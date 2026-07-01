Ronald Koeman anunció este martes su renuncia como director técnico de la selección masculina de Países Bajos, un día después de la eliminación del equipo frente a Marruecos en el Mundial 2026.

El estratega, de 63 años, explicó que, además del resultado deportivo, tomó la decisión debido a la situación de salud de su esposa, Bartina Koeman, quien enfrenta una recaída de cáncer de mama.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Koeman reconoció que el objetivo del equipo era hacer historia en la Copa del Mundo, pero admitió que no lograron cumplir las expectativas. También asumió la responsabilidad por la eliminación y señaló que los últimos años le han recordado que existen prioridades más importantes que el fútbol.

El técnico destacó el apoyo que ha recibido de su esposa durante todo este tiempo, pese a que ella continúa con un tratamiento médico. Según explicó, Bartina lo animó a continuar al frente de la selección nacional, aun mientras enfrentaba su enfermedad.

Koeman dirigía a la selección neerlandesa desde 2018 y vivió una segunda etapa al frente del equipo nacional. Con su salida, la federación de fútbol de Países Bajos deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el próximo ciclo deportivo.

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