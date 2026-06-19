La Copa del Mundo 2026 ha dejado una curiosa competencia fuera de los estadios: la de los patos convertidos en símbolos de las aficiones. El popular Merlín, el pato mexicano que se hizo viral por recorrer las calles con la camiseta de la selección de México, ahora comparte protagonismo con una nueva figura surgida entre los seguidores de Escocia.

El ave mexicana se ha convertido en una sensación en redes sociales y medios internacionales, al punto de ser considerada por muchos aficionados como una mascota no oficial del torneo. Su popularidad ha crecido tanto que incluso han aparecido réplicas inspiradas en él en distintas ciudades de Norteamérica.

Sin embargo, la llegada masiva de la afición escocesa a Boston ha dado origen a otro fenómeno viral. Un video difundido por medios británicos mostró a un pato luciendo una bandera de Scotland mientras acompañaba a los seguidores de la llamada “Tartan Army”, conocidos por su ambiente festivo y coloridas celebraciones.

Los aficionados escoceses han llenado las calles de Boston con gaitas, kilts tradicionales y cánticos para celebrar el regreso de su selección a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. Su lema, “No Scotland, No Party”, se ha convertido en una de las consignas más visibles del torneo.

Mientras tanto, Merlín continúa siendo uno de los personajes más queridos entre los aficionados mexicanos, demostrando que, además de goles y emociones deportivas, el Mundial también deja espacio para historias inesperadas que conquistan al público alrededor del mundo.

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