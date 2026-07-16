¿Casualidad o negocio? La noticia de que Milei firmó un decreto para que una empresa de hidrocarburos inglesa trabaje en el mar argentino justo después del Mundial ha generado algunas críticas.

El reciente decreto de Milei a favor de petroleras inglesas ha generado una fuerte controversia en la escena política, social y deportiva de Argentina.

El nuevo marco jurídico, firmado por el presidente Javier Milei y publicado horas después del triunfo de Argentina, permite que empresas británicas desarrollar actividades y aportar la capacidad técnica y financiera para la exploración de áreas costa afuera, ubicadas en la Plataforma Continental Argentina.

Según el texto del decreto, ahora las compañías que desarrollan actividades de explotación petrolera en las Malvinas “no serán objeto de restricciones” si desean operar en territorio continental argentino.

Esta decisión del gobierno de Argentina ha sido señalada por varios bloques opositores como una rendición frente a las exigencias del Reino Unido, en pleno contexto de las disputas históricas por la soberanía de las islas.

Diversos sectores políticos y ciudadanos han manifestado su rechazo ante la medida. Legisladores de la oposición han calificado el decreto como un retroceso grave en la defensa de los intereses nacionales.

El texto precisa que, el 14 de febrero del año pasado, la empresa británica Challenger Energy Group manifestó formalmente su interés en obtener un permiso de exploración de un área costa afuera ubicada en la cuenca Argentina Norte, que se encuentra bajo jurisdicción nacional y ocupa una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados.

Imagen cortesía. / Vía redes sociales.

Inglaterra pide a la FIFA investigar a Argentina



El reciente encuentro entre Argentina e Inglaterra en una competición internacional ha generado una nueva polémica: el Reino Unido pide a la FIFA investigar a Argentina después de que varios jugadores de la selección sudamericana exhibieran una pancarta sobre las Islas Malvinas tras el triunfo sudamericano.

La petición londinense desató fuerte repercusión en medios y redes sociales, alimentando tensiones diplomáticas históricas entre ambos países.

La “pancarta de las Malvinas”, según testigos y material fotográfico difundido por la prensa, fue desplegada al finalizar el partido, mostrando un mensaje que refuerza el reclamo argentino sobre las isla, llamadas Falklands por los británicos.

Este acto fue visto por el Reino Unido como un gesto político y provocador en plena cancha, lo que motivó el llamado al máximo organismo del fútbol, la FIFA, para que revise posibles violaciones a sus normas de neutralidad deportiva.

Las Islas Malvinas son un territorio cuya soberanía enfrentó a Argentina y Reino Unido en 1982 en una corta pero letal guerra.

El conflicto diplomático sigue vigente: ambos gobiernos mantienen posiciones irreconciliables sobre el archipiélago en el Atlántico Sur.

El hecho de que el deporte, y en particular un partido tan cargado de historia como el Argentina vs Inglaterra, vuelva a poner el tema en la agenda internacional reaviva viejas heridas y declaraciones cruzadas entre autoridades argentinas y británicas.

Hasta el cierre de esta nota, la FIFA no se ha pronunciado sobre el pedido. El debate sobre la mezcla de política y fútbol ya ha sido recurrente en torneos pasados y suele generar controversias sobre los límites de la libertad de expresión de jugadores y equipos en eventos internacionales.

Imagen cortesía y de archivo.

La Patagonia argentina y la teoría de un poderío israelí

En medio de una creciente crisis ambiental, funcionarios de Argentina han responsabilizado públicamente a un grupo de turistas israelíes por provocar varios incendios forestales en la región de la Patagonia.

Esta acusación eleva la tensión diplomática y social en torno a la protección de ecosistemas vulnerables, situando la “turistas israelíes incendios Patagonia” como una de las noticias más comentadas de la semana.

La oleada de incendios forestales ha afectado más de 800 hectáreas, dañando hábitats de flora y fauna endémicas, y generando preocupación entre habitantes y turistas.

Organizaciones ambientalistas lamentaron que incidentes como estos sean recurrentes debido a la falta de control en parques nacionales y la imprudencia de algunos visitantes extranjeros.

Las autoridades reiteran a la población y turistas la prohibición expresa de encender fuegos en áreas protegidas.

Vicepresidenta argentina llama piratas usurpadores a jugadores de Inglaterra

En la previa del esperado partido entre Argentina e Inglaterra, el mensaje de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, previo al partido ha generado un verdadero revuelo tanto en círculos políticos argentinos como en el ámbito internacional.

La funcionaria llamó piratas usurpadores a los jugadores de Inglaterra. El mensaje no solo fue interpretado como una arenga nacionalista ante un partido de alto voltaje emocional, sino también como un recordatorio de las heridas abiertas entre ambos países desde la guerra de 1982.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, afirmó Villarruel en una publicación en X.

Sus palabras contradicen al técnico de la selección, Lionel Scaloni, quien ha tratado de atemperar los ánimos e insistir en que solo se trata de un partido de fútbol y no debe extrapolarse a otros ámbitos.

La funcionaria argentina dijo que no sería políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses por la lucha por las Islas Malvinas.

“(El partido) es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, agregó.

¿Disturbios en el Mundial? Argentina y EE.UU. temen que el partido con Inglaterra provoque crisis social

El gobierno de Argentina anunció recientemente una coordinación con Estados Unidos ante posibles amenazas externas durante el Mundial, una medida orientada a fortalecer la seguridad internacional y la cooperación bilateral entre ambos países.

La decisión fue comunicada tras una serie de encuentros entre altos funcionarios de ambas naciones.

Autoridades argentinas subrayaron la importancia de sumar esfuerzos, durante y después del Mundial, con Estados Unidos en inteligencia, intercambio de información y prevención de riesgos que pudieran impactar la seguridad nacional y regional.

Según los voceros oficiales, la coordinación entre Argentina y EEUU incluirá la creación de canales de comunicación directa para compartir alertas y reportes sobre potenciales amenazas, como parte de una estrategia preventiva impulsada desde ambas cancillerías.

Se busca también profundizar el entrenamiento de fuerzas de seguridad y actualizar protocolos de respuesta ante situaciones de crisis.

La colaboración no solo involucra temas de defensa tradicional, sino que abarca áreas como ciberseguridad y amenazas transnacionales, donde la experiencia y capacidad tecnológica estadounidense pueden ser clave.

Esta estrategia responde a la necesidad de actuar conjuntamente frente a incidentes que trascienden fronteras y que, según analistas internacionales, requieren una respuesta coordinada de la región.

“Juega Argentina e Inglaterra y queremos que este partido sea en paz y en orden. Primero, pusimos a disposición de las autoridades de Estados Unidos el registro nacional de personas con derecho de admisión en los estadios. Además, hemos reforzado los controles en fronteras, en puertos y aeropuertos, también mediante el sistema de alertas Halcón, que emite una alerta sobre aquellas personas que tienen antecedentes de violencias en espectáculos deportivos”, dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva.

“El fútbol es de las familias y de los verdaderos hinchas. Y no queremos que los violentos nos representen en ningún lugar del mundo ¡Vamos Argentina, carajo!“, concluyó.

La FIFA incluirá países pequeños en el Mundial 2030

La expansión del Mundial de fútbol a 64 equipos vuelve a ser tema central en la agenda de FIFA. Según informaron agencias deportivas.

La federación internacional del deport debatirá próximamente la posibilidad de ampliar el número de selecciones participantes en la próxima edición del torneo más importante del fútbol.

El posible aumento de equipos representa un cambio significativo en la historia de la Copa Mundial.

Actualmente, tras la expansión previa de 32 a 48 equipos, la FIFA se plantea si dar otro salto para permitir la presencia de aún más países.

Esta medida podría transformar tanto la fase clasificatoria como el desarrollo mismo de la competencia.

La expansión del Mundial de fútbol beneficiaría especialmente a regiones como Latinoamérica, África y Asia, ampliando las oportunidades para más selecciones nacionales de competir al más alto nivel.

Para los países centroamericanos y sudamericanos, esto significaría mayores posibilidades de clasificación y de representación global, lo que alimentaría la pasión futbolística de la región.

Sin embargo, la FIFA también deberá considerar retos logísticos, ajustes al calendario internacional y el posible impacto económico para la organización anfitriona.

La expansión busca equilibrar el crecimiento del fútbol, el espectáculo y el interés comercial mundial.

El análisis y debate continuará en las próximas reuniones de la FIFA, donde se espera una decisión final sobre la expansión del Mundial.

Medios de Argentina aseguran que la AFA es objeto de revisión financiera en Estados Unidos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo el foco de una presunta revisión financiera en Estados Unidos, según un informe publicado por el diario argentino La Nación. De acuerdo con el medio, las autoridades estadounidenses estarían analizando operaciones económicas que habrían pasado por el sistema bancario del país y que involucran cientos de millones de dólares.

El reporte señala que la investigación examina posibles irregularidades relacionadas con transferencias de dinero y eventuales violaciones a la legislación estadounidense, entre ellas posibles operaciones de lavado de activos. Sin embargo, hasta el momento el FBI no ha confirmado públicamente la existencia de una investigación ni ha presentado cargos contra la AFA o alguna persona vinculada al caso.

Según la publicación, parte de la revisión se centra en TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Florida que habría administrado operaciones financieras de la AFA fuera de Argentina. Documentos citados por el medio indican que la compañía manejó al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en distintos bancos de Estados Unidos. Aunque una parte de esos fondos estaría respaldada por gastos comerciales identificables, alrededor de 57 millones de dólares habrían sido enviados a empresas y beneficiarios cuyo destino no pudo ser claramente justificado.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso y no existen acusaciones formales contra la AFA, por lo que las indagaciones mencionadas continúan sin confirmación oficial.

Argentina prohibirá entrada a estadios a deudores de pensión alimentaria

El gobierno de Argentina anunció una nueva medida que impedirá el ingreso a estadios de fútbol a personas registradas como deudores de pensión alimentaria para hijos menores de edad.

La disposición comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial y modifica el programa de seguridad conocido como “Tribuna Segura”, utilizado anteriormente para restringir el acceso a personas vinculadas con hechos violentos, disturbios o delitos relacionados con espectáculos deportivos.

Con esta nueva normativa, las autoridades también buscarán ejercer presión sobre quienes incumplen el pago de cuotas alimentarias fijadas judicialmente. Según cifras oficiales, cerca de 13.000 personas podrían verse afectadas por la restricción en todo el país.

Los controles serán realizados en los accesos a los estadios por personal del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, quienes verificarán la documentación de los asistentes. En caso de detectar a una persona incluida en la lista, se le notificará y se le negará la entrada al recinto deportivo.

La medida amplía las herramientas de control implementadas en el fútbol argentino, un deporte que ocupa un rol central en la vida social y cultural del país.