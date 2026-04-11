Las tensiones entre Irán y Estados Unidos volvieron a escalar este fin de semana luego de un episodio con el destructor de EEUU.

Según la prensa, el destructor de EEUU ingresó al estrecho de Ormuz y fue advertido por las fuerzas iraníes para que diera media vuelta.

El incidente refuerza la presencia militar y diplomática en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán, es un punto clave para el comercio internacional de petróleo.

Cualquier acción militar en la zona, incluida la presencia de destructores estadounidenses, genera preocupación a nivel global debido a la importancia energética y la inestabilidad que históricamente ha caracterizado la región.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, aludió en una entrevista a “algunos casos de posible violación del alto el fuego“.

Según la agencia, el vocero se refirió a un caso relacionado con el movimiento de un destructor estadounidense desde el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, hacia el estrecho de Ormuz, que se encontró de inmediato con la reacción de las fuerzas iraníes.

Contexto y reacciones internacionales

La marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica confirmó que interceptó a un destructor USS estadounidense que ingresó a aguas iraníes.

Según las fuentes, tras la advertencia, el destructor abortó su misión y abandonó la zona.

Esta situación ocurre en medio de sanciones y una política exterior tensa entre ambos países, que ha implicado ejercicios militares y una carrera armamentista continua.

Organizaciones y analistas han destacado que este tipo de maniobras pueden incrementar el riesgo de conflictos inadvertidos.

Además, la reciente advertencia de Irán pone en evidencia su determinación de preservar la soberanía marítima en el estrecho y el mar de Omán.

Irán le pide a EEUU priorizar sus intereses, no los de Israel

Las autoridades de Irán declararon que un acuerdo internacional podría materializarse si Estados Unidos antepone sus propios intereses a los de Israel.

La advertencia llegó tras semanas de tensiones y negociaciones estancadas, especialmente en torno al acuerdo nuclear iraní, cuyo futuro depende de la disposición de Washington a desmarcarse de la agenda israelí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán señaló que la relación entre Estados Unidos e Israel complica la posibilidad de entendimiento.

Según agencias, la parte iraní cree que la Casa Blanca debería priorizar los intereses estadounidenses para que haya avances sustanciales en materia nuclear y diplomática.

“Si negociamos en Islamabad con representantes de ‘Estados Unidos Primero’, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo”, escribió en X el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref.

Diplomacia tensa entre Irán, Estados Unidos e Israel

El actual entorno internacional está marcado por desconfianzas y presiones mutuas. Teherán insiste en que cualquier pacto solo será viable si Washington no se subordina a los intereses israelíes, los cuales suelen bloquear la flexibilidad en temas nucleares.

Así lo expresó el vocero iraní, resaltando que su país mantiene la disposición a negociar pero sin ceder en sus demandas fundamentales. Por su parte, la administración estadounidense ha reiterado su compromiso con la seguridad de Israel, lo que complica el escenario.

Este pronunciamiento ocurre en medio de preocupaciones crecientes sobre la posibilidad de una escalada en la región y la reactivación del programa nuclear iraní.

La comunidad internacional observa con atención, esperando señales de flexibilización en la diplomacia.

Funcionarios de EEUU e Irán inician conversaciones para dejar claras sus condiciones

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron el sábado conversaciones por separado con el primer ministro de Pakistán, en medio de un alto el fuego debilitado por las profundas discrepancias y los incesantes combates en Líbano.

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por su vicepresidente, JD Vance, y otra iraní, con el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, al frente, se reunieron por separado con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según la oficina de Sharif y medios iraníes.

Hasta media tarde, los funcionarios de ambas naciones no habían anunciado conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

Israel, por su parte, continuaba con sus ataques en Líbano aún después de que Teherán condicionase las conversaciones de paz a una pausa de los combates allí. La agencia noticiosa estatal de Líbano reportó que ataques israelíes mataron el sábado al menos a tres personas.

La guerra se ha cobrado la vida de al menos 3.000 personas en Irán, 1.953 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los estados árabes del golfo Pérsico. En gran medida, ha aislado al golfo de la economía mundial, disparando el precio de la energía y dañando infraestructura en media docena de países de la región.

En Teherán, residentes contaron a The Associated Press que eran escépticos, aunque tenían algo de esperanza en las conversaciones tras semanas de ataques aéreos que han dejado un camino de destrucción en su país. Shahab Banitaba cuestionó si se puede confiar en que Estados Unidos cumplirá cualquier acuerdo.

“Si obtenemos resultados concretos y finales, todavía existe la posibilidad de que el acuerdo se venga abajo”, declaró.