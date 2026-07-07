El presidente electo de Colombia dejó claro que el convenio promovido por el líder de izquierda fue una total impunidad y que reactivará todas las órdenes de captura vigentes contra “narcoterroristas”.

La derogación del Plan Paz Total de Gustavo Petro marcará un antes y un después en la política colombiana una vez tome el poder el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El aliado de Trump dejó claro que la primera decisión que tomará una vez en la silla presidencial será reactivar todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales.

De la Espriella aseguró que el proceso de paz impulsado por Petro “fue impunidad total” y afirmó que su gobierno desmontará las medidas que, según dijo, permitieron conceder beneficios a organizaciones armadas ilegales.

El Plan Paz Total, impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, abrió canales de negociación con diversos actores armados, buscando una reducción de la violencia y una salida dialogada a los conflictos internos.

Sin embargo, la fuerte crítica desde organizaciones políticas opositoras y sectores ciudadanos, sumado a la falta de resultados inmediatos, llevaron a la demanda que finalmente terminó en su derogación oficial

“Voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas”, manifestó.

La política de “paz total” fue la principal apuesta del gobierno de Petro para negociar de forma simultánea con guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales, aunque durante su implementación enfrentó dificultades por la persistencia de la violencia en varias regiones del país.

De la Espriella afirmó además que firmará decretos para que la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que las Fuerzas Militares y la Policía las hagan efectivas.

“A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, sostuvo.

Imágenes de archivo y cortesía.

Gustavo Petro buscaría anular las elecciones presidenciales de Colombia

En medio de la escena política colombiana, la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente es ahora el nuevo objetivo de Gustavo Petro.

El mandatario dejó entre ver las instancias judiciales para impugnar el proceso, presuntamente por presentar irregularidades en la elección del jurista y periodista como titular del máximo cargo político.

La decisión de Petro de buscar la nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella generó diversas reacciones en el Congreso y el sector legal, aumentando la polarización en la sociedad colombiana.

Voceros del partido de gobierno aseguran que el proceso estuvo lleno de irregularidades, principalmente en la registraduría y la conformación de mesas electorales, mientras que los opositores señalan la jugada como un intento de desestabilización institucional.

De acuerdo con declaraciones recogidas por medios nacionales, el equipo de Petro presentará recursos legales ante las Cortes competentes.

Sostienen que deben revisarse los procedimientos y que pueden existir motivos suficientes para solicitar la nulidad de la elección. Por su parte, Abelardo de la Espriella rechazó las acusaciones y afirmó que su nombramiento es completamente legítimo.

Diversos analistas reiteran que estos movimientos judiciales pueden tener impacto en la gobernabilidad del país y prolongar la incertidumbre política.

Este caso recuerda anteriores controversias en la política colombiana, donde la legalidad de una elección fue puesta en entredicho y debatida ante los tribunales.

Petro ahora culpa a la IA de la derrota: “Mata espiritualmente al ser humano”

La derrota del partido del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que la inteligencia artificial ha analizado las causas detrás de este resultado electoral.

Entre los principales factores, el análisis de inteligencia artificial apunta a la polarización política, la influencia de los medios y ciertas estrategias de campaña que, lejos de atraer nuevos votantes, reforzaron posturas ya existentes.

Elementos como la desinformación, la manipulación de narrativas en redes sociales y los temores sobre los cambios propuestos por Petro fueron determinantes, según la herramienta utilizada.

Para el presidente saliente de Colombia esta tecnología “embrutece” a la gente. “La IA mata espiritualmente al ser humano porque no le permite distinguir la verdad de la mentira“.

En ese sentido, agregó que cada vez será más difícil distinguir entre la mentira y la verdad, afectando a los pueblos.

“Muchos han destinado decenas de millones de dólares a invadir Colombia utilizando inteligencia artificial“.

Petró mencionó nuevamente a Benjamin Netanyahu como artífice del movimiento en Colombia. “De Benjamín Netanyahu hasta Donald Trump, del narcotraficante y expresidente de Honduras indultado por el presidente estadounidense [Juan Orlando Hernández] hasta Javier Milei”.

Imagen cortesía y de archivo.

Petro acusa a Israel de manipular las elecciones en Colombia



El presidente colombiano, Gustavo Petro, en el cierre de su mandato, ha afirmado públicamente que Israel manipuló las elecciones en Colombia, según información recogida por medios internacionales.

Esta declaración ha agitado el panorama político y ha suscitado preocupación sobre posibles influencias extranjeras en los procesos democráticos de Latinoamérica.

El mandatario de Colombia hizo la denuncia sobre los sistemas israelíes de inteligencia por medio de su cuenta de X

“Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable, según el fallo del Consejo de Estado de 2018, y que debería ser reemplazado por un software de acceso público”, escribió Petro en X, agregando que había solicitado una auditoría del software antes de las elecciones, pero que no se le había permitido.

Esta polémica surge en un contexto internacional tenso, donde cada vez son más frecuentes las denuncias sobre injerencia externa en países de América Latina.

“Bueno, hoy tenemos pruebas de un cambio en las direcciones IP de varios servidores pertenecientes al Registro Nacional. Esto significa que el software fue comprometido, y otros introdujeron datos para las mesas electorales y centros de votación… La única entidad en el mundo capaz de hacer eso es el Estado de Israel”, agregó.

La reacción dentro de Colombia ha sido intensa. Analistas y políticos opositores exigen la presentación de pruebas antes de emitir juicios, mientras que los partidarios del mandatario respaldan sus declaraciones y alertan sobre riesgos a la soberanía nacional.

Por su parte, la embajada de Israel en Bogotá negó categóricamente cualquier implicación y demandó respeto al proceso democrático de Colombia.

Estas acusaciones también son observadas con atención por organismos internacionales, que han manifestado preocupación sobre la integridad de los procesos electorales en la región.

“Solicito un recuento de todas las mesas de votación y un recuento de todos los votos, junto con un estudio de las vulnerabilidades en el software electoral y las mesas de votación que se vieron afectadas”, acotó el presidente de Colombia.

Petro insiste en posible fraude en elecciones de Colombia



El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha elevado nuevamente la tensión política tras insistir en la posibilidad de fraude en elecciones de Colombia 2026.

Petro aseguró poseer “bases comprobadas” sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral, en medio de un ambiente de incertidumbre y división social.

Según Petro, existen indicios de manipulación que podrían haber afectado los resultados electorales recientes.

Sus declaraciones han generado una oleada de reacciones tanto dentro del Congreso como entre organizaciones internacionales, que llaman a la calma y a la verificación independiente de las pruebas.

El mandatario subrayó que parte de las denuncias provienen de análisis técnicos sobre el software utilizado y el escrutinio de votos.

La preocupación por un posible fraude en elecciones de Colombia impacta no solo a los seguidores de Gustavo Petro, sino a toda la ciudadanía.

Petro no acepta los resultados de la primera vuelta: “No tiene fuerza vinculante”

El proceso electoral en Colombia ha sumado un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de Gustavo Petro, quien rechazó públicamente el conteo provisional de los votos de la primera vuelta.

La controversia surge luego de que la Registraduría Nacional presentara cifras preliminares que, según Petro y su equipo, carecen de transparencia y generan “sospechas legítimas” sobre el desarrollo de las elecciones en Colombia.

Tanto seguidores como sectores opositores han manifestado preocupación por la credibilidad del proceso, un tema recurrente en recientes contiendas electorales latinoamericanas.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, anunció Petro en X en referencia a la información rápida que publica la Registraduría Nacional en la noche electoral.

De acuerdo con reportes, Petro solicitó garantías tanto al Consejo Nacional Electoral como a organismos internacionales, reiterando que no aceptará los resultados hasta que se realice una verificación exhaustiva de las actas y se asegure la integridad del conteo.

El presidente sostuvo que la “desconfianza ciudadana” puede agravarse si no se da respuesta inmediata a estas demandas.

La polarización y la vigilancia internacional han marcado estas elecciones. Desde observadores de la OEA hasta líderes regionales han llamado a respetar la institucionalidad y a preservar la calma mientras siguen analizándose los resultados provisionales.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”, dijo Petro en su publicación.

El preconteo ha dado la victoria al candidato de la extrema derecha Abelardo de la Espriella con el 43,7% de los votos. Se enfrentará al senador Iván Cepeda, el aspirante del oficialismo, que logró el 40,9%.