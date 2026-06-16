Con un doblete en la victoria de Francia sobre Senegal, Kylian Mbappé alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo y quedó a solo dos tantos del récord histórico que posee Miroslav Klose. Además, se convirtió en el máximo goleador de la selección francesa.Kylian Mbappé volvió a hacer historia al liderar la victoria de la France national football team por 3-1 frente a Senegal national football team en su debut en el Mundial 2026.

El delantero francés anotó dos goles en el encuentro y elevó su cuenta personal a 14 tantos en Copas del Mundo, consolidándose como uno de los máximos goleadores en la historia del torneo. Con esta cifra, igualó al legendario Gerd Müller y quedó a solo dos anotaciones del récord absoluto de Miroslav Klose, quien marcó 16 goles en cuatro mundiales.

Además de acercarse a la cima del ranking mundialista, Mbappé alcanzó otro logro histórico. Con su actuación ante Senegal llegó a 58 goles con la selección francesa, superando la marca de Olivier Giroud y convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos de Francia.

El atacante del Real Madrid CF continúa ampliando su legado internacional y, con apenas 27 años, mantiene intactas sus posibilidades de convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales.

Actualmente, la clasificación histórica de goleadores en Copas del Mundo está encabezada por Klose con 16 goles, seguido por Ronaldo Nazário con 15. Mbappé comparte el tercer lugar con Gerd Müller, mientras que Lionel Messi y Just Fontaine registran 13 anotaciones cada uno.

Con el torneo apenas comenzando, el francés se perfila como uno de los grandes protagonistas y como una seria amenaza para uno de los récords más emblemáticos del fútbol mundial.

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