La DR Congo national football team llamó la atención durante su llegada al Mundial 2026 al presentarse con una colección de trajes inspirados en el leopardo, uno de los símbolos más representativos de la identidad nacional de la República Democrática del Congo.

Los jugadores arribaron a Estados Unidos vistiendo diseños exclusivos creados por el diseñador Alvin J Mak, quien también estuvo a cargo de la imagen del equipo durante la Copa Africana de Naciones 2025.

La propuesta buscó combinar elegancia, cultura y orgullo nacional, utilizando elementos inspirados en el leopardo, un animal que ocupa un lugar importante en la historia y la simbología del país africano.

La aparición tuvo un significado especial para la delegación congoleña, ya que marca su regreso a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. Por ello, el equipo decidió convertir su llegada al torneo en una celebración de su identidad y de un logro histórico para el fútbol nacional.

La presentación fue ampliamente comentada en redes sociales, donde aficionados destacaron cómo la moda puede convertirse en una herramienta para representar la cultura, la historia y el espíritu de una nación en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

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