El joven ajedrecista argentino Faustino Oro alcanzó un logro histórico al convertirse en gran maestro de ajedrez con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, siendo el segundo jugador más joven en conseguirlo en toda la historia. Solo es superado por el estadounidense de origen indio Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título dos meses antes a una edad menor.

El camino hacia este reconocimiento comenzó hace más de tres años, cuando sus padres, Alejandro Oro y Romina Simondi, dejaron sus trabajos en Argentina y se trasladaron a España con el objetivo de impulsar la carrera deportiva de su hijo. La apuesta familiar finalmente dio resultados con la obtención de las tres normas necesarias para alcanzar el máximo título del ajedrez internacional.

Faustino consiguió sus primeras dos normas en torneos disputados en Madrid y Buenos Aires. La definitiva llegó en el Abierto de Cerdeña, Italia, donde, pese a perder en la última ronda frente al ruso Ian Nepomniachtchi, aseguró el promedio necesario gracias al alto nivel competitivo de sus rivales.

Hace apenas un mes, el joven talento había asegurado que ya se sentía jugando al nivel de un gran maestro y que obtener el título era solo cuestión de tiempo. Ahora, tras alcanzar la meta, podrá continuar su desarrollo deportivo sin la presión adicional de perseguir el histórico reconocimiento.

Muere promesa del ajedrez tras superar una crisis emocional y regresar a los torneos