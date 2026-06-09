Un árbitro internacional de origen somalí Omar Abdulkadir Artan, no pudo ingresar a Estados Unidos luego de que autoridades migratorias determinaran que no cumplía con los requisitos de admisión al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami.

El incidente ocurrió el pasado 6 de junio, cuando el oficial arribó en un vuelo procedente de Estambul. Tras someterse a una inspección migratoria adicional, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) concluyeron que no era elegible para ingresar al país.

A través de un comunicado, un portavoz de la agencia explicó que todas las personas que buscan entrar a Estados Unidos, incluidos deportistas, entrenadores y personal vinculado a eventos internacionales, están sujetas a procesos de verificación y evaluación de admisibilidad.

Según diversos reportes de prensa, el árbitro afectado sería Omar Abdulkadir Artan, de 34 años, reconocido por su trayectoria en el arbitraje internacional. Artan tenía previsto participar como oficial en partidos de una importante competición futbolística organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Las autoridades estadounidenses no revelaron los motivos específicos que llevaron a negar su ingreso, argumentando que las decisiones migratorias se toman caso por caso, con base en información relacionada con seguridad nacional, cumplimiento de la ley e historial migratorio.

Hasta el momento, no se ha informado si el árbitro podrá resolver su situación para integrarse posteriormente al torneo o si será reemplazado por otro oficial.

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