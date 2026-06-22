En dos semanas, una decena de personas ha muerto en la República Democrática del Congo por una enfermedad que los médicos desconocen y trabajan contra reloj para evitar un brote.

La enfermedad desconocida en África Occidental ha generado gran preocupación a nivel internacional luego de que más de una decena de personas perdieran la vida en una aldea de República del Congo en menos de dos semanas.

Las autoridades sanitarias han alertado sobre un brote aún sin identificar que provoca síntomas graves, según informaron medios locales.

El misterioso brote ha dejado al menos 14 muertos y varios hospitalizados. Algunos pacientes han presentado fiebre alta, dolor abdominal y problemas respiratorios, pero hasta el momento las pruebas realizadas descartan la presencia de enfermedades conocidas como fiebre amarilla o Ébola.

Los equipos médicos locales, junto con expertos de la Organización Mundial de la Salud, se encuentran en la región para identificar el origen y características de esta enfermedad desconocida.

Las autoridades han reforzado las acciones de vigilancia y piden a la población reportar cualquier síntoma similar.

La comunidad local teme la expansión del brote debido a la falta de información y recursos médicos.

Hasta ahora, no se ha informado de contagios fuera de la región o foco de contagio, pero el caso ha puesto en alerta a los países vecinos y al sistema de salud internacional.

La investigación sigue abierta y los resultados podrían tomar varias semanas. El personal sanitario recomienda evitar la automedicación y acudir de inmediato a centros médicos ante la aparición de síntomas.

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El “ciervo zombie”, la fatal enfermedad que podría transmitirse a los humanos

En el Parque Nacional Yellowstone, en el noroeste de Wyoming, el paisaje habitualmente poblado por mamíferos se ha convertido en un panorama desolador debido a la propagación de la “enfermedad del ciervo”. Este virus mortal, conocido como craxequia crónica (CWD), ha estado extendiéndose silenciosamente por América del Norte, afectando a más de 31 estados de EE. UU., dos provincias de Canadá e incluso se han registrado casos en Corea del Sur. Los síntomas incluyen alteraciones en el cerebro y el sistema nervioso, manifestándose en animales babosos, letárgicos, con dificultades para moverse y con una mirada característica, similar a la de un zombie. Lamentablemente, ciervos, alces, alces y caribúes se ven afectados por esta enfermedad sin contar con tratamientos ni vacunas disponibles.

Aunque las autoridades de los Parques Nacionales de EE. UU. han mencionado que no hay evidencia de transmisión de esta enfermedad a los humanos, un grupo de científicos está investigando su desarrollo, recordando el caso de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) que contagió a humanos en Gran Bretaña, como una advertencia sobre la posibilidad de cambios inesperados. En este contexto, Corey Anderson, codirector del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de EE. UU., enfatizó la importancia de la preparación ante este tipo de eventos y elogió el trabajo de los científicos que investigan esta enfermedad.

Thomas Roffe, veterinario y ex jefe de salud animal del Fish & Wildlife Service, considera que el foco actual en la craxequia crónica es beneficioso ya que antes no recibía la atención necesaria a pesar de sus grandes implicaciones ecológicas, pero alerta sobre la necesidad de investigaciones adicionales para prevenir la propagación de esta enfermedad entre otras especies. Se ha pedido una revisión exhaustiva de los animales de caza recolectados para evitar una mayor expansión de esta enfermedad tipo “ciervo zombie”.

Imágenes cortesía, vía redes sociales.

Madre recibe terrible diagnóstico: Sus tres hijos tienen la misma enfermedad terminal

Una madre recibió la peor noticia de su vida cuando los médicos le confirmaron que sus tres hijos menores de edad tenían la misma enfermedad terminal.

La progenitora australiana Renee Staska ha relatado a la prensa su calvario luego que sus tres vástagos fueron diagnosticados con un problema genético terminal.

Según el diagnóstico, los tres menores desarrollaron demencia infantil, producto y un problema hepático que les arrebatará la vida.

“Los médicos iniciaron el tratamiento, pero la enfermedad continuó avanzando”, detalló la madre de los tres menores con la misma enfermedad terminal.

El primer en ser diagnosticado fue Austin de 5 años de edad, luego Holly de 8 y Hudson de 9 fue el último en presentar síntomas.

“Me llamaron y me dijeron que habían encontrado Niemann – Pick tipo C. Era un diagnóstico terminal”, dijo esta madre.

De acuerdo con datos de los expertos, la enfermedad que padecen estos tres menores es hereditaria y es muy poco frecuente.

La madre indicó que ha sido duro asimilar que sus tres hijos tienen la misma enfermedad terminal y que no hay cura.

“Que a mis tres hijos les diagnosticaran una enfermedad terminal fue traumático. Solo me ofrecieron cuidados paliativos”, dijo la madre.

El padecimiento solo da una Esperanza de vida de nueva años y regularmente es diagnosticada en la infancia.

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Le ofrecen una salida de Gaza a niña de 4 años que padece una enfermedad “única en un millón”

Julia Abu Zeiter, de apenas cuatro años, lucha contra la hemiplejía alternante de la infancia (AHC), un trastorno neurológico raro y potencialmente mortal. Los nueve meses de guerra en Gaza interrumpieron gravemente el acceso de Julia a medicamentos esenciales, poniendo en riesgo su vida. Finalmente evacuada el 27 de junio, acompañada solo por su tía de 21 años, Dareen Zeiter, el viaje de Julia fuera de la zona de conflicto estuvo lleno de dificultades.

CNN compartió los enormes desafíos que enfrentaron durante el desplazamiento y las duras realidades presenciadas por la pequeña Julia. La AHC, que afecta solo a aproximadamente uno de cada millón de nacimientos, provoca episodios recurrentes de parálisis y convulsiones que ponen en riesgo la vida. Los pacientes, a menudo denominados “bombas de tiempo humanas”, requieren monitoreo constante e intervenciones médicas inmediatas cuando surgen síntomas.

Tras su evacuación, Julia y Dareen encontraron refugio temporal a bordo de un hospital flotante operado por los Emiratos Árabes Unidos. Después de una semana allí, continuaron su viaje a Abu Dhabi, donde Julia y varios otros pacientes pediátricos, incluidos dos con leucemia, recibirían atención médica continua.







