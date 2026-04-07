¡Daño criminal! Un grupo de legisladores demócratas viajó a Cuba para conocer de primera mano las repercusiones de las sanciones impuestas por el presidente de EEUU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo un encuentro este lunes con congresistas demócratas de Estados Unidos.

Durante el encuentro el líder cubano aprovechó para denunciar lo que llamó un “daño criminal” causado por las políticas estadounidenses hacia la isla, principalmente las sanciones y el embargo económico.

Este diálogo marca una nueva etapa de contactos directos entre autoridades cubanas y miembros del Congreso estadounidense, mientras ambos países mantienen una relación tensionada desde hace décadas.

Durante la reunión, Díaz-Canel resaltó el impacto negativo que, según él, han tenido las restricciones financieras y comerciales impuestas por Washington.

El mandatario afirmó que estas acciones dificultan el desarrollo económico de la nación caribeña y afectan a la población cubana, por lo que urgió a los congresistas presentes a impulsar un cambio en la política exterior estadounidense hacia Cuba.

El contexto del diálogo y la postura cubana

El encuentro se produce en un momento clave, tras años de endurecimiento del embargo durante el gobierno de Donald Trump.

Díaz-Canel reiteró su apertura al diálogo respetuoso, aunque enfatizó que el daño por parte de las medidas estadounidenses “ha sido criminal”, deteriorando áreas esenciales como la salud y la educación en Cuba.

Rusia desafía a EEUU y envía un segundo petrolero a Cuba



Rusia ha confirmado que está preparando el segundo envío de petróleo a Cuba en lo que va de 2026.

El ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, declaró que las autoridades cubanas solicitaron este suministro debido a la fuerte crisis energética que atraviesa la isla.

La problemática intensificada por la disminución de envíos provenientes de Venezuela y otros países aliados. Este movimiento refuerza la cooperación entre Moscú y La Habana en el ámbito energético.

Según reportes, el cargamento previsto forma parte de los compromisos asumidos entre ambas naciones para garantizar la estabilidad de los servicios básicos en Cuba.

El primer envío de petróleo ruso ya había sido realizado a inicios de año como respuesta a los reiterados apagones y la escasez de combustible que afecta a los cubanos.

Impacto del apoyo ruso ante la escasez energética en Cuba

El gobierno cubano enfrenta meses de crisis energética que han afectado la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Las autoridades de la isla han implementado medidas de racionamiento, pero la situación se ha agravado por la falta de reservas y la imposibilidad de importar combustibles en cantidades suficientes.

La cooperación petrolera con Rusia podría servir de alivio temporal mientras Cuba busca diversificar sus fuentes de energía.

Según informes de Xinhua, Moscú ha reiterado su disposición a apoyar a La Habana siempre que lo requiera, consolidando así una alianza estratégica en un contexto geopolítico complejo.







