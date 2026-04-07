El presidente Donald Trump anunció el 7 de abril que ha accedido a suspender por dos semanas los bombardeos y ataques militares contra Irán, siempre que Teherán proceda a la reapertura inmediata, completa y segura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio de hidrocarburos mundial.

La decisión se toma en medio de una propuesta de alto al fuego impulsada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe militar pakistaní Asim Munir, quienes solicitaron a Trump que extendiera los plazos y permitiera que la diplomacia avance para evitar una mayor escalada del conflicto.

Trump afirmó que este cese temporal de la violencia es mutuo y fue aceptado después de que las partes negociadoras consideraran una propuesta de alto al fuego para dar paso a un acuerdo de paz más definitivo. En sus mensajes, el presidente indicó que ya se han cumplido muchos de los objetivos militares de Estados Unidos y que existen bases para alcanzar un acuerdo más amplio con Irán, incluido un plan de 10 puntos que serviría como marco para las negociaciones.

El mandatario destacó que la pausa de dos semanas puede permitir que se finalicen y concreten los términos de un posible acuerdo de paz duradero en la región de Medio Oriente. Trump calificó este avance como un paso significativo hacia la resolución de un conflicto que ha generado tensiones globales y ha afectado la estabilidad regional.

La situación sigue siendo delicada, ya que Irán ha mantenido posturas propias respecto al cierre del estrecho de Ormuz y otros puntos de su propuesta de alto al fuego, y las negociaciones continúan con la participación de mediadores internacionales.

Irán asegura que no está negociando con Trump