¿Votarías por él? El presidente de El Salvador quiere continuar en el poder y continuar con su proyecto social. “Estamos listos”, dijo al confirmar su inscripción en las próximas elecciones.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado oficialmente su precandidatura para buscar un tercer mandato presidencial.

Esta decisión coloca a El Salvador nuevamente en el centro de la discusión regional sobre los límites de la reelección y el respeto a la Constitución salvadoreña.

La precandidatura de Nayib Bukele para un posible tercer mandato ha generado reacciones tanto entre sus seguidores como entre críticos y especialistas en derecho constitucional.

El tema de la reelección no es nuevo en El Salvador. Según la Constitución salvadoreña, la reelección presidencial consecutiva ha estado históricamente prohibida.

Sin embargo, con reformas y fallos previos, la discusión se ha reactivado sobre si la candidatura de Bukele es viable legalmente. El mandatario argumenta que cuenta con el respaldo popular y que la jurisprudencia actual permite su postulación.

Desde su primer mandato, Bukele ha mantenido altos índices de popularidad y ha impulsado políticas de seguridad que han reducido los índices de criminalidad, lo que le ha valido apoyo y críticas.

Imagen cortesía. / Reuters.

Bukele confirma su candidatura a la reelección presidencial

El presidente de El Salvador, Nayid Bukele, lanzó su candidatura a la reelección presidencial, acudiendo el jueves a inscribirse ante el ente encargado de los comicios.

El mandatario acudió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) bajo fuertes medidas de seguridad y acompañado de un sector de la población que no paraba de gritar “Nayib”.

La decisión de confirmar su candidatura se da en medio de denuncias de la oposición sobre la ilegalidad de la reelección presidencial.

Bukele se hizo acompañar de su compañero de fórmula, el vicepresidente Félix Ulloa y de miles de personas que llegaron a mostrar su apoyo.

Medios internacionales han destacado que la inscripción para un segundo mandato se da en medio de su arrolladora popularidad.

Este viernes, la encuestadora CID Gallup publicó su sondeo sobre la aceptación de los gobernantes en la región. Aunque Bukele bajó cierto porcentaje, continúa liderando con el 88% de popularidad.

Expertos han mencionado que el éxito de su gobierno, y por ende de su candidatura a la reelección, es su ofensiva contra las pandillas.

Una de sus últimas opiniones en las redes sociales y que fue aplaudida por miles de personas fue referente al grupo Hamas. Su postura fue importante porque Bukele tiene ascendencia palestina.

En ese momento, el presidente fue contundente al pedir Hamas desaparezca tras el ataque sorpresa en contra territorio israelí.

Bukele implementa un control estricto en las escuelas: las nuevas generaciones serán disciplinadas y ordenadas



El presidente Nayib Bukele implementa control estricto en escuelas de El Salvador como parte de su política de seguridad orientada a combatir las pandillas.

A través de reformas y nuevas directrices, el gobierno busca reforzar la disciplina escolar y proteger a menores de la influencia de grupos delictivos.

Las medidas anunciadas por Bukele incluyen la vigilancia permanente en los centros educativos, restricciones en el acceso y salida de estudiantes, así como la aplicación de sanciones más severas ante conductas consideradas inapropiadas.

De acuerdo al mandatario, estas acciones son necesarias para evitar que las pandillas encuentren espacios de reclutamiento dentro del sistema educativo y para brindar “tranquilidad” a las familias salvadoreñas.

“Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales como: Buenos días, por favor y gracias, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”, apuntó la secretaria de Educación, Nayib Bukele.

Educación bajo vigilancia: medidas y reacción social

A partir de la implementación de la disciplina escolar reforzada, el Ministerio de Educación trabaja en conjunto con organismos de seguridad pública para monitorear el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Mientras algunos sectores consideran que el control estricto puede alejar a los jóvenes de las pandillas, organizaciones civiles y docentes advierten sobre el posible impacto en el ambiente educativo y los derechos de los estudiantes.

El debate nacional se centra en encontrar el equilibrio entre la protección de la niñez y el fomento de un entorno escolar sano y participativo.

Las reformas impulsadas por Bukele se suman a otras acciones recientes en materia de seguridad del país, como la polémica extensión del régimen de excepción.

Nayib Bukele: “10,527 terroristas capturados en solo 18 días”

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó en sus redes sociales la captura de 10,527 pandilleros, a los que calificó como terroristas, durante los 18 días del decreto de excepción.

Son más de 2,300 miembros de las maras que han sido detenidos en los últimos cinco días.

El pasado 8 de abril, el jefe de Estado informó la detención de 8,000 pandilleros durante el operativo que busca controlar la ola de violencia en El Salvador.

“10,527 terroristas capturados en solo 18 días… Seguimos”, escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.

La guerra en contra de las pandillas en El Salvador inició luego que se registraran 76 homicidios en menos de 24 horas. Inmediatamente, el gobernante decretó el estado de excepción y otras duras medidas.

El mecanismo de Bukele puesto en marcha duran los últimos 18 días ha sido fuertemente cuestionado por los organismos defensores de los derechos humanos internacionales.

Además, de las masivas capturas se han registrado operativos en las cárceles con el objetivo de que los pandilleros vean el tratamiento al que serán sometidos por el delito de asociación ilícita.

El Congreso Nacional de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal que incrementa las condenas a 45 años de prisión por el delito de asociación ilícita.

Una de las medidas más controversiales impuestas en 18 días y que acaparó la atención a nivel mundial fue el anunció de Bukele de quitar la comida en las cárceles si se aumentaban los homicidios.







