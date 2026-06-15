La FIFA decidió reforzar los servicios de traducción en el Mundial 2026 después de que periodistas y aficionados manifestaran su inconformidad por las limitaciones para formular preguntas en español durante algunas conferencias de prensa oficiales.

La controversia surgió en las comparecencias previas a partidos como el de Brasil contra Marruecos, donde los capitanes Vinícius Júnior y Achraf Hakimi respondieron preguntas sin que estuviera disponible traducción al castellano. Una situación similar ocurrió antes del encuentro entre Países Bajos y Japón, cuando un periodista no pudo realizar una pregunta en español al mediocampista Frenkie de Jong.

La situación generó críticas especialmente en medios de comunicación de España y América Latina, que señalaron la importancia del español como uno de los idiomas más hablados y seguidos dentro del fútbol mundial.

Ante las quejas, fuentes vinculadas a la organización indicaron que la FIFA implementará la presencia de intérpretes de español en todas las conferencias de prensa del torneo, con el objetivo de facilitar la comunicación entre jugadores, entrenadores y periodistas de distintas regiones.

La medida busca evitar nuevos inconvenientes y garantizar una mayor inclusión lingüística durante el resto de la Copa del Mundo, que reúne a medios de comunicación y aficionados de todo el planeta.

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