluntad de alcanzar un entendimiento integral.

Trump amenaza a Irán con una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear

(7/marzo/2025).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que escribió y envió al líder de Irán, ayatollah Alí Khamenei, advirtiéndole que está dispuesto a una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear.

Trump reveló detalles del contenido de la carta en una entrevista para Fox Businnes News. “Le escribí una carta diciendo: Espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible”, dijo el mandatario sobre la posibilidad de una intervención militar.

Posterior a la entrevista de Trump, la Casa Blanca confirmó que el gobernante estadounidense envió la nota con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

Analistas han señalado que se trata de una amenaza directa con enviar tropas estadounidenses, declarando una guerra abierta a Irán.

“Preferiría negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero podemos llegar a un acuerdo que sería tan bueno como si ganara por la vía militar“, agregó Trump al confirmar la intervención militar en el país árabe.

Al respecto, el mandatario indicó que algo va a pasar si Irán se niega a un convenio relacionado con mermar la fabricación de armas nucleares.

Hasta el momento, Irán no ha respondido a las amenazas del gobernante estadounidense. Se desconoce si la carta llegó al líder iraní.

No es la primera vez que Trump amenaza con una intervención militar a Irán, hace unos días indicó que estaba dispuesto a bombardear el país.

“Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos”, dijo Trump sobre sus acciones para controlar el programa nuclear de Irán.

Irán responde a Trump: “Es más probable una guerra que llegar a un acuerdo nuclear”

El gobierno iraní considera que la guerra con Estados Unidos es hoy una opción más probable que la negociación, según declaraciones recientes de altos funcionarios.

Esta afirmación refleja la gravedad de las tensiones que marcan actualmente la relación entre ambos países, con choques verbales, incidentes militares y poca disposición al diálogo directo.

En las últimas semanas, Teherán ha endurecido su discurso y advierte que el clima internacional, especialmente en Medio Oriente, favorece la confrontación más que la diplomacia.

Las palabras reflejan el rápido deterioro de los canales diplomáticos tras años de conflictos, sanciones internacionales y acusaciones mutuas.

Expertos coinciden en que la escalada de hostilidades, alimentada por incidentes como los ataques en el Mar Rojo y las acciones de milicias aliadas a Irán, han reducido el margen para negociaciones significativas.

La relación entre Irán y Estados Unidos ha sido históricamente compleja, caracterizada por episodios de conflicto directo, acusaciones de injerencia y sanciones.

El acuerdo nuclear de 2015 representó un breve respiro, pero el retiro estadounidense del pacto en 2018 reavivó la tensión y la incertidumbre.

Actualmente, ambos países parecen haber agotado las vías tradicionales de acercamiento, y la desconfianza domina cada declaración pública.

Irán estaría obligado a firmar un acuerdo nuclear o EEUU trataría de desaparecer el país

El gobierno de Donald Trump tendría todo preparado para obligar a Irán a firmar un acuerdo nuclear, amenazándolos con desaparecer el país de la faz de la Tierra.

La información militar fue publicada por el medio The Daily Express, destacando que la gestión Trump tiene todo planificado para atacar a Irán si se niega a controlar su poderío nuclear, exactamente para el mes de septiembre.

“Israel ya está preparado para una guerra con Irán, aunque no lo admita”, destacó The Daily Express al hablar sobre las constantes amenazas en las que vive el gobierno hebreo por las guerras con sus países vecinos, incluido Israel.

El conflicto iniciaría a mediados de septiembre, cuando Trump exponga a Irán su intención de obligarlo a rendir cuentas sobre su programa nuclear, considerado por EEUU como un peligro para la humanidad.

“Si existe la voluntad de dar tiempo al presidente Trump para intentar conseguir un buen acuerdo nuclear, que también preferimos a la guerra“, detalla la fuente citada por el medio británico.

De acuerdo con los datos militares, todo está sobre la mesa y el plan para “desaparecer” Irán es real, y está más cerca de lo que se sospecha.

Al respecto, se indicó que para EEUU someter a Irán tiene sentido de urgencia, y está relacionado con el peligro de que su poderío nuclear se extienda.

El presidente Trump ha sido contundente al señalar que está dispuesto a bombardear a Irán si no firma el acuerdo sobre el uso de armas nucleares. “Serán bombardeados como nunca antes han visto”.