El nuevo estadio de Milan e Inter marcará una transformación histórica para el fútbol italiano. Los dos gigantes de Milán presentaron el Generali Stadium, un proyecto de aproximadamente 2.300 millones de euros que reemplazará gran parte del legendario San Siro y busca convertirse en uno de los recintos deportivos más modernos de Europa.

La futura sede compartida tendrá capacidad para 71.500 espectadores, comenzaría a construirse en 2028 y recibiría sus primeros partidos durante la temporada 2031-2032, siempre que obtenga las autorizaciones necesarias.

Diseñado por los estudios Foster + Partners y MANICA, el proyecto pretende conservar la intensidad que caracteriza a San Siro, pero con nuevas instalaciones, espacios comerciales, zonas verdes y una infraestructura preparada para recibir eventos internacionales. Inter+1

Por qué importa: San Siro es uno de los estadios más reconocidos del fútbol mundial y forma parte de la identidad de dos clubes con millones de seguidores en Europa y América Latina. Su reemplazo no solo cambiará la experiencia de los aficionados, sino también el modelo económico con el que Milan e Inter buscan competir frente a los principales equipos europeos.

The Facts | Cómo será el nuevo estadio de Milan e Inter

El futuro recinto llevará el nombre de Generali Stadium gracias a un acuerdo de patrocinio con Generali, una de las mayores compañías aseguradoras de Italia.

La alianza permitirá a los clubes obtener ingresos comerciales vinculados al nombre del estadio, una práctica habitual entre grandes organizaciones deportivas.

La arquitectura estará a cargo de Foster + Partners, fundado por el reconocido arquitecto británico Norman Foster, y MANICA, estudio especializado en grandes instalaciones deportivas.

Ambas firmas cuentan con experiencia en proyectos como el estadio de Wembley, en Londres, y han colaborado en iniciativas relacionadas con el estadio Lusail de Qatar.

El diseño incorpora una estructura exterior con elementos en forma de X y una cubierta de doble curvatura, concebida para convertirse en un nuevo referente arquitectónico de Milán.

El estadio tendrá dos niveles principales de graderías y una distribución circular que permitirá una mejor visibilidad desde diferentes sectores.

Uno de los elementos más importantes serán las tribunas ubicadas detrás de las porterías, donde tradicionalmente se concentran los grupos de aficionados más apasionados.

Estas graderías tendrán una inclinación de hasta 37 grados, acercando a los espectadores al campo y buscando intensificar el ambiente durante los partidos. AC Milan+1

The Breakdown | Qué incluye la inversión en el nuevo estadio de Milan e Inter

La cifra de 2.300 millones de euros no corresponde exclusivamente al costo de levantar el estadio.

El presupuesto contempla la adquisición de terrenos, construcción de instalaciones deportivas, demolición parcial del antiguo San Siro, desarrollo de espacios comerciales, infraestructura y gastos financieros.

De acuerdo con estimaciones del proyecto difundidas por medios italianos, la construcción del recinto deportivo propiamente dicho representa alrededor de 700 millones de euros, aunque el monto final dependerá de las obras y del proceso de ejecución. Sky Sport+1

El nuevo estadio de Milan e Inter formará parte de una intervención urbana que abarcará aproximadamente 281.000 metros cuadrados.

El área incluirá espacios públicos, zonas verdes, instalaciones comerciales y lugares destinados al entretenimiento.

La intención es transformar el complejo en un destino activo durante todo el año, incluso cuando ninguno de los dos equipos dispute un partido.

Actualmente, los estadios modernos funcionan como centros económicos capaces de generar ingresos mediante conciertos, eventos corporativos, experiencias de hospitalidad y acuerdos de patrocinio.

Esa diversificación resulta especialmente relevante para el fútbol italiano, cuyos clubes han enfrentado dificultades para igualar los ingresos comerciales de algunos de sus principales competidores europeos.

La propiedad y financiación del desarrollo estarán respaldadas por RedBird Capital Partners, propietario de AC Milan, y Oaktree Capital Management, que controla Inter y forma parte de la plataforma de crédito de Brookfield.

Ambos grupos buscan que el estadio sea una fuente de crecimiento económico para los clubes a largo plazo.

The Impact

Un siglo de historia. Inaugurado en 1926, el estadio San Siro ha sido escenario de partidos memorables, finales europeas y encuentros de la selección italiana.

Su historia está vinculada a generaciones de aficionados de AC Milan e Inter, que han compartido sus graderías durante décadas.

La transformación del complejo implica reemplazar una gran parte de la estructura actual, aunque los planes contemplan conservar algunos elementos históricos.

El objetivo es preservar parte de la memoria del antiguo recinto e integrarla a los nuevos espacios comerciales y culturales.

El proyecto también ha generado oposición entre sectores de aficionados que consideran a San Siro un patrimonio deportivo y cultural que debería conservarse. Durante la presentación hubo manifestaciones de seguidores del Inter contrarios a su desaparición. The Washington Post

Los arquitectos buscan responder a esa preocupación manteniendo elementos característicos de la experiencia de San Siro, especialmente la cercanía del público al terreno de juego y la intensidad acústica de sus tribunas.

La modernización también podría fortalecer el atractivo de Milán como sede de grandes conciertos, partidos internacionales y otros acontecimientos deportivos.

Para los aficionados latinoamericanos de ambos equipos, la transición representará el cierre de una etapa histórica y el comienzo de una nueva experiencia para quienes viajen a Italia a presenciar partidos.

The Next Move | Cuándo estará listo el nuevo estadio de Milan e Inter

El proyecto deberá completar las evaluaciones urbanísticas, ambientales y regulatorias antes de iniciar su construcción principal.

Los clubes prevén comenzar las obras en 2028 y abrir el recinto durante la temporada 2031-2032.

El calendario todavía puede cambiar dependiendo de los permisos y de la evolución de las obras.

La inauguración también podría coincidir con los preparativos de la Eurocopa de 2032, organizada conjuntamente por Italia y Turquía, aunque la elección del estadio como sede del torneo no está garantizada. Inter+1

Mientras tanto, AC Milan e Inter continuarán preparando la transición desde San Siro hacia una nueva instalación compartida.

Más allá de su capacidad y su arquitectura, el nuevo estadio de Milan e Inter representa una apuesta por transformar el negocio del fútbol italiano sin perder la identidad de dos de sus equipos más históricos.