El uniformado fue rescatado gracias a tecnología exclusiva de EEUU y al uso de la desinformación para engañar a Irán, asegurando que ya habían rescatado al piloto, y así evitar que el ejército iraní continuara en la zona, reveló NYT.

La revelación sobre el uso de tecnología exclusiva por parte de la CIA para rescatar al segundo piloto ha generado un intenso debate internacional.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, la agencia estadounidense ha incorporado herramientas tecnológicas de última generación para potenciar sus operaciones de inteligencia y contrainteligencia alrededor del mundo.

El tema pone en el foco la creciente sofisticación de los métodos de espionaje internacional y las implicaciones éticas y diplomáticas que conlleva.

“LA CIA lanzó una campaña dentro de Irán para difundir el rumor de que el tripulante había sido rescatado y estaba siendo extraído en un convoy terrestre, con la esperanza de que los iraníes desviaran sus esfuerzos de búsqueda del lugar”, se informó.

¿En qué consiste la tecnología exclusiva de la CIA?



Según la información publicada, la CIA ha desarrollado sistemas de vigilancia y recolección de datos que superan la capacidad de otros servicios de inteligencia.

Estas soluciones secretas permiten identificar movimientos, rastrear comunicaciones y, en algunos casos, anticipar acciones de potenciales adversarios.

El avance tecnológico ofrece a la agencia estadounidense una ventaja significativa en escenarios de ciberseguridad y análisis de amenazas globales



China quiere mediar en la guerra de EEUU e Irán

China está intensificando su diplomacia sobre la guerra con EEUU e Irán, al presentar una propuesta de cinco puntos.

El documento de paz fue presentado junto con Pakistán, recaba apoyo de países del golfo Pérsico.

Además, oponerse a una propuesta de Naciones Unidas para usar cualquier fuerza necesaria para abrir el estrecho de Ormuz.

Se trata del más reciente impulso de China para asumir un papel más destacado en los asuntos globales, aunque podría resultar más retórico que sustantivo, ya que Estados Unidos parece no estar interesado en los esfuerzos de Beijing.

“La guerra con Irán es la prioridad de todos los países dentro y fuera de la región”, explica Sun Yun, directora del programa sobre China en el Stimson Center, un centro de estudios con sede en Washington.

“Es una oportunidad que China no dejará pasar para demostrar su liderazgo e iniciativa diplomática”.

Danny Russel, ex alto diplomático estadounidense, describió la diplomacia de China como “performativa” y comparó la propuesta de cinco puntos para poner fin a la guerra con Irán con su plan de 12 puntos para Ucrania en 2023, que estaba “lleno de lugares comunes, pero nunca se actuó en consecuencia“.

“Su narrativa es que, mientras Washington es temerario, agresivo e indiferente al costo para los demás, China es un campeón de la paz con principios y responsible.

Lo que estamos viendo de China es mensajería, no mediación”, señaló Russel, investigador distinguido del Asia Society Policy Institute.

China ha trabajado “incansablemente por la paz” desde el estallido de la guerra, manifestó Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington.

¿Cómo ve EEUU la diplomacia de China?

La administración Trump parece tener poco entusiasmo ante la posibilidad de una mediación china, según funcionarios estadounidenses.

Estados Unidos está desencantado con los esfuerzos de mediación de terceros y tiene poco interés en impulsar la estatura internacional de China o darle una oportunidad para atribuirse un éxito en Oriente Medio, indicaron tres funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre posibles opciones diplomáticas.

Uno de los funcionarios describió la postura de Washington sobre el esfuerzo chino-paquistaní como “agnóstica”, sin respaldo ni rechazo, pero los tres subrayaron que eso podría cambiar si el presidente Donald Trump interviene antes de su cumbre con el presidente chino Xi Jinping.

Para Pekín, podría existir un incentivo para que la guerra disminuya antes de que Trump viaje a China a mediados de mayo. Al citar las exigencias de la guerra, Trump pospuso el viaje, inicialmente previsto para finales de marzo.

“No hay garantía de que Trump no vuelva a retrasar el viaje a China si la guerra se intensifica”, expresó Sun.

La guerra registró una escalada importante el viernes, cuando Irán derribó dos aeronaves militares estadounidenses, algo inédito desde que comenzó el conflicto hace cinco semanas. Trump dijo a NBC News que eso no afectaría las negociaciones con Irán, apenas días después de declarar en un mensaje nacional que Estados Unidos ha “vencido y diezmado por completo a Irán”.