La selección de Brasil tendrá una nueva ausencia importante en el Mundial 2026. Neymar no estará disponible para el segundo partido de la fase de grupos frente a Haiti national football team debido a una lesión muscular en la pierna derecha de la que aún continúa recuperándose.

El atacante brasileño, quien tampoco pudo disputar el debut mundialista, sigue trabajando de manera diferenciada y no será incluido en la convocatoria para el próximo compromiso. El cuerpo técnico dirigido por Carlo Ancelotti decidió actuar con precaución para evitar una posible recaída que pueda afectar su participación en las siguientes etapas del torneo.

Aunque Neymar ha mostrado avances y ya realiza algunos ejercicios con balón, el equipo médico considera que todavía no se encuentra en las condiciones necesarias para competir al máximo nivel. Por esta razón, permanecerá en Nueva Jersey para continuar con la última etapa de su recuperación.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador seguirá un plan especial utilizando las instalaciones disponibles para completar su proceso físico antes de regresar a los entrenamientos con el grupo.

La ausencia del delantero representa un nuevo desafío para Brasil, que deberá ajustar su ataque sin uno de sus principales referentes ofensivos. Aun así, el equipo confía en mantener su rendimiento mientras espera contar nuevamente con Neymar para los partidos decisivos del Mundial.

Por ahora, la prioridad de la selección brasileña es garantizar una recuperación completa del jugador antes de su regreso a las canchas.

Padre de Neymar no pagará la fianza de Dani Alves: “el asunto se acabó”