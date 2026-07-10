“Comunico que fue hackeada (jaqueada) mi cuenta de Instagram, posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy”, informó Celeste Amarilla en X.

La senadora paraguaya volvió a ser noticia tras denunciar el jaqueo de su cuenta en Instagram, en medio de la polémica generada por su reciente cruce con el futbolista francés Kylian Mbappé.

Según declaraciones de la legisladora, el acceso a su perfil fue vulnerado por desconocidos, quienes podrían intentar manipular la información publicada y enviar mensajes en su nombre.

El incidente, que sacudió la opinión pública, plantea preguntas sobre los riesgos de ciberataques que enfrentan los funcionarios en Paraguay y la región.

El Senado paraguayo ha expresado preocupación por la seguridad digital de sus miembros, instando a mejorar los protocolos de protección en las plataformas sociales.

La polémica con Mbappé, que viralizó el nombre de la legisladora días antes, podría haber aumentado el interés de actores malintencionados en vulnerar sus cuentas.

Analistas locales insisten en la importancia de denunciar y de seguir buenas prácticas en redes digitales para evitar la manipulación y el acoso en línea.

Capturas de videos publicados en las redes.

Un grupo de paraguayos quema a un muñeco de Mbappé

La polémica no se ha hecho esperar tras el reciente gesto de los aficionados paraguayos, quienes quemaron un muñeco de Kylian Mbappé en señal de rechazo.

Este hecho, que se viralizó en las redes sociales y medios internacionales, tuvo lugar luego de que el delantero francés fue objeto de insultos racistas por parte de una senadora paraguaya.

El video donde se observa a los seguidores incendiar la figura del futbolista circula ampliamente, generando debates sobre el respeto y la pasión en el deporte.

En medio de la controversia, la quema del muñeco de Mbappé deja en evidencia cómo el fútbol supera lo deportivo para convertirse en un fenómeno social capaz de unir y dividir a comunidades enteras.

FLASH | Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.pic.twitter.com/dtrQ8VsuPL— AlertesInfos (@AlertesInfos) July 8, 2026

Paraguay condena el racismo en contra de Mbappé: “Son contrarias a los valores y principios”

El gobierno de Paraguay condena insulto a Mbappé emitido durante un partido del Mundial por la senadora Celeste Amarilla, quien utilizó un lenguaje racista contra el reconocido futbolista francés.

Autoridades paraguayas se han deslindado rápidamente de la legisladora y han expresado su solidaridad con el jugador, así como su repudio a cualquier manifestación de racismo en el fútbol y la sociedad.

El incidente surgió durante la Copa Mundial, cuando la senadora utilizó sus redes sociales para referirse a Kylian Mbappé con comentarios ofensivos y discriminatorios.

La situación generó revuelo tanto en Paraguay como a nivel internacional, obligando al gobierno nacional a tomar posición clara y pública sobre el caso.

A través de un comunicado, las autoridades destacaron que los dichos de Aquino no representan el sentir del país, reiterando el compromiso de Paraguay en la lucha contra todo tipo de discriminación.

El hecho ha provocado reacciones diversas en los medios y redes sociales, tanto dentro como fuera de Paraguay.

Foto: Shutterstock

Racismo en el Mundial: Mbappé responde a senadora paraguaya

En las últimas horas, Kylian Mbappé respondió a luna senadora paraguaya luego de que surgieran comentarios polémicos y racistas tras el juego en Mundial 2026.

La polémica comenzó cuando Celeste Amarilla dijo palabras bastante fuertes en contra del jugador.

Sus palabras generaron revuelo al mencionar que Mbappé era un camerunés colonizado que finge ser francés, desatando una ola de comentarios y debate.

“Este bruto ni siquiera ha aprendido a escribir; en lugar de leche materna, chupaba cocos, y lo más educado que escuchaba eran chimpancés”, dijo en una publicación en su cuenta de X.

Amarilla procedió a llamar a Mbappé “un camerunés colonizado que finge ser francés“, añadiendo: “Lo único de lo que muchos culpamos a Albirroja es de no darle una bofetada al final del partido.”

La reacción de Kylian Mbappé no se hizo esperar. El delantero francés contestó públicamente señalando la importancia de respetar a todas las selecciones y recordó su valoración positiva acerca del fútbol sudamericano.

“Los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidos a Kylian Mbappé son absolutamente aborrecibles e inaceptables. ¿Cómo puede alguien hacer tales afirmaciones?”.

Los héroes Cabo Verde son recibidos en Praia: Miles cantaban y aplaudían a la selección que hizo vibrar el Mundial

Los Tiburones Azules de Cabo Verde han escrito una página dorada en la historia del deporte por su participación en el Mundial 2026, un logro que ha llenado de orgullo miles de aficionados en la pequeña nación.

El equipo nacional tras su participación con Argentina, llegaron a su hogar donde fueron recibidos por un pueblo que se siente orgulloso de sus héroes.

Su participación en el Mundial fue posible gracias al esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y el apoyo incondicional de la afición. Jóvenes figuras y referentes experimentados, como el arquero Vozinha, se convirtieron en símbolos de perseverancia y entrega.

De acuerdo con información, la emoción se desbordó en las calles de Praia tras la hazaña, evidenciando la importancia que tiene el fútbol como motor de unión y progreso social en países de África emergente.

¿Corrupción en el Mundial? Trump “se entromete” a favor de EE.UU.

La FIFA, coordinador del Mundial, decidió levantar la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun, justo a tiempo para que pueda disputar el duelo clave frente a Bélgica en el Mundial 2026, según informó CNN.

El hecho ha generado controversia, ya que se reporta que la decisión ocurrió tras una llamada directa del presidente Donald Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El delantero había sido sancionado tras una dura falta en el encuentro anterior, lo que lo dejaba fuera de uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial.

Sin embargo, la gestión política influyó en el desenlace: Trump, reconocido por su cercanía con el fútbol y por buscar ventajas para el equipo de Estados Unidos, habría solicitado personalmente a Infantino reconsiderar la sanción.

Expertos y aficionados han cuestionado la independencia de la FIFA frente a presiones políticas. Aunque la FIFA argumentó que la sanción a Balogun “no cumplía con los criterios disciplinarios adecuados”, varias voces denuncian que la llamada del mandatario estadounidense evidencia una preocupante injerencia en el fútbol internacional.

Pase de Portugal al Mundial fue legal: Así funciona la tecnología microscópica detrás del gol anulado

La tecnología semi-automatizada en el fútbol volvió a estar en el centro del debate tras el encuentro Croacia vs Portugal. Un gol anulado por fuera de juego, detectado de manera casi imperceptible por los ojos humanos, terminó clasificando a Portugal y eliminando a los croatas, lo que ha desatado nuevas discusiones sobre el impacto de la tecnología en el deporte rey.

El sistema semi-automatizado de detección de fuera de juego combina cámaras de alta velocidad ubicadas alrededor del estadio y sensores microscópicos integrados en el balón.

Según explicaron expertos a la BBC Mundo, el balón envía datos 500 veces por segundo sobre su localización exacta, mientras que las cámaras identifican la posición de cada jugador en el instante en que se produce el pase.

Así, el sistema puede determinar con precisión milimétrica si existe fuera de juego, brindando una ayuda fundamental al VAR en tiempo real.

El uso de esta tecnología avanzada busca eliminar el margen de error en decisiones determinantes. En el caso del Croacia vs Portugal, la verificación digital concluyó que el atacante croata se encontraba adelantado por milímetros cuando partió el balón, invalidando así el gol que podría haber cambiado el destino del partido y del torneo.

Diversas ligas y torneos ya han experimentado con esta innovación, aunque la polémica sobre su implementación persiste. El objetivo central es ofrecer justicia deportiva, aunque para muchos, el fútbol pierde parte de su factor humano y de debate.

“Según los datos proporcionados por la tecnología de balón conectado integrada en el balón oficial del partido, se confirmó que el jugador croata n.º 20, Igor Matanovic, tocó el balón durante la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente la posición de fuera de juego y anular el tanto.

“Los sensores IMU alojados en el balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, información que se muestra a los espectadores durante la retransmisión mediante un gráfico similar a un latido del corazón, y proporcionan a los árbitros un nivel de datos sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas”.

“El sistema funciona mediante lo que se conoce como unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés). Es un dispositivo de apenas unos gramos, pero está incrustado en uno de los cuatro paneles. Para evitar que el centro de masa del balón se desplace fuera de su posición central, se colocan masas de contrapeso en los otros paneles”.

Demandan a la FIFA tras salida de Irán del Mundial: piden $1,000 millones

Diversas organizaciones internacionales presentaron una demanda contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, exigiendo una indemnización de 1,000 millones de dólares por la exclusión de Irán del Mundial, alegando motivos de discriminación.

La demanda a la FIFA por discriminación surge luego de la polémica decisión que dejó fuera a la selección iraní de la máxima cita del fútbol, lo que generó un amplio debate sobre los derechos de los jugadores y el respeto a la diversidad cultural.

Según los demandantes, la decisión de la FIFA representa una violación a los principios de equidad y constituye un acto de discriminación contra todo un pueblo.

La solicitud de indemnización busca resarcir daños a los futbolistas iraníes y llamar la atención sobre la necesidad de reglas igualitarias en el deporte internacional.

Este episodio pone nuevamente en entredicho la transparencia y la neutralidad que la FIFA asegura mantener en sus decisiones.

La demanda contra la FIFA por discriminación ha encontrado eco en diversas agrupaciones y países, que critican la aparente falta de criterios claros en la exclusión de Irán del Mundial.

La NASA promete enviar un balón a la Luna si EEUU gana el Mundial

En una declaración tan inesperada como simbólica, la NASA promete enviar un balón a la Luna si Estados Unidos logra conquistar el Mundial de fútbol.

La noticia, que ha causado revuelo en las redes y medios internacionales, destaca una nueva forma de conectar la ciencia con las pasiones populares.

Expertos señalan que este gesto pretende acercar la tecnología espacial al público masivo, usando el fútbol, el deporte más seguido del planeta, como puente divulgativo.

De concretarse la victoria estadounidense, un balón firmado por el equipo campeón viajaría a bordo de una próxima misión lunar, marcando el curioso encuentro del deporte con el espacio.

Según agencias, este tipo de iniciativas buscan fortalecer el respaldo popular a los ambiciosos planes lunares de Estados Unidos y capturar la atención de nuevas generaciones.

No sería la primera vez que objetos emblemáticos se llevan fuera de la Tierra: desde medallas olímpicas hasta banderas y mensajes personales, la historia de la exploración espacial está cruzada por estos símbolos.

“Este Mundial es un desastre”: Irán denuncia a EE.UU.

La polémica llegó al Mundial de fútbol luego del juego entre Egipto e Irán, situación que la selección persa catalogó como resultado de un “trato injusto” por parte de la FIFA y los árbitros.

Las declaraciones oficiales de los directivos iraníes han generado debate internacional, especialmente en Latinoamérica, donde la transparencia deportiva es tema de constante preocupación.

El entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, acusó a Estados Unidos de perjudicar deliberadamente a su equipo durante el Mundial.

Tras el juego decisivo, reportaron que varias decisiones arbitrales influyeron directamente en el marcador final.

Según Afshin Ghotbi, exentrenador de Irán, ciertos fallos a favor de Estados Unidos “desequilibraron el juego” y solicitaron una revisión formal ante la FIFA.

“Su comportamiento hacia nosotros ha sido realmente terrible, y espero que el mundo se dé cuenta de ello”, denunció Ghalenoei.

El técnico explicó que las prohibiciones de alojamiento los obligan a viajar constantemente a su base en México tras cada encuentro, lo que merma el descanso del plantel.

“Cuando juegas un partido, tu cuerpo se encuentra en un momento de debilidad. Si de repente tienes que tomar un vuelo justo después, eso dificulta una recuperación adecuada. Es la tercera vez que nos hacen esto“, aseveró.

La controversia se acrecentó cuando en redes sociales circularon videos que muestran posibles faltas no sancionadas y jugadas dudosas en el área estadounidense.

Expertos señalan que este tipo de situaciones aumentan las sospechas sobre la imparcialidad de la FIFA en partidos geopolíticamente sensibles.

El Mundial bate otro récord: Más de 3,6 millones de espectadores

La Copa del Mundo 2026 ya está haciendo historia. Según datos oficiales de la FIFA, el torneo batió un récord histórico en espectadores superando la última marca más importante de 1994.

El anuncio se realizó durante el partido entre Alemania y Ecuador en East Rutherford, Nueva Jersey, cuando las pantallas gigantes mostraron la cifra récord de 3.605.357 asistentes.

El nuevo récord del Mundial desató una ovación en el estadio. Con 48 partidos aún por disputarse, la asistencia total podría casi duplicar la marca de 1994, que se registró cuando el Mundial contaba con solo 52 encuentros.

Los aliens vendrán al Mundial: El partido Brasil – Escocia será clave para el encuentro extraterrestre

En las últimas horas, la noticia de una predicción sobre abducciones de aliens en el Mundial ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

La advertencia, insólita pero llamativa, surgió como parte de una tendencia creciente que relaciona la presencia de supuestos extraterrestres en grandes eventos deportivos, en especial previo al esperado partido del Mundial Brasil y Escocia.

La predicción fue difundida por investigadores y seguidores del fenómeno OVNI, quienes aseguran que una vidente brasileña vio cuando naves irrumpían en el estadio para llevarse varios jugadores, entre estos Neymar.

Según los expertos que alimentaron esta teoría, los avistamientos de ovnis y las experiencias supuestamente paranormales aumentan en períodos de fervor social, cuando millones están atentos a un mismo acontecimiento.

De hecho, afirman que el Mundial se ha convertido en un “imán” para este tipo de especulaciones, especialmente cuando equipos populares como Brasil están en el centro de la atención.

Polémica por un Niño Jesús vestido con una camisa del Mundial

La aparición de una figura de Jesús representado como futbolista en la Catedral Metropolitana durante las celebraciones del Mundial ha desatado un intenso debate en México.

El tema “Jesús futbolista en México” ha ocupado titulares tanto por el fervor religioso de la población como por la pasión que despierta el fútbol.

Mientras que algunos sectores consideran ofensiva la representación de Jesús como jugador de fútbol, tachándola de blasfema en el Mundial por trivializar símbolos sagrados, otros la ven como una expresión artística y cultural adaptada al contexto de la vorágine mundialista.

Figuras religiosas y defensores de la libertad de expresión han tomado parte en el debate, alimentando una discusión que cruza la frontera entre lo religioso, lo deportivo y lo social.

Instituciones religiosas han pedido respeto por la fe y su iconografía, advirtiendo contra el uso indebido de imágenes sagradas, mientras que defensores del arte contemporáneo sostienen que estas propuestas estimulan el diálogo sobre la espiritualidad y la identidad nacional.

En el trasfondo, la polémica revela la fuerte conexión entre religión y fútbol en la sociedad mexicana.