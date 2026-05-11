La expectativa de que la Copa Mundial de la FIFA impulsara de forma histórica el turismo en Miami comienza a generar dudas entre empresarios y hoteleros del sur de Florida. A menos de dos meses del inicio del torneo, varios representantes del sector aseguran que las reservaciones no están alcanzando los niveles que se habían proyectado cuando la ciudad fue confirmada como una de las sedes del campeonato.

Durante los últimos años, hoteles y negocios turísticos apostaron por un aumento masivo de visitantes nacionales e internacionales gracias a la realización del Mundial 2026, considerado el más grande de la historia por la cantidad de selecciones participantes y partidos programados en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la demanda hotelera en Miami todavía se mantiene por debajo de las expectativas iniciales.

De acuerdo con reportes del sector, la FIFA habría devuelto habitaciones que previamente tenía bloqueadas para aficionados y personal relacionado con el evento en distintos hoteles de la ciudad. Además, menos hoteles de los esperados decidieron firmar acuerdos oficiales con la organización del torneo, reflejando cierta incertidumbre sobre el comportamiento real del mercado turístico durante la competencia.

La situación ha generado preocupación entre empresarios hoteleros que esperaban ocupaciones completas y tarifas elevadas durante las semanas del Mundial. Mutluhan Kucuk, director general del Loews Miami Beach Hotel, reconoció públicamente que existían expectativas extremadamente altas sobre el impacto económico del torneo y admitió temor de que los resultados finales no sean tan positivos como se proyectaba inicialmente.

Pese al panorama actual, líderes del sector turístico aún mantienen la esperanza de que las reservas aumenten conforme se acerque la fecha inaugural y los aficionados comiencen a concretar viajes de última hora. También consideran que Miami sigue siendo uno de los destinos más atractivos para turistas internacionales debido a sus playas, vida nocturna y conectividad aérea.

El Mundial 2026 continúa siendo visto como una oportunidad importante para la economía local, aunque algunos expertos advierten que, si la tendencia actual no cambia rápidamente, el evento podría representar una oportunidad desaprovechada para el mercado hotelero del sur de Florida.

La FIFA llevará el Mundial 2026 a YouTube con contenido exclusivo y transmisiones inéditas