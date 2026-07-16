A sus 39 años, el futbolista está cerca de levantar otra Copa Mundial; demostrando que la edad solo es un número cuando la pasión se lleva en el corazón.

Lionel Messi debería estar cerca del retiro según los cánones tradicionales del fútbol profesional, pero la ciencia en el fútbol y longevidad de Messi están cambiando las reglas del juego.

Ahora, las tecnologías médicas y avances en fisiología deportiva permiten a atletas mantener su rendimiento en la élite más allá de los treinta y cinco años, una edad antes impensada para seguir destacando en los grandes escenarios.

Tradicionalmente, la edad de retiro en fútbol se ubicaba entre los 32 y 34 años. Sin embargo, Messi, al igual que figuras como Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimović, desafía estas cifras gracias a nuevas estrategias de entrenamiento, nutrición y rehabilitación.

Los clubes de élite invierten en laboratorios de rendimiento y equipos médicos multidisciplinarios que analizan cada mínimo aspecto físico de sus futbolistas

Hoy en día, métodos de recuperación como cámaras hiperbáricas, dietas personalizadas y monitoreo digital de la fatiga permiten a atletas como Messi recuperarse rápidamente tras exigentes partidos.

Además, el análisis de datos biométricos y la prevención de lesiones han reducido las bajas por problemas musculares, extendiendo la longevidad en la cancha.

Sin duda, Messi representa la nueva generación de futbolistas a los que la ciencia ha regalado temporadas extras en la élite. El ejemplo del astro argentino redefine no solo su carrera, sino también la percepción de la edad en el deporte profesional.

Lionel Messi alcanza los 900 goles y entra en un club histórico del fútbol

El futbolista argentino Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al marcar su gol número 900 como profesional. Así, se consolida como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

El logro se concretó durante un partido con Inter Miami en la Concacaf Champions Cup. En ese encuentro, el delantero anotó tempranamente y elevó su cuenta goleadora. Esta cuenta abarca sus etapas en FC Barcelona, Paris Saint-Germain y la selección de Argentina.

Messi inició su camino goleador en 2005 con el Barcelona y, desde entonces, ha construido una trayectoria excepcional. La mayor parte de sus anotaciones las consiguió con el club catalán, donde firmó 672 goles en 17 temporadas. Posteriormente sumó tantos en su paso por el PSG y continúa ampliando su registro en el fútbol estadounidense.

A nivel internacional, también ha sido determinante, superando el centenar de goles con Argentina y destacando especialmente en la conquista del Mundial de 2022.

Actualmente, el único futbolista activo que también ha superado esta cifra es el portugués Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, este récord se convierte en un logro reservado para una élite histórica del deporte.

Con 900 goles en su carrera, Messi reafirma su legado y mantiene abierta la posibilidad de seguir ampliando una marca que parece difícil de igualar.

Lionel Messi alcanza los 900 goles y entra en un club histórico del fútbol

El futbolista argentino Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera al marcar su gol número 900 como profesional. Así, se consolida como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

El logro se concretó durante un partido con Inter Miami en la Concacaf Champions Cup. En ese encuentro, el delantero anotó tempranamente y elevó su cuenta goleadora. Esta cuenta abarca sus etapas en FC Barcelona, Paris Saint-Germain y la selección de Argentina.

Messi inició su camino goleador en 2005 con el Barcelona y, desde entonces, ha construido una trayectoria excepcional. La mayor parte de sus anotaciones las consiguió con el club catalán, donde firmó 672 goles en 17 temporadas. Posteriormente sumó tantos en su paso por el PSG y continúa ampliando su registro en el fútbol estadounidense.

A nivel internacional, también ha sido determinante, superando el centenar de goles con Argentina y destacando especialmente en la conquista del Mundial de 2022.

Actualmente, el único futbolista activo que también ha superado esta cifra es el portugués Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, este récord se convierte en un logro reservado para una élite histórica del deporte.

Con 900 goles en su carrera, Messi reafirma su legado y mantiene abierta la posibilidad de seguir ampliando una marca que parece difícil de igualar.

Lionel Messi revela que se arrepiente de no haber aprendido inglés durante su infancia

El futbolista argentino Lionel Messi sorprendió al compartir una reflexión personal durante su participación en el podcast “Miro de atrás”. En esa ocasión habló sobre la importancia de la educación y las oportunidades que perdió por no haber aprendido inglés desde temprana edad.

En una conversación relajada junto al arquero Nahuel Guzmán, uno de los conductores del programa, el capitán de la selección argentina reconoció que, aunque ha tenido una carrera llena de éxitos, existe un aspecto de su formación que lamenta no haber desarrollado.

Messi explicó que, a lo largo de su trayectoria, ha tenido la oportunidad de coincidir con figuras influyentes a nivel mundial. Sin embargo, en algunos casos no pudo mantener conversaciones fluidas debido a la barrera del idioma. Esta situación, afirmó, le hizo reflexionar sobre el valor de la preparación académica.

El delantero también destacó que esta experiencia lo ha motivado a aconsejar a sus hijos sobre la importancia de estudiar y aprovechar las oportunidades educativas desde pequeños. Sobre todo, resaltó el aprendizaje de otros idiomas.

Las declaraciones del astro argentino ponen en evidencia que, más allá del éxito profesional, la educación continúa siendo un elemento clave para el crecimiento personal y la comunicación en un entorno global.

Destrozan estatua de Messi en Mar del Plata: indignación nacional

La noticia de que destrozaron la estatua de Messi en Mar del Plata ha provocado una ola de indignación en Argentina y en el mundo deportivo. El monumento, levantado en honor a Lionel Messi, se encontraba ubicado en uno de los principales espacios públicos de esa ciudad costera bonaerense. Los actos vandálicos dejaron a la figura deportiva sin cabeza, lo que generó fuerte repudio entre fanáticos y autoridades locales.

El ataque ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, según informaron medios locales. No es la primera vez que estatuas de deportistas reconocidos sufren actos similares en Argentina, lo que abre el debate sobre la seguridad y el respeto hacia los símbolos culturales y deportivos. Las autoridades ya han iniciado una investigación para dar con los responsables y restaurar lo antes posible la estatua dañada.

En redes sociales, miles de usuarios expresaron su malestar y tristeza por el hecho, considerando que Lionel Messi es un ícono no solo del fútbol argentino, sino global. Diversos exfutbolistas, dirigentes y figuras públicas condenaron el ataque y exigieron sanciones ejemplares. Por su parte, la municipalidad de Mar del Plata aseguró que reforzará las medidas de seguridad en monumentos similares y que la restauración será una prioridad.

Lionel Messi renueva contrato millonario con Inter Miami

Lionel Messi renueva contrato con Inter Miami y consolida su estadía en la liga estadounidense. El acuerdo, informado por diversos medios internacionales, confirma que la leyenda argentina seguirá ligado al club por varios años más, impulsando así la popularidad y el nivel competitivo de la Major League Soccer (MLS).

Messi, quien llegó al Inter Miami en 2023, ha logrado revolucionar tanto al club como a la MLS con su presencia. El nuevo contrato multianual asegurará la permanencia del astro en territorio estadounidense, bajo términos que reflejan su estatus de superestrella mundial.

El impacto de la continuidad de Lionel Messi en la MLS trasciende lo deportivo. Su contrato beneficia la economía del club, aumenta la atención mediática y fortalece la presencia del fútbol en Estados Unidos. En lo deportivo, Messi apunta a liderar a Inter Miami a conquistar títulos y consolidar al equipo como referente en la región.

Además, la permanencia del campeón mundial fomenta el interés de figuras internacionales y eleva el perfil de la liga, beneficiando a jugadores y aficionados.De cara a futuros retos, Inter Miami busca capitalizar el legado de Messi y motivar a nuevas generaciones, con la expectativa de grandes logros deportivos y mayor proyección global.

Messi es el deportista favorito en EEUU

El astro del fútbol argentino Lionel Messi se convirtió en el deportista favorito de Estados Unidos, confirmando una vez más porque es uno de los mejores jugadores del mundo.

La lista de los deportistas más destacados de la nación estadounidense se dio a conocer el viernes, siendo encabezada por Messi.

Según los estadounidenses, el delantero del Inter de Miami les ha robado el corazón desde que confirmó su llegada a la liga de EEUU.

Al convertirse en el deportista favorito en EEUU, Messi supera a los demás compañeros en unos meses de su estadía en la nación.

“Lionel Messi superó a todos los demás deportistas en EEUU en el cuarto trimestre de 2023. En diferentes épocas, el título de deportista más popular en Estados Unidos lo ostentaron los jugadores de baloncesto Michael Jordan, Kobe Bryant, Stephen Curry y LeBron James, el golfista Tiger Woods y el jugador de fútbol americano Tom Brady”, se explicó sobre el nuevo título de Messi.

Al respeto, se indicó que no solo es el deportista favorito de los estadounidenses, sino que es más popular que Cristiano Ronaldo. “El argentino obtuvo el 21,3% de los votos, mientras que el delantero del Al Nasr saudí y de la selección portuguesa contaba con cerca del 6% de los seguidores”.

Hace unos meses se llevó el Balón de Oro, el octavo de su carrera, marcando un precedente en la historia del deporte.

Muchos cuestionaron la decisión de entregar la presea a Messi, pero sus seguidores lo defienden; asegurando que no hay otro jugador como él.

Messi en Honduras: Estalló el estadio Olímpico Metropolitano



Más de 25 mil personas se congregaron en el estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, para ver jugar a Lionel Messi, el astro del fútbol.

La llegada del futbolista estalló el complejo deportivo, miles de fanáticos vociferaron a unísono: Messi.

El deportista metió el primer gol al minuto 27, tras definir con la zurda en un pase de Luis Suárez.

MESSI LLEGA A HONDURAS

El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, arribó este sábado a Honduras para el juego amistoso entre el Inter de Miami y el Olimpia.

La llegada del futbolista fue confirmada por Roberto Contreras, el alcalde de la ciudad industrial de San Pedro Sula, zona norte del país.

Con una imagen en sus redes sociales informó a los fanáticos que Messi ya estaba en el país para el juego que se disputará este para el 8 de febrero en el Estadio Olímpico Metropolitano.

El arribo del deportista a Honduras había sido anunciado hace unos meses, pero existían dudas de si era oficial que se estaba programando el juego.

Se espera que el Estadio Olímpico Metropolitano sea insuficiente para albergar a todos los seguidores del jugador que han soñado con el momento de que el astro argentino visite Honduras.

“El juego (amistoso) no puede ser en Tegucigalpa porque no tienen un aeropuerto internacional y San Pedro Sula sí lo tiene, entonces nosotros estamos coordinando todo lo que es la seguridad, la llegada del avión de ellos para tener un hangar aparte y también la otra parte que es la seguridad en el estadio y lo que son las conferencias de prensas que se van a dar”, dijo el edil sampedrano hace unas semanas.

Contreras bromeó sobre el evento deportivo, indicando que la empresa privada tendría que adelantar el catorceavo porque todos van a querer ir a ver al jugador.















