El pacto final incorpora las acciones de José María del Nido Benavente, máximo accionista a título particular, así como el paquete de algo más de cien acciones en manos del actual presidente.

La noticia ha sacudido el mundo del fútbol español: Sergio Ramos compra el Sevilla FC en una operación histórica, luego de alcanzar un importante acuerdo con los principales accionistas del club.

La figura y capitán histórico de la selección española y del Real Madrid regresa a sus orígenes, esta vez como máximo inversor y nuevo dueño del club andaluz.

Según se informó, el traspaso de acciones se habría cerrado este 12 de mayo de 2026, tras intensas negociaciones entre Ramos y los antiguos directivos del Sevilla FC.

El jugador, nacido en Camas, contará con participación mayoritaria, además de asumir un papel decisivo en la planificación deportiva y en la dirección institucional de la entidad.

El acuerdo contempla no solo el traspaso de la mayoría de acciones, sino también la incorporación de parte del equipo de confianza de Ramos a la directiva del Sevilla.

Todavía no se han revelado las cifras oficiales, pero distintos medios señalan que esta compra coloca al Sevilla en una posición privilegiada para futuras inversiones y competiciones.

La noticia ha generado opiniones encontradas entre la afición, quienes destacan tanto la pasión de Ramos por el club como los posibles retos de gestionar una institución con gran tradición y exigencia.

La repercusión en la Liga española y en el panorama internacional es inmediata, pues nunca antes un futbolista activo había asumido semejante desafío en su propio club de origen.

Distintos analistas esperan que la llegada de Ramos aporte solidez financiera y un ambicioso proyecto deportivo al Sevilla FC.

Sergio Ramos le confiesa su amor al Real Madrid en una canción: “Fuimos un vínculo perfecto”

El reconocido futbolista español Sergio Ramos lanza canción en medio de la expectativa por el inicio de la nueva temporada de fútbol.

Ramos, acostumbrado a llamar la atención en el terreno de juego, ha sorprendido ahora por su faceta artística, presentando un tema musical que ha generado diversas reacciones en redes sociales y en la prensa deportiva.

En una reciente aparición en el programa de Pablo Motos, el exjugador del Sevilla y del Real Madrid aprovechó para compartir detalles sobre este curioso salto al mundo de la música.

Su canción llega justo antes del arranque de la temporada, algo que muchos interpretan como una forma original de “calentar motores” tanto para él como para sus seguidores, demostrando su versatilidad y creatividad fuera del campo.

Sergio Ramos y su incursión en la música

Sergio Ramos no es el primer futbolista en explorar terrenos ajenos al fútbol, pero sí es de los pocos en hacerlo de forma tan mediática. Su presencia en televisión y redes sociales ayuda a dar visibilidad a su música, mientras mantiene su imagen como líder y figura polifacética.

Medios internacionales han destacado la sorpresa que causó este estreno musical y la forma en que Ramos utiliza todas sus plataformas para conectar con el público. Por ahora se desconoce si esta aventura musical será algo puntual o una nueva pasión para el defensor.

Mientras tanto, Ramos ha dejado claro que está preparado para el inicio de la temporada y aprovecha cada oportunidad para reinventarse y llamar la atención tanto dentro como fuera del campo.

Sergio Ramos anuncia su adiós a la selección española

Sergio Ramos, el defensa español que actualmente juega con el PSG en el fútbol francés ha anunciado su adiós a la selección española luego de que el nuevo técnico de la Roja, Luis de la Fuente le comunicase que no iba a contar con él.

“Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”, dijo Ramos en un comunicado.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por una cuestión de edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”, agregó.

El defensa andaluz también comparó su situación con la de otros futbolistas de su generación que a pesar de sus edad continúan jugando en sus selecciones a un gran nivel, “Miro con admiración y envidia a Modric, Messi, a Pepe…la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol”.

“Por todo ello lo asumo con esta tristeza que quiero compartir con vosotros, pero también con la cabeza muy alta y muy agradecido por todos estos años y por todo vuestro apoyo. Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegio que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!!”, finalizó.

Ramos debutó con España el 26 de marzo de 2005, en un amistoso contra China. Jugó 180 encuentros internacionales vestido de la camisa, marco 23 goles, ganó 1 copa mundial y 2 Eurocopas.

Su último partido fue contra Kosovo en la clasificatoria para la Eurocopa.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023



Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! pic.twitter.com/KzVldPhiqo