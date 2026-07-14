El primer ministro hebreo fue contundente contra la nación persa y dijo que están listos para continuar con la guerra. Además, el ejército israelí tiene grandes operaciones por desarrollar.

El conflicto entre EE.UU. Israel e Irán vuelve a escalar tras las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en contra del país persa.

Durante una sesión celebrada en Jerusalén, Netanyahu advierte a Irán que “lo que viene será mucho peor”, dejando claro que Israel responderá de forma más contundente si se repiten los ataques en Medio Oriente.

La tensión Irán-Israel ha ido en aumento en los últimos meses, especialmente después de intercambios de misiles y ataques de drones en la región. Netanyahu sostiene que la amenaza no es solo para Israel, sino para toda la estabilidad regional.

Según el primer ministro iraní, cualquier agresión iraní recibirá una represalia “del tipo que nuestros enemigos no han visto”.

La advertencia de Netanyahu se produce tras un ataque atribuido a grupos respaldados por Irán en la frontera norte de Israel, lo que ha suscitado preocupación en el ámbito internacional.

Organizaciones internacionales y gobiernos de diferentes países han hecho llamados a la moderación para evitar una escalada mayor.

“No esperen tranquilidad si nos atacan. Tampoco se repetirá lo sucedido anteriormente. Será mucho peor“.

“Si tenemos que volver, volveremos, con aún mayor fuerza”. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, también confirmó la preparación para un nuevo conflicto militar.

Guerra EE.UU. e Irán: Tres días de ataques consecutivos avizoran un largo conflicto

Estados Unidos ataques Irán: el conflicto en Medio Oriente dio un nuevo giro luego de que fuerzas estadounidenses lanzaran bombardeos adicionales sobre territorio iraní y advirtieran la reimposición de un bloqueo económico y militar.

Esta escalada ocurre después de una serie de incidentes en la región, consolidando la postura estadounidense ante el gobierno iraní.

El Pentágono confirmó la operación, señalando que los ataques son parte de una estrategia global para presionar a Irán tras recientes incidentes armados en zonas de influencia compartida.

Según portavoces militares de Estados Unidos, el objetivo es frenar la capacidad de reacción de Irán y enviar un mensaje claro sobre los límites aceptados por Washington.

Tercer día consecutivo de tensión entre Irán y EE.UU.

Este es el tercer día consecutivo con acciones militares directas de Estados Unidos en suelo iraní, elevando la preocupación entre aliados y organismos internacionales.

Además del despliegue militar, Washington ha anunciado la reactivación de un bloqueo que limita las operaciones comerciales y financieras dirigidas al gobierno iraní.

Las sanciones económicas, sumadas al bloqueo militar, profundizan el aislamiento de Teherán en el contexto internacional. Diversos analistas advierten que la escalada podría afectar mercados petroleros y agudizar la crisis humanitaria en la zona.

¡Escándalo en Irán! Mosaad habría reclutado a un presidente persa

Las autoridades de Irán han colocado al expresidente iraní Mahmoud Almadinejad bajo arresto domiciliario tras descubrir presuntos vínculos con Israel y el servicio de inteligencia de Israel (Mossad), según reportes publicados recientemente.

La noticia ha causado gran conmoción dentro del país y ha generado preocupación sobre la estabilidad política de la República Islámica.

Los informes indican que, tras una investigación interna, el régimen iraní habría encontrado pruebas que relacionan al mandatario con actividades encubiertas para el Mossad de Israel, un país considerado enemigo político y estratégico de Irán en la región.

La medida del arresto domiciliario se habría tomado para evitar posibles disturbios y mantener controlada la situación mientras avanza la investigación oficial.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos en Teherán. Gobiernos como el de Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea han expresado su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la estabilidad regional.

Organizaciones pro derechos humanos también han pedido transparencia en el proceso de investigación.

En Irán, diversas figuras políticas han pedido cautela y respeto al debido proceso, mientras sectores conservadores advierten sobre posibles intentos de sabotaje extranjero.

Según el informe, una de las etapas más inusuales de la operación tuvo lugar a principios de 2024, cuando un alto funcionario del gobierno húngaro pidió a Gergely Deli, rector de la Universidad de Servicio Público Ludovika en Budapest, que invitara a Ahmadinejad a una conferencia sobre cambio climático.

Deli dijo que le dijeron que la conferencia serviría, de hecho, como tapadera para conversaciones secretas entre Ahmadinejad y funcionarios de inteligencia israelíes.

A pesar de las preocupaciones por posibles daños a su propia reputación y a la de la universidad, aceptó invitar a Ahmadinejad porque creía que si “tienes dos enemigos, y si esos enemigos quieren hablar entre ellos, lo mejor es hacer lo que puedas para que hablen.”

EE.UU. e Irán se enfrascan en una guerra sin fin por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó recientemente ataques de precisión contra decenas de objetivos de Irán alrededor del vital estrecho de Ormuz.

Según fuentes oficiales estadounidenses, las operaciones apuntaron a instalaciones y posiciones militares asociadas al gobierno iraní, en una respuesta directa a las crecientes tensiones en esta zona geopolítica.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo, por donde transita una significativa parte del comercio global de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos a objetivos iraníes se producen en medio de un ambiente de hostilidad renovada entre ambos países, poniendo en alerta la estabilidad en la región y preocupando a la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones en los mercados energéticos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado estratégico tanto por las potencias occidentales como por Irán. Cualquier alteración en la seguridad de este canal puede tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y la economía global.

A lo largo de los años, tanto Estados Unidos como Irán han incrementado su presencia militar en el área, incrementando el riesgo de enfrentamientos abiertos.

EE.UU. e Irán se enfrascan en una guerra sin fin por el estrecho de Ormuz

Estados Unidos confirmó recientemente ataques de precisión contra decenas de objetivos de Irán alrededor del vital estrecho de Ormuz.

Según fuentes oficiales estadounidenses, las operaciones apuntaron a instalaciones y posiciones militares asociadas al gobierno iraní, en una respuesta directa a las crecientes tensiones en esta zona geopolítica.

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo, por donde transita una significativa parte del comercio global de petróleo.

Los ataques de Estados Unidos a objetivos iraníes se producen en medio de un ambiente de hostilidad renovada entre ambos países, poniendo en alerta la estabilidad en la región y preocupando a la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones en los mercados energéticos.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y es considerado estratégico tanto por las potencias occidentales como por Irán. Cualquier alteración en la seguridad de este canal puede tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y la economía global.

A lo largo de los años, tanto Estados Unidos como Irán han incrementado su presencia militar en el área, incrementando el riesgo de enfrentamientos abiertos.

Irán lanza ataques contra bases de EE. UU. en Oriente Medio

Por su parte, Irán lanzó ataques contra varias bases de Estados Unidos situadas en Jordania, Baréin y Kuwait para responder a las agresiones en las cercanías de Ormuz.

El suceso, que forma parte de la creciente rivalidad entre Teherán y Washington, ha generado alarma internacional y preocupación por la estabilidad regional.

En Baréin, donde se encuentra el Comando Central de la Marina estadounidense, las autoridades confirmaron la activación de sistemas de defensa aérea, mientras que en Jordania y Kuwait las tropas estadounidenses repelieron ataques con drones y misiles.

Aunque los daños materiales han sido mínimos, fuentes aseguran que la presencia militar estadounidense en Oriente Medio podría verse afectada por el incremento de la presión iraní.

Irán ataca tres petroleros en el estrecho de Ormuz

Tres petroleros fueron alcanzados por proyectiles de Irán en el estrecho de Ormuz el martes, informó el ejército británico, en los ataques más recientes contra embarcaciones que se desplazan por la estrecha boca del Golfo Pérsico.

Las nuevas agresiones amenazan con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restablecer la navegación normal y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Uno de los petroleros navegaba frente a la costa de Omán y se incendió, según la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Otros dos petroleros también fueron alcanzados, incluido uno que fue impactado por un dron. No está claro dónde se encontraban en el momento de los ataques. Ambos barcos sufrieron algunos daños, pero nadie resultó herido, indicó la agencia marítima. Al menos una de las embarcaciones continuó su trayecto, añadió.

Irán, que ha declarado repetidamente que solo su ruta es segura, aparentemente ha atacado otros barcos que han utilizado otra vía cercana a la costa omaní.

Estados Unidos está ansioso por avanzar con negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el controvertido programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. Ataques anteriores en el estrecho han provocado bombardeos estadounidenses, a los que Irán ha respondido atacando a países árabes del Golfo Pérsico.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal.

Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del entierro del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado por un bombardeo al comienzo de la guerra. Dolientes en su funeral han pedido la muerte del presidente estadounidense Donald Trump.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Jamenei en avión a la ciudad chií de Qom, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes.

Irán despide a su líder sin detener los ataques: proyectil impacta en un buque que irrespetó sus reglas en Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán atacó un buque cargado con gas natural que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. La televisión estatal de Irán aseguró que el buque cisterna de gas natural licuado fue blanco de ataques después de ignorar varias advertencias, aunque no se atribuyó la agresión.

Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que la única ruta segura a través del estrecho es la aprobada por el gobierno iraní, y se sospecha que ha atacado a otros buques que han utilizado una ruta que pasa cerca de la costa omaní.

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Irán y poner fin permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero. Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta después del entierro del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la guerra. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron el martes.

El más reciente ataque en el estrecho de Ormuz

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades ya iniciaron una investigación.

La televisión estatal de Irán, citando fuentes anónimas, dio a entender que Teherán llevó a cabo el ataque contra un buque cisterna que, según dijo, transportaba gas natural desde Qatar. La República Islámica, sin embargo, no se ha atribuido formalmente el atentado.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas. También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Pero el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo el lunes a los transportistas que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Trump advirtió el lunes a Irán desde la Casa Blanca que deben “llegar a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo”.

“Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo el presidente. “Podemos derribar sus puentes en cuestión de una hora. Podemos dejarlos sin su suministro de energía”.

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Irán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Irán despide a su líder sin detener los ataques: proyectil impacta en un buque que irrespetó sus reglas en Ormuz

Irán atacó un buque cargado con gas natural que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. La televisión estatal de Irán aseguró que el buque cisterna de gas natural licuado fue blanco de ataques después de ignorar varias advertencias, aunque no se atribuyó la agresión.

Teherán ha declarado en repetidas ocasiones que la única ruta segura a través del estrecho es la aprobada por el gobierno iraní, y se sospecha que ha atacado a otros buques que han utilizado una ruta que pasa cerca de la costa omaní.

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Irán y poner fin permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero. Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta después del entierro del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los primeros ataques de la guerra. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron el martes.

El más reciente ataque en el estrecho de Ormuz

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades ya iniciaron una investigación.

La televisión estatal de Irán, citando fuentes anónimas, dio a entender que Teherán llevó a cabo el ataque contra un buque cisterna que, según dijo, transportaba gas natural desde Qatar. La República Islámica, sin embargo, no se ha atribuido formalmente el atentado.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas. También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Pero el Centro Conjunto de Información Marítima, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, dijo el lunes a los transportistas que la ruta alrededor de Omán “se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico”.

Trump advirtió el lunes a Irán desde la Casa Blanca que deben “llegar a un acuerdo o vamos a terminar el trabajo”.

“Preferiría llegar a un acuerdo, porque no quiero afectar a 91 millones de personas”, dijo el presidente. “Podemos derribar sus puentes en cuestión de una hora. Podemos dejarlos sin su suministro de energía”.

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Irán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz: Petroleros solo deben usar las rutas aprobadas

En un contexto de alta tensión en Medio Oriente, Irán advierte sobre rutas de petroleros en el estrecho de Ormuz, solicitando firmemente a todos los buques de crudo usar sólo las rutas aprobadas por sus autoridades.

Según un portavoz militar iraní, quienes no respeten este llamado podrían enfrentarse a respuestas “contundentes” por parte del gobierno.

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más estratégicos y transitados del mundo, esencial para el comercio global de petróleo.

Más de un tercio del crudo mundial transportado por mar pasa por esta zona, conectando a los principales exportadores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.

La advertencia de Irán surge en medio de crecientes incidentes en la región, donde se han producido detenciones y ataques a embarcaciones en los últimos meses.

Las potencias occidentales, entre ellas Estados Unidos, han intensificado su presencia naval para asegurar la navegación libre, mientras la posición iraní ratifica su soberanía sobre sus aguas territoriales.

Esta situación agudiza la preocupación por una posible escalada de conflictos en la zona, ya que un incidente grave podría afectar el suministro mundial de energía.

Organizaciones internacionales y expertos en seguridad marítima llaman a la prudencia y al diálogo para evitar una mayor inestabilidad en Ormuz.

Irán le recuerda a la ONU que tiene el control de Ormuz

Una agencia de Naciones Unidas pausó la evacuación de barcos a través del estrecho de Ormuz después de que, según el ejército británico, un buque fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán tras el paso de varios petroleros que usaron la ruta respaldada por la ONU.

El director de la Organización Marítima Internacional anunció que el plan para sacar a los barcos varados del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz quedará en suspenso hasta que la agencia pueda confirmar garantías de seguridad para los barcos en la lista de evacuación y en la región.

El reporte de un ataque se produjo horas después de que Irán advirtiera a los buques no usar la ruta por el estrecho de Ormuz sin el permiso de Teherán. El buque que fue atacado no formaba parte de las tareas de evacuación, apuntó Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que el buque fue alcanzado por un dron iraní.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir una situación delicada, dijo que el buque mercante Ever Lovely fue atacado por un dron operado por la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tras los reportes del ataque en Ormuz, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán —una nueva agencia gubernamental que Irán estableció para controlar el transporte marítimo en el estrecho— escribió en X que el tránsito fuera de sus propias rutas designadas “no estará cubierto por la garantía de paso seguro”.

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el buque sufrió daños, pero que no hubo víctimas ni impacto ambiental por el ataque frente a la costa de Omán.

Un paso alternativo en Ormuz aliviaría la presión sobre la economía

La apertura de un paso alternativo en Ormuz aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las negociaciones de paz con Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una visita al golfo Pérsico, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta y con asegurarse de que los barcos pudieran transitar el estrecho.

“Si eso cesa, entonces vamos a tener un problema”, señaló Rubio el jueves antes del reporte del ataque al buque.

El tráfico por el estrecho ha aumentado en los últimos días, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo cayó brevemente el jueves por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Estados Unidos e Irán siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional de paz, incluidos temas como el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento firmado la semana pasada, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada, los líderes de ambas naciones han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y la milicia de Hezbollah amenaza la tregua más amplia. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días. Irán dice que el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra requeriría que Israel se retire del Líbano, una condición que Israel ha rechazado.

Más barcos cruzan el estrecho de Ormuz, pero menos que antes de la guerra

Varios barcos petroleros, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

Aunque algunos barcos habían logrado salir del estrecho con apoyo militar de Estados Unidos, el plan de la agencia de la ONU es el último para liberar a los buques atrapados. La naviera Maersk dijo que su portacontenedores, el Maersk Baltimore, y otra embarcación fletada lograron salir el jueves.

La semana pasada, 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, comparadas con 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según S&P Global, el miércoles se registraron 78 tránsitos, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, pero aún por debajo del promedio diario previo a la guerra de 130 o más.

Irán dice que nueva ruta en Ormuz es inaceptable

El brazo naval de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia el jueves contra el uso de la nueva ruta en Ormuz.

En un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, funcionarios navales declararon que la ruta se estableció sin aviso ni coordinación con Irán, calificándola de “inaceptable y completamente peligrosa”.

“La única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, declaró la fuerza iraní. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, agregó, sin ofrecer más detalles.

El miércoles, la Guardia Revolucionaria amenazó por radio a un petrolero, y un soldado advirtió que “están al alcance de mis misiles y quizá dispare contra ustedes”, según la firma privada de seguridad Ambrey.

Buque británico fue atacado en el estrecho de Ormuz

Un buque de carga que viajaba por el estrecho de Ormuz en una ruta aprobada por Naciones Unidas fue alcanzado por un proyectil el jueves, informó el ejército británico, mientras varios petroleros lograron salir del canal empleando el mismo trayecto.

Irán ha amenazado a los buques que usan el trayecto, que discurre a lo largo de la costa de Omán. Fue promovido por una agencia marítima de la ONU.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó el ataque. Dijo que no hubo víctimas ni impacto ambiental.

La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima Ormuz aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz. El secretario de Estado Marco Rubio, en una visita al Golfo Pérsico para tranquilizar a los aliados estadounidenses, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta.

El tráfico por el estrecho ha aumentado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo el jueves cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Los dos lados siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional, desde lograr que los barcos atraviesen la estrecha boca del Golfo Pérsico hasta el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles, incluido el paso por Ormuz. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada el presidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah ha amenazado la tregua. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días.

Más barcos cruzan el Ormuz, pero muchos menos que antes de la guerra

Los barcos, encabezados por el Stoic Warrior, navegaron el jueves por la mañana a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos y luego la de Omán, pasando por la península omaní de Musandam bastante cerca de la costa. La ruta fue trazada por Omán y la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU.

Al norte de la ruta está un corredor en el centro del estrecho de Ormuz por el que los barcos circulaban libremente antes de la guerra, transportando aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo.

Irán dijo que minó ese paso después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran el 28 de febrero. Se ha avistado al menos una mina allí.

Aunque algunos barcos habían logrado salir del estrecho con apoyo militar de Estados Unidos, el esfuerzo de la agencia de la ONU es el último para liberar a los buques atrapados. La naviera Maersk dijo que su portacontenedores, el Maersk Baltimore, y otra embarcación fletada lograron salir el jueves.

La semana pasada, 125 embarcaciones cruzaron el estrecho, frente a las 33 de la semana anterior, según la firma de datos y análisis marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Según S&P Global, el miércoles se registraron 78 tránsitos, la cifra más alta desde que comenzó la guerra, pero aún por debajo del promedio diario previo a la guerra de 130 o más.

“Operadores oportunistas —y hay muchos—, envalentonados por el menor riesgo de tránsito, o al menos por la percepción de un menor riesgo de tránsito, han comenzado a hacer frente al atraso de cargamentos atrapados”, dijo Richard Meade, editor jefe de Lloyd’s List.

Irán dice que nueva ruta es inaceptable

En una aparente respuesta a la nueva ruta y al aumento del tránsito, el brazo naval de la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia el jueves, difundida por la agencia noticiosa estatal iraní IRNA.

Dijo que la nueva ruta se estableció sin aviso ni coordinación con Irán, calificándola de “inaceptable y completamente peligrosa”.

“Por la presente se notifica a todos que la única ruta autorizada para pasar por el estrecho de Ormuz es la declarada por la República Islámica de Irán”, declaró la fuerza iraní. “El tráfico de embarcaciones fuera de estas rutas es extremadamente peligroso y está prohibido”.

“Se actuará contra los infractores”, agregó, sin ofrecer más detalles.

Por el momento no se han reportado incidentes en el estrecho. Pero el miércoles, la Guardia amenazó por radio a un petrolero, y un soldado advirtió que “están al alcance de mis misiles y quizá (yo) dispare contra ustedes”, según la firma privada de seguridad Ambrey.

Rubio: EEUU se asegurará de que no haya peajes

Rubio se reunió con ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo, formado por seis naciones, para garantizarles que sus intereses estarán protegidos en cualquier acuerdo alcanzado con Irán.

Esos países, incluidos importantes productores de energía que dependen del estrecho para sus exportaciones, fueron atacados por Irán después del inicio de la guerra.

“No hay ninguna parte de este acuerdo que se emprenda que de alguna manera socave la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de cualquiera de nuestros socios en la región del golfo”, manifestó Rubio en la reunión en Baréin, el reino insular que alberga la 5ª Flota de la Marina.

Más tarde dijo a periodistas que Estados Unidos y sus aliados del golfo se asegurarían de que no se cobren tarifas a los barcos que transiten por el estrecho de Ormuz.

Apuntó que Estados Unidos quería asegurarse de que la ruta de Omán continuara abierta para que los barcos transiten el estrecho. “Si eso se para, entonces vamos a tener un problema”, manifestó.

El ministro de Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, agradeció a Estados Unidos su apoyo, diciendo que debido al acuerdo “hoy vemos un atisbo de esperanza para nuestra región”, pero subrayó que era “de importancia crítica que Irán se adhiera a sus obligaciones”.

EEUU no puede tolerar que Irán controle Ormuz

La posibilidad de que Irán controle el estrecho de Ormuz ha generado un debate que traspasa fronteras tras la guerra protagonizada por EEUU en contra de la nación islámica.

El control iraní del estrecho de Ormuz representa un desafío estratégico para EEUU, que históricamente considera esta vía un punto clave para el comercio energético global y su influencia en Medio Oriente.

Actualmente, aproximadamente un tercio del petróleo mundial que se transporta por mar pasa por el estrecho de Ormuz, lo que subraya su enorme importancia para la economía global.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente al decir que EEUU no puede tolerar un escenario en el que Irán ejerza control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

“Si lo que quieren decir con ‘abrir el estrecho’ es: ‘Sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán, obtengas nuestro permiso o te volaremos por los aires, y nos pagues’, eso no es abrir el estrecho. Son vías navegables internacionales”, dijo el funcionario estadounidense.

Irán no deja de exportar petróleo a pesar del asedio de EEUU en Ormuz

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán. Además, el país aún está exportando millones de barriles de petróleo.

La exportación del crudo se da en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos”, con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales.

Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho. Lo hizo con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo. Así lo estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler.

Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo. También ha logrado “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Irán exhibe los barcos que incautó en Ormuz y recrudece su vigilancia

La tensión en Medio Oriente se agudiza tras la reciente decisión de Irán de exhibir públicamente los barcos portacontenedores secuestrados en el estrecho de Ormuz.

Esta estratégica ruta marítima, por donde transita hasta el 20% del comercio global de petróleo, vuelve a estar en el centro de atención mundial luego de que la República Islámica endureciera sus amenazas contra embarcaciones extranjeras hostiles que atraviesen la zona.

Irán exhibe barcos secuestrados ante medios locales e internacionales, buscando demostrar su control y fortaleza en respuesta a las sanciones occidentales y a los recientes episodios de tensión militar en la región.

Las autoridades iraníes advierten que cualquier nave que consideren hostil puede ser objeto de acciones similares, lo que genera preocupación entre navieras y gobiernos del mundo.

La televisión estatal iraní difundió imágenes de los buques MSC Francesca y Epaminondas, anclados cerca del estrecho tras ser incautados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo la acusación de intentar ingresar sin autorización.

El estrecho e Ormuz está bajo vigilancia continúa por el “control total del corredor marítimo por parte de las fuerzas armadas iraníes, hecho inédito en la historia contemporánea del país”.

El Estrecho de Ormuz es un punto geopolítico de alto riesgo. Los recientes anuncios y amenazas de Irán no solo afectan la estabilidad regional, sino también la economía global.

Organismos internacionales y expertos advierten que cualquier escalada podría impactar los precios del petróleo e incrementar el riesgo de conflictos armados en la zona.