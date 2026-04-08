Un derrame de petróleo procedente del buque iraní Shahid Bagheri pone en riesgo uno de los humedales más relevantes del Medio Oriente, según análisis de imágenes satelitales. La mancha de crudo representa una amenaza directa para las comunidades costeras del Golfo, cuya economía depende casi en su totalidad de la pesca y los recursos marinos.

El incidente se produjo después de que el Shahid Bagheri fuera alcanzado por un avión de guerra estadounidense durante los primeros días del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras el impacto, el buque comenzó a filtrar fuel oil pesado en aguas territoriales iraníes cerca del estrecho de Hormuz.

Debido a los continuos ataques y la situación de conflicto, las labores de limpieza no han podido iniciarse, lo que ha permitido que el petróleo se desplace lentamente hacia el oeste. El análisis de expertos en imágenes satelitales indica que, para el 18 de marzo, la mancha había avanzado aproximadamente 16 millas hacia el suroeste, acercándose a la Reserva de la Biosfera Hara, el bosque de manglares más extenso en la costa del Golfo.

La Reserva de la Biosfera Hara es un ecosistema crucial para diversas especies en peligro de extinción, incluyendo tortugas y aves migratorias, además de numerosos peces y crustáceos. La llegada del petróleo podría tener un impacto devastador en la biodiversidad del área, alterando tanto los hábitats como los ciclos de reproducción de la fauna marina.

Tim Richards, consultor retirado en teledetección satelital y uno de los especialistas que monitorean el derrame, advirtió que la contaminación en Hara podría afectar gravemente a las especies locales y a la cadena alimentaria. Asimismo, el daño al ecosistema tendría repercusiones directas sobre las comunidades pesqueras, cuyo sustento depende de la salud de estos recursos naturales.

El incidente se suma a una serie de derrames que representan riesgos similares a lo largo de la región del Golfo, donde los conflictos armados y la actividad marítima intensa hacen que la protección de los ecosistemas costeros sea cada vez más compleja. Las autoridades ambientales y organizaciones internacionales han destacado la urgencia de implementar medidas de contención y limpieza, aunque las operaciones se ven limitadas por la inseguridad en la zona.

Este derrame pone en evidencia la vulnerabilidad de los humedales del Medio Oriente ante actividades humanas y conflictos bélicos, así como la necesidad de estrategias coordinadas para proteger la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades costeras. La atención internacional se centra ahora en mitigar el impacto ambiental antes de que los efectos sean irreversibles.

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