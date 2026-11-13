El Tesla Cybercab está dando un nuevo paso hacia las calles estadounidenses. La compañía de Elon Musk comenzó a aceptar pedidos de clientes seleccionados para adquirir su vehículo completamente autónomo, diseñado para transportar a dos pasajeros sin necesidad de volante, pedales ni un conductor humano.

El anuncio representa una nueva etapa para Tesla, que hasta ahora había utilizado el Cybercab principalmente dentro de su servicio de robotaxis en Austin, Texas.

Los clientes invitados podrán adquirir el automóvil por US$29,990, aunque deberán contratar una suscripción mensual de US$299 para utilizar sus capacidades de conducción autónoma.

La empresa planea comenzar las entregas en diciembre de 2026, pero inicialmente solo permitirá operar los vehículos en zonas donde su sistema de robotaxis ya está autorizado y disponible. Drive Tesla

Por qué importa: Tesla está intentando llevar la conducción completamente autónoma del transporte comercial a la propiedad privada. Si consigue ampliar el proyecto, podría cambiar la forma en que las personas compran, utilizan y pagan por un automóvil, aunque todavía enfrenta importantes interrogantes regulatorios y de seguridad.

The Facts | Tesla Cybercab: precio y condiciones para comprarlo

La principal novedad es que Tesla comenzó a ofrecer el Cybercab directamente a consumidores particulares, algo que anteriormente no había hecho.

La compañía había habilitado un formulario de interés para operadores de flotas, pero ahora está enviando invitaciones individuales para reservar el vehículo.

Uno de los primeros compradores en compartir públicamente su experiencia fue Matt Holm, presidente del Tesla Owners Club de Austin, quien publicó capturas de la invitación y del proceso de compra.

Los documentos muestran que el Cybercab tiene un precio inicial de US$29,990 y requiere una suscripción denominada Autonomy Subscription.

Esa cuota es indispensable para utilizar el vehículo, ya que no cuenta con controles tradicionales que permitan manejarlo manualmente.

Tesla Cybercab: cuánto cuesta

PRECIO DEL VEHÍCULO

US$29,990

SUSCRIPCIÓN MENSUAL

US$299

DEPÓSITO DE PEDIDO

US$1,000

No reembolsable

PRIMERAS ENTREGAS PREVISTAS

Diciembre 2026

Precios y condiciones publicados en las invitaciones iniciales. No incluyen impuestos, seguro, recarga ni mantenimiento. El primer mes de suscripción está incluido. Drive Tesla

Por ahora, el proceso de compra es limitado. Tesla no ha explicado públicamente todos los criterios que utiliza para seleccionar a los primeros clientes.

The Breakdown | Cómo funciona el Tesla Cybercab sin volante ni pedales

El Tesla Cybercab no es un automóvil eléctrico convencional al que se le añadió asistencia de conducción.

Fue diseñado desde el principio para funcionar de manera autónoma.

Su interior cuenta con dos asientos y una pantalla central, pero prescinde del volante, del acelerador y del pedal de freno que se encuentran en los vehículos tradicionales.

Esto significa que los ocupantes no pueden asumir el control mediante los mecanismos habituales de conducción.

Tesla pretende que el sistema de inteligencia artificial del automóvil se encargue de circular, identificar obstáculos, interpretar señales de tráfico y tomar decisiones durante el recorrido.

El vehículo fue presentado originalmente en octubre de 2024 como parte de la estrategia de Elon Musk para transformar Tesla en una empresa centrada en la robótica y la inteligencia artificial.

En septiembre de 2026, la compañía comenzó a utilizar unidades del Cybercab dentro de su servicio comercial de robotaxis en Austin. Investing.com Canada

¿Dónde podrá circular?

Aunque los clientes puedan adquirir el vehículo, eso no significa que podrán utilizarlo inmediatamente en cualquier carretera estadounidense.

Ashok Elluswamy, responsable de inteligencia artificial de Tesla, explicó que el Cybercab funcionará sin supervisión en las mismas zonas donde opere la flota de robotaxis de la compañía.

Por tanto, la disponibilidad dependerá de las áreas compatibles con el servicio y de las condiciones regulatorias de cada ubicación.

Esta restricción es fundamental: comprar un Tesla Cybercab no equivale a recibir autorización para viajar de manera autónoma por todo Estados Unidos.

El automóvil también tendrá un costo mensual permanente

La suscripción de US$299 representa una diferencia importante frente al modelo tradicional de compra de vehículos.

En lugar de pagar únicamente por el automóvil y sus gastos de uso, los propietarios necesitarán mantener activa una cuota para utilizar su capacidad principal.

Costo estimado de propiedad

USD

1 año3 años5 años

$40,455

Compra inicial más 35 meses pagados de suscripción.

Vehículo: US$29,990

Suscripción: US$10,465

Cálculo ilustrativo con tarifa mensual constante, primer mes incluido y sin impuestos, seguro, electricidad, mantenimiento ni variaciones de precio. El depósito se considera parte del precio de compra, no un costo adicional.

Esto crea una relación comercial continua entre el fabricante y el propietario, incluso después de completar la compra.

The Impact | Los desafíos de vender automóviles sin conductor

La expansión del Tesla Cybercab podría representar un cambio importante en el mercado automotor.

Hasta ahora, los vehículos completamente autónomos se han utilizado principalmente en servicios comerciales operados por empresas especializadas.

Tesla pretende extender ese modelo a consumidores particulares.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un obstáculo relevante: las regulaciones de seguridad.

En septiembre de 2026, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación para examinar cómo Tesla certificó que su Cybercab cumple con los estándares federales aplicables.

La revisión se centra en el procedimiento y los datos técnicos utilizados por el fabricante, especialmente porque el vehículo no dispone de controles humanos tradicionales.

La investigación no constituye una determinación de incumplimiento, pero podría influir en la expansión comercial del modelo. NHTSA+1

La agencia debe evaluar cómo se aplican las normas desarrolladas originalmente para automóviles con volante y pedales a vehículos que prescinden de ambos.

También existen preguntas sobre la responsabilidad ante accidentes, el funcionamiento durante emergencias y las condiciones bajo las cuales los propietarios podrán desplazarse fuera de las áreas autorizadas.

Para América Latina, el anuncio muestra una posible dirección futura de la industria, pero Tesla no ha confirmado planes de venta particulares del Cybercab en la región.

The Next Move | Cuándo comenzarán las entregas del Tesla Cybercab

Las primeras invitaciones señalan diciembre de 2026 como fecha estimada para comenzar las entregas a compradores particulares.

El calendario dependerá de la producción, de las condiciones de servicio disponibles y de los requisitos regulatorios.

Tesla tampoco ha anunciado cuándo abrirá los pedidos al público general ni cuándo permitirá utilizar el automóvil de forma autónoma en más ciudades.

La compañía deberá demostrar que puede ampliar la operación de sus robotaxis y mantener un sistema confiable de conducción sin supervisión.

Para Elon Musk, el éxito de este proyecto sería una pieza central de su visión de movilidad autónoma.

Por ahora, el Tesla Cybercab deja de ser exclusivamente una promesa tecnológica y comienza su transición hacia un producto que algunos consumidores pueden reservar, aunque su verdadero alcance comercial todavía está por comprobarse.