En una medida firme para proteger la salud pública, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó la cancelación inmediata del registro sanitario y el retiro total del mercado de dos reconocidas fragancias internacionales.

La decisión se formalizó mediante las Resoluciones N.° 034 y N.° 035, emitidas el 17 de marzo de 2026, luego de que una alerta del sistema europeo Safety Gate confirmara la presencia de un compuesto químico prohibido en ambos productos. Se trata del 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como Lilial, sustancia asociada a posibles riesgos para la salud.

Productos involucrados

Las autoridades detallaron que los perfumes afectados son:

Montblanc Lady Emblem Elixir (Eau de Parfum)

Valentino Valentina (Eau de Parfum)

Ambos deberán ser retirados de circulación en todo el país.

Medidas obligatorias

El director nacional de Farmacia y Drogas, Mgter. Uriel B. Pérez M., estableció disposiciones estrictas para distribuidores y comercios:

Prohibición de venta: La comercialización de estos productos queda totalmente suspendida.

La comercialización de estos productos queda totalmente suspendida. Retiro inmediato: Se debe recoger toda la mercancía disponible en puntos de venta.

Se debe recoger toda la mercancía disponible en puntos de venta. Informe obligatorio: Las empresas responsables tendrán un plazo de 30 días para presentar un reporte detallado sobre el retiro y destino final de los productos.

El MINSA instó a los consumidores a revisar sus artículos de cuidado personal y suspender de inmediato el uso de estas fragancias en caso de poseerlas. Asimismo, recordó la importancia de adquirir productos únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre el registro sanitario.

Las autoridades sanitarias advirtieron que realizarán operativos de control y podrán decomisar cualquier unidad que permanezca en circulación tras la entrada en vigor de estas disposiciones.

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