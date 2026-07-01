Un fósil que permaneció almacenado en un cajón durante casi cuatro décadas fue identificado como el primer hueso de dinosaurio descubierto en la Antártida, según confirmaron paleontólogos tras un reciente análisis.

El espécimen fue excavado en 1985, pero los investigadores que lo encontraron no lograron determinar su origen en ese momento, por lo que quedó resguardado en la colección geológica del British Antarctic Survey, en Cambridge.

Tras ser reexaminado, los científicos establecieron que el fósil corresponde a un hueso de la cola de un Titanosauria, un grupo de dinosaurios herbívoros que incluye algunas de las especies más grandes que han habitado la Tierra.

Los investigadores señalan que el hallazgo aporta nueva información sobre la presencia y evolución de estos gigantes prehistóricos en la Antártida, una región donde el registro fósil de dinosaurios sigue siendo muy limitado.

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