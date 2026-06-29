¿Milagro? Siria tuvo que abrir tres compuertas de desbordamiento de su represa por la importante cantidad de agua. La subida del afluente coincide con la destrucción de las bases militares estadounidenses en Medio Oriente por el ejército de Irán, justo durante la guerra.

El nivel del río Éufrates en Siria ha registrado un aumento notable, algo que no se había visto en las últimas tres décadas. Las autoridades y comunidades ribereñas observan este fenómeno con inquietud, debido a su impacto en las actividades agrícolas y la disponibilidad de agua, en un país marcado por crisis hídricas recientes.

Expertos señalan que el incremento del caudal se relaciona, principalmente, con mayores precipitaciones y deshielos aguas arriba, especialmente en Turquía, desde donde nace el Éufrates.

Además, la liberación de agua desde represas turcas podría haber influido en este fenómeno. Sin embargo, la noticia llega en un contexto complejo, pues la gestión del agua en Siria es frágil tras años de conflicto, desplazamientos y sequías recurrentes.

El aumento repentino beneficia a agricultores a corto plazo, dado que permite irrigar cultivos esenciales como trigo y algodón.

Sin embargo, el exceso de agua plantea riesgos por inundaciones y erosión de tierras, además de complicar la logística de abastecimiento para poblaciones cercanas al cauce.

Según informes, las autoridades sirias, junto con organizaciones internacionales, monitorean de cerca la situación y evalúan posibles medidas de prevención.

أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات فتح ثلاث بوابات مفيض في السد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود، نتيجة الارتفاع الكبير في الوارد المائي، وبهدف ضمان سلامة السدود واستقرار المنظومة الكهربائية#قناة_السورية pic.twitter.com/muLFn5Tm8v— السورية (@Alsouriyatv) May 25, 2026

Imagen cortesía.

Tesoros, ruidos extraños y el fin del mundo: El río Éufrates está desapareciendo

Las alertas por la desaparición del río Éufrates han aumentado, no solo por las consecuencias climáticas, sino por el cumplimiento de las profecías bíblicas que anuncian nuestro fin.

Mientras que los expertos avizoran una crisis de agua para varias naciones que se alimentan del afluente, religiosos hablan de las señales del fin.

Ambos conocimientos coinciden que la desaparición del río Éufrates solo dejará muerte, migración y el declive de naciones que dependen de sus aguas.

Los primeros hallazgos tras el declive del río son cuevas con rejas que simulan una prisión, y que los líderes espirituales están asociando con los cuatro espíritus que menciona la Biblia.

Además, se han encontrado tesoros arqueológicos, como el descubrimiento de nuevas civilizaciones y ruidos que asemejan a lamentos.

Los investigadores han calificado los hallazgos como inquietantes, no solo por la desaparición gradual del afluente, sino por los secretos ocultos en las profundidades.

“A medida que las aguas del río Éufrates retroceden, revelan secretos ocultos en sus profundidades, incluyendo cuevas y tesoros enterrados”, se informó sobre la baja significativa del caudal.

Por su parte, los religiosos han señalado que el afluente tiene un significado apocalíptico, exactamente sobre el camino a los reyes del oriente.

Los teólogos aseguran que el río al secarse anuncia que el fin del mundo está cerca, precisamente porque se desatarán a los cuatro ángeles encarcelados en el lugar.

“Y Dios decía al sexto ángel que tenía la trompeta: ‘Suelta a los cuatro ángeles que están atados al lado del gran río Éufrates’. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad”, cita el versículo.

Proyecciones del gobierno de Irak han alertado que para el 2040 el afluente estaría completamente seco, generando una catástrofe en la región.

Benjamin Netanyahu presenta un mapa titulado ‘El Nuevo Medio Oriente’ mientras habla en un podio de la ONU. / Imagen cortesía.

El reino bíblico que Israel sueña: Del río Éufrates al río Nilo

La idea del Gran Israel está tomando fuerza en los discursos de ciertos sectores de la derecha israelí, quienes aspiran a establecer una soberanía que abarcaría territorios históricos y religiosos presentes en textos bíblicos.

Este concepto, basado en interpretaciones antiguas, influye directamente en las políticas actuales del gobierno israelí y genera controversia internacional.

Origen y repercusiones del concepto “Gran Israel”

El término “Gran Israel” se refiere a la aspiración de algunos grupos políticos y religiosos de ampliar las fronteras del Estado de Israel más allá de sus límites internacionalmente reconocidos, abarcando zonas de Cisjordania, Gaza y partes de países vecinos como Jordania, Líbano y Siria.

Si bien este ideal tiene raíces en visiones religiosas sobre un “reino bíblico”, se ha convertido en una herramienta política para justificar asentamientos y rechazar el establecimiento de un Estado palestino.

En la práctica, la promoción del Gran Israel provoca repercusiones en la diplomacia regional, agudiza el conflicto con los palestinos y genera preocupaciones en la comunidad internacional.

Organizaciones y gobiernos temen que esta postura radical impida acuerdos de paz a largo plazo y perpetúe la inestabilidad en el Medio Oriente, según reportan agencias.

El avance de la derecha israelí y la política de asentamientos ya ha sido objeto de análisis en diferentes contextos dentro de la región.

El debate sobre el Gran Israel sigue marcado por interpretaciones históricas, presión política interna y reacciones internacionales.



