El acuerdo entre Trump y Mamdani permitirá que miles de pequeñas tiendas en Estados Unidos tengan más tiempo para cumplir con nuevas regulaciones federales sobre la venta de alimentos. El presidente Donald Trump y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pactaron retrasar durante al menos 90 días la aplicación de requisitos que podrían haber impedido a numerosos comercios seguir aceptando los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.

La decisión anunciada este viernes 13 de noviembre beneficia a establecimientos de todo el país, incluidas aproximadamente 10.000 bodegas y tiendas de barrio de Nueva York.

El pacto representa un nuevo episodio de cooperación entre dos políticos que mantienen profundas diferencias ideológicas, pero que han encontrado puntos de encuentro en asuntos relacionados con el costo de vida y la economía de la ciudad. EFE Noticias+1

Por qué importa: Millones de estadounidenses utilizan SNAP para comprar alimentos, y muchos dependen de pequeñas tiendas cercanas a sus hogares. La prórroga ofrece a esos negocios tiempo adicional para adaptarse a las exigencias sin arriesgar de inmediato su autorización para aceptar el programa.

The Facts | Qué establece el acuerdo entre Trump y Mamdani

El acuerdo aplaza durante 90 días la aplicación de nuevos estándares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para los comercios autorizados a recibir pagos mediante SNAP.

El programa, conocido popularmente como food stamps o cupones de alimentos, ayuda a familias de bajos ingresos a comprar productos alimenticios.

Las nuevas regulaciones obligan a los establecimientos participantes a ofrecer una variedad más amplia de alimentos básicos.

Entre los principales requisitos está mantener al menos siete variedades de productos en cada una de cuatro categorías: lácteos, cereales, proteínas, y frutas o verduras.

Además, los comercios deben contar con alimentos perecederos en al menos tres de esas categorías.

Antes, las exigencias de variedad eran menores.

Aunque las disposiciones buscan mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos, numerosos propietarios de pequeños negocios advirtieron que no habían recibido suficiente orientación ni tiempo para cumplirlas.

El plazo original para implementar los cambios era el 4 de noviembre de 2026.

Tras las negociaciones con el gobierno federal, Mamdani anunció que la aplicación de las exigencias quedaría pospuesta durante tres meses adicionales. Food and Nutrition Administration+1

The Breakdown | Por qué el acuerdo entre Trump y Mamdani beneficia a las bodegas

Las bodegas son parte fundamental de la vida cotidiana de Nueva York.

Se trata de pequeños establecimientos de barrio que venden alimentos, bebidas y productos de primera necesidad. Muchos son administrados por familias inmigrantes y funcionan como una alternativa cercana a los supermercados.

A diferencia de las grandes cadenas, estos negocios suelen contar con espacios reducidos, presupuestos limitados y menor capacidad para modificar sus inventarios.

Cumplir con las nuevas reglas puede requerir adquirir refrigeradores, reorganizar estanterías, encontrar nuevos distribuidores y comprar productos que anteriormente no formaban parte de su oferta.

El acuerdo entre Trump y Mamdani responde precisamente a esas dificultades.

Según la alcaldía, más de 100 propietarios de bodegas expresaron preocupaciones sobre la posibilidad de perder su autorización para aceptar SNAP.

El problema no es menor: las compras realizadas con estos beneficios representan aproximadamente entre el 15% y el 20% de las ventas de una bodega típica de Nueva York.

En algunos establecimientos del Bronx, la proporción puede alcanzar el 30%. News 12 – Default+1

Si estos comercios perdieran su autorización, sus ingresos podrían disminuir y sus clientes tendrían que encontrar otros lugares para utilizar sus beneficios.

¿Por qué el gobierno federal quiere cambiar las reglas?

El Departamento de Agricultura sostiene que los nuevos requisitos buscan ampliar las opciones de alimentos nutritivos disponibles para las personas que reciben asistencia pública.

La intención es que los establecimientos participantes ofrezcan una selección más completa de productos esenciales, en lugar de depender principalmente de artículos procesados o de bajo valor nutricional.

La normativa también responde a disposiciones aprobadas originalmente por el Congreso en 2014, cuya implementación fue desarrollándose durante los años siguientes.

Sin embargo, organizaciones comerciales han advertido que establecer exigencias más estrictas sin tiempo suficiente de adaptación podría producir un efecto contrario al esperado.

En comunidades donde existen pocos supermercados, la pérdida de tiendas autorizadas para aceptar SNAP podría dificultar aún más el acceso cotidiano a los alimentos.

Por eso, el acuerdo entre Trump y Mamdani no elimina los objetivos nutricionales de la regulación, sino que concede un período adicional para facilitar su cumplimiento.



The Impact | Una alianza política que sorprende por sus diferencias

Dos políticos opuestos que encuentran puntos en común Trump y Mamdani han protagonizado desacuerdos públicos sobre inmigración, impuestos y el papel del gobierno.

A pesar de esas diferencias, ambos han mostrado disposición a cooperar en asuntos de vivienda, asequibilidad y apoyo federal a Nueva York.

Trump, republicano, y Mamdani, socialista democrático, representan visiones políticas muy diferentes.

Sin embargo, su relación institucional ha sido menos confrontativa de lo que muchos anticipaban.

En septiembre, Trump visitó la residencia oficial del alcalde, Gracie Mansion, donde ambos abordaron asuntos relacionados con el futuro de Nueva York.

El mandatario ha expresado públicamente su interés en que Mamdani tenga éxito en la administración de la ciudad.

Por su parte, el alcalde ha defendido la necesidad de colaborar con cualquier dirigente cuando esa cooperación pueda ofrecer resultados concretos para los residentes.

El nuevo entendimiento representa un ejemplo de esa estrategia.

En lugar de una negociación sobre grandes diferencias ideológicas, ambos dirigentes coincidieron en una decisión administrativa que beneficia a pequeños comerciantes y consumidores.

Su alcance también supera los límites de Nueva York.

Según cifras mencionadas por la alcaldía, unos 36 millones de estadounidenses utilizan SNAP, mientras que más de un millón de residentes de la ciudad dependen del programa para sus compras de alimentos. ABC7 New York+1

Para las comunidades latinas, la decisión es especialmente relevante porque numerosas familias dependen de tiendas de barrio y pequeños comercios, incluidos establecimientos administrados por inmigrantes.

El impacto inmediato será disponer de más tiempo para que estos negocios se adapten sin enfrentar de forma inmediata las consecuencias de un posible incumplimiento.

The Next Move | Qué ocurrirá después de los 90 días

La prórroga no significa que las nuevas regulaciones hayan sido derogadas.

Los establecimientos deberán utilizar el tiempo adicional para revisar sus inventarios, conocer los productos que cumplen los criterios federales y realizar los ajustes necesarios.

Las autoridades de Nueva York también se comprometieron a trabajar con propietarios de bodegas para facilitar la transición.

El objetivo será evitar que los negocios pierdan su autorización para procesar compras de SNAP cuando comience la aplicación de los estándares.

Aunque Mamdani inicialmente solicitó una extensión de seis meses, el acuerdo anunciado concede al menos 90 días.

Tampoco modifica directamente la cantidad de dinero que recibe cada beneficiario del programa ni elimina los requisitos de elegibilidad existentes.

El acuerdo entre Trump y Mamdani muestra cómo una negociación entre dos adversarios políticos puede producir una medida de alcance nacional. Su verdadero resultado se conocerá cuando las pequeñas tiendas deban demostrar que están preparadas para cumplir las nuevas exigencias.