La suspensión de vuelos en Estados Unidos provocó este viernes 13 de noviembre una de las mayores interrupciones del tráfico aéreo del país en años. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener los despegues en todo el territorio nacional después de detectar una falla de comunicaciones que afecta a los centros encargados de coordinar los aviones durante sus trayectos.

La medida comenzó poco antes de las 4:00 p. m., hora del este, y fue adoptada por razones de seguridad mientras los técnicos investigan el origen del problema.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que la interrupción afecta a los 22 centros regionales de control del tráfico aéreo. La agencia ordenó mantener en tierra los vuelos de salida, mientras que los aviones que ya se encontraban en el aire pudieron continuar sus operaciones bajo los protocolos de seguridad correspondientes. AP News+1

Por qué importa: Estados Unidos alberga algunos de los aeropuertos con mayor tráfico del mundo. Una interrupción nacional puede afectar a millones de pasajeros y generar retrasos en conexiones internacionales, incluidos vuelos hacia América Latina.

The Facts | Qué sabemos de la suspensión de vuelos en Estados Unidos

La FAA emitió una orden nacional conocida como ground stop, una medida excepcional que impide temporalmente los despegues para evitar riesgos en el sistema de aviación.

El problema se originó en una interrupción de las comunicaciones utilizadas por los centros regionales que coordinan el movimiento de aeronaves entre aeropuertos.

Estos centros son esenciales para que los controladores mantengan contacto con los pilotos y gestionen las rutas de forma segura.

La orden inicial estableció que las salidas permanecerían suspendidas hasta nuevo aviso. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos comenzaron a evaluarse individualmente.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades no habían encontrado indicios de un ataque deliberado contra la infraestructura aérea.

También sostuvo que todos los aviones estaban localizados y que no existían señales de una amenaza inmediata para los pasajeros. People.com

Por tanto, la decisión de detener los despegues responde a una medida preventiva y no significa que los aviones que estaban volando hayan perdido necesariamente el contacto con tierra.

The Breakdown | Por qué la suspensión de vuelos en Estados Unidos es extraordinaria

La magnitud de la interrupción coloca este episodio entre los acontecimientos más inusuales de la aviación estadounidense.

La última suspensión nacional comparable ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema NOTAM, encargado de distribuir información de seguridad a los pilotos, obligó a detener temporalmente los despegues.

Antes de ese episodio, Estados Unidos había ordenado una paralización nacional después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En esta ocasión, el problema se concentra en las telecomunicaciones utilizadas por los centros de control aéreo.

La suspensión de vuelos en Estados Unidos también ocurre durante un proceso de modernización tecnológica de la FAA.

El Congreso aprobó en 2025 una inversión de 12.500 millones de dólares para reemplazar infraestructura obsoleta, incluidos cables de cobre y antiguos sistemas de radio.

Sin embargo, el gobierno considera que todavía se requieren aproximadamente 30.000 millones de dólares adicionales para completar la transformación.

La interrupción vuelve a poner bajo escrutinio la antigüedad de una parte de la infraestructura utilizada para gestionar el tráfico aéreo.

¿Está relacionada con un nuevo sistema de inteligencia artificial?

La falla coincide con la expansión de SMART, un sistema de la FAA que utiliza herramientas de análisis de datos para mejorar la gestión del espacio aéreo.

El 10 de noviembre, la agencia anunció que extendería SMART a los 22 centros regionales de control.

Sin embargo, no se ha establecido que este sistema haya causado la interrupción. La FAA señaló que no parecía existir una conexión, mientras que Air Space Intelligence, la empresa responsable de la tecnología, negó que su producto estuviera detrás del problema. Federal Aviation Administration+1

The Impact | Miles de vuelos afectados y pasajeros varados

La suspensión de vuelos en Estados Unidos tuvo consecuencias inmediatas para las aerolíneas y sus pasajeros.

Según los reportes publicados durante la tarde y noche del viernes, se habían registrado más de 10.000 vuelos retrasados y 4.200 cancelados. Estas cifras son preliminares y pueden cambiar conforme evolucione la interrupción. Business Insider

Los problemas no se limitan a los pasajeros que intentan despegar desde aeropuertos estadounidenses.

También afectan a las operaciones internacionales porque las aeronaves, tripulaciones y conexiones forman parte de una red global.

En Europa, autoridades aeroportuarias comenzaron a detener salidas hacia Estados Unidos a solicitud de la FAA. México también suspendió vuelos programados hacia ese país. AP News

Para América Latina, las consecuencias podrían sentirse especialmente en los vuelos que conectan con ciudades como Miami, Houston, Dallas, Atlanta, Los Ángeles y Nueva York.

Incluso después de restablecerse las comunicaciones, la normalización podría requerir tiempo. Los aviones y las tripulaciones pueden quedar fuera de sus posiciones habituales, provocando retrasos posteriores.

The Next Move | Cuándo podrían reanudarse los vuelos

Las autoridades trabajan para identificar el origen de la interrupción y recuperar progresivamente las comunicaciones.

La FAA inicialmente contempló mantener las restricciones hasta al menos las 11:00 p. m., hora del este, aunque esa referencia no representa una garantía de reanudación.

La agencia explicó que los despegues podrán autorizarse gradualmente conforme los centros regionales recuperen sus capacidades operativas y exista coordinación con el centro nacional de control del tráfico aéreo. AP News+1

Para quienes tengan un viaje programado hacia, desde o a través de Estados Unidos, lo más recomendable es consultar directamente con su aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

Mientras continúa la investigación, la suspensión de vuelos en Estados Unidos deja una preocupación de fondo: la dependencia de un sistema de comunicaciones cuya falla puede paralizar buena parte de la aviación de uno de los países con mayor tráfico aéreo del planeta.