León XIV y el alto funcionario estadounidense abordaron la paz de Oriente Medio, limando asperezas sobre la política de guerra impulsada por el presidente de EEUU.

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitó el jueves el Vaticano para recomponer relaciones y subrayar los fuertes lazos bilaterales, luego que las arremetidas del presidente Donald Trump contra el papa León XIV por su oposición a la guerra en Irán enfurecieran a la Santa Sede y provocaran un enfrentamiento continuo entre ambos.

El Departamento de Estado estadounidense indicó que las reuniones con León XIV y el principal diplomático del Vaticano abordaron la paz en Oriente Medio y “subrayaron la sólida relación entre Estados Unidos y la Santa Sede”, y reflejaron la “asociación duradera” entre ambos.

Rubio, católico practicante, tuvo una audiencia primero con León, que se complicó a última hora por las críticas más recientes de Trump al pontífice nacido en Chicago. León XIV ha respondido señalando las tergiversaciones de Trump sobre sus posturas respecto a Irán y las armas nucleares e insistiendo en que sólo predica el mensaje bíblico de paz.

Durante una visita de dos horas y media, Rubio luego se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, quien en la víspera de la visita defendió enérgicamente al papa y criticó los ataques de Trump en términos diplomáticos sobrios.

“Atacarlo así o criticar lo que hace me parece un poco extraño, por decirlo suavemente”, apuntó Parolin el miércoles.

Tras las reuniones, el Departamento de Estado estadounidense detalló que Rubio y Parolin hablaron de “los esfuerzos humanitarios en curso en el hemisferio occidental y los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio. La conversación reflejó la asociación duradera entre Estados Unidos y la Santa Sede para promover la libertad religiosa”.

En una declaración separada sobre la audiencia con León, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Tommy Pigott dijo que ambos hablaron de la situación en Oriente Medio “y de temas de interés mutuo en el hemisferio occidental. La reunión subrayó la sólida relación entre Estados Unidos y la Santa Sede y su compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana”, dijo.

El Vaticano no ha ofrecido declaraciones sobre las audiencias.

Rubio también tiene reuniones el viernes con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani. Esos encuentros podrían no ser mucho más fáciles para el jefe de la diplomacia estadounidense, dado que ambos han defendido enérgicamente al papa León XIV frente a los ataques de Trump y han criticado la guerra en Irán por considerarla ilegal, lo que ha provocado la irritación del presidente de Estados Unidos.

Rubio insistió esta semana que la visita llevaba tiempo preparándose, pero que “obviamente han pasado algunas cosas”.

Una misión para relajar tensiones entre el papa y Trump

Las tensiones comenzaron cuando Trump arremetió contra el papa León XIV en redes sociales el mes pasado, afirmando que el pontífice era blando con el crimen y el terrorismo por sus comentarios sobre las políticas migratorias y las deportaciones del gobierno, así como por la guerra con Irán. León dijo entonces que Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra.

Más tarde, Trump publicó en redes sociales una imagen en la que parecía compararse con Jesucristo, que fue eliminada tras la polémica. El mandatario se ha negado a disculparse con León y ha intentado explicar la publicación diciendo que pensó que la imagen era una representación de él como médico.

Rubio indicó que las críticas recientes de Trump al papa se basaban en su oposición a que Irán pudiera obtener un arma nuclear, que, según afirmó, podría usarse contra millones de católicos y otros cristianos.

León XIV nunca ha dicho que Irán deba tener armas nucleares y la Iglesia católica “desde hace años se ha pronunciado contra todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto”.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, apuntó León a última hora del martes, luego que Trump lo acusara de nuevo de estar “de acuerdo” con que Irán tenga un arma nuclear.

Para el jueves, las tensiones parecían haberse relajado.

En el intercambio de regalos en el Vaticano, Rubio le entregó a León un pequeño pisapapeles de cristal con forma de balón de fútbol americano. Reconoció la conocida lealtad de León al equipo de ligas mayores los Medias Blancas de Chicago, diciendo: “usted es un tipo de béisbol, pero tiene el sello del Departamento de Estado”, en él.

“¿Qué regalarle a alguien que lo tiene todo?”, bromeó cuando levantaba el pisapapeles.

León XIV, por su parte, le dio a Rubio una pluma aparentemente hecha de madera de olivo —”el olivo es, por supuesto, la planta de la paz”, dijo el papa— con su escudo de armas y un libro de imágenes de obras de arte del Vaticano.

A Rubio a menudo se le ha pedido que modere o explique la dura retórica de Trump. El presidente estadounidense también ha criticado a Meloni y a otros aliados de la OTAN por la falta de apoyo a la guerra con Irán, y recientemente anunció planes para retirar miles de soldados estadounidenses de Alemania en los próximos meses.

El papa parece abierto al diálogo

Giampiero Gramaglia, exdirector y corresponsal en Washington de la agencia de noticias ANSA, dijo que no esperaba que la visita de Rubio arrojara grandes novedades en las relaciones con Italia o el Vaticano.

Él, y otros comentaristas italianos, creen que Rubio busca más bien suavizar la relación con el papa por sus propias ambiciones políticas, así como por las próximas elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos y la carrera presidencial de 2028.

“Dudo que Rubio tenga el papel de conciliador para Trump”, declaró a la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. “Tengo la percepción de que la misión de Rubio es más sobre él mismo” y sus ambiciones políticas como destacado republicano católico.

El sacerdote Antonio Spadaro, subsecretario en la oficina de cultura del Vaticano, dijo que la misión de Rubio no era “convertir” al papa al bando de Trump. Más bien, Washington “ha llegado a reconocer —implícita pero claramente— que la voz (de León) tiene un peso en el mundo que no puede simplemente ignorarse”.

“La situación creada por las declaraciones del presidente Trump requería una intervención directa, de alto nivel, realizada en el lenguaje adecuado de la diplomacia: una corrección semántica a una narrativa de conflicto frontal con la Iglesia”, escribió en un ensayo esta semana.

Cuba también está en la agenda del papa

Rubio dijo que, además de la guerra en Irán, había otros temas en la agenda de la visita al papa León XIV, incluida Cuba. La Santa Sede está particularmente preocupada por las amenazas del gobierno de Trump de una posible acción militar allí, tras el derrocamiento en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump ha señalado con frecuencia que Cuba podría ser la “siguiente” e incluso sugirió que, una vez termine la guerra con Irán, los medios navales desplegados en Oriente Medio podrían regresar a Estados Unidos pasando por Cuba.

Rubio es hijo de inmigrantes cubanos y desde hace tiempo mantiene una postura dura en lo que respecta a Cuba.

“Le dimos a Cuba 6 millones de dólares en ayuda humanitaria, pero obviamente no nos dejan distribuirla”, señaló Rubio. “La distribuimos a través de la Iglesia. Nos gustaría hacer más”.

Trump no tiene ni la más mínima intención de disculparse con el papa León

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a ser el centro de la atención internacional tras emitir declaraciones que generaron críticas directas al papa León.

La respuesta de Trump al papa y su negativa a disculparse han reavivado el debate mundial sobre el papel de los líderes políticos y religiosos en la opinión pública.

La controversia se desató cuando Trump hizo comentarios sobre el papa León. “Creo que él es muy débil en cuanto al crimen y otras cosas”.

Contexto de la controversia

El conflicto entre Trump y el papa León no es un hecho aislado. A lo largo de su trayectoria política, Trump ha protagonizado varios desencuentros con figuras religiosas, especialmente cuando sus opiniones chocan con los valores promovidos por la Iglesia Católica.

Trump arremete contra el papa León y el pontífice le responde: “Bienaventurados los pacificadores”

Donald Trump vuelve a causar controversia al declarar abiertamente que “no es un gran admirador” del papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, al que calificó de “débil” y “terrible”.

Las declaraciones de Trump se conocieron este fin de semana y rápidamente provocaron reacciones tanto en el ámbito religioso como político.

La frase clave “Trump no es admirador del papa León XIV” resuena con fuerza en medios internacionales.

Trump vuelve a encender la polémica con sus ataques al Vaticano

Trump cuestionó la postura del pontífice en temas sociales y migratorios, asegurando que sus políticas han sido equivocadas.

No es la primera vez que Donald Trump arremete contra figuras de la Iglesia Católica.

En el pasado, ya había criticado al papa por sus posturas sobre migración y pobreza. Ahora, al reiterar que no es admirador del papa León XIV, Trump intensifica la tensión entre la política estadounidense y el Vaticano.

“No nos gusta un papa que diga que está bien tener armas nucleares. No queremos un papa que diga que la delincuencia está bien en nuestras ciudades. No me gusta. No soy un gran admirador del papa León“.

El papa León se defiende

El reciente enfrentamiento verbal entre el papa León XIV y Donald Trump ha captado la atención internacional.

El papa León XIV responde a los insultos de Trump reafirmando su postura por una comunicación respetuosa entre los líderes mundiales.

Las declaraciones del expresidente estadounidense, consideradas ofensivas por diversos analistas políticos y religiosos, generaron reacciones inmediatas en el Vaticano.

“Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas“.

“Hay demasiadas personas sufriendo en el mundo hoy en día” y “demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas”. “El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: ‘Bienaventurados los pacificadores. No considero que mi papel sea político, ni el de un político‘”, recalcó el papa León.

La postura del Vaticano frente a la polémica



En una rueda de prensa celebrada este lunes, el papa León XIV expresó: “La dignidad y el respeto son valores fundamentales que no pueden perderse en el debate público, especialmente en tiempos de división y crisis”.

Esta respuesta llega tras unos comentarios despectivos emitidos por Trump en una entrevista reciente, donde cuestionó la autoridad moral del sumo pontífice y criticó las posturas de la Santa Sede en temas internacionales.

El Vaticano, a través de su vocero oficial, reiteró el compromiso de la Iglesia por fomentar el entendimiento y diálogo entre las naciones. Diversos expertos subrayan que esta tensión pone de manifiesto la importancia del rol diplomático del papa en un escenario político cada vez más polarizado.

La relación entre Trump y la Iglesia Católica ha sido tensa en los últimos años, con varios cruces públicos sobre temas de migración, derechos humanos y diplomacia internacional. Esta última controversia solo aumenta el escrutinio sobre la influencia del Vaticano en la política global.

Donald Trump felicita al sumo pontífice León XIV: “Estoy deseando conocer al papa”

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitar al sumo pontífice León XIV, Robert Francis Prevost, destacando que está deseoso de conocerlo.

Su mensaje lo posteó en su red social Truth Media, destacando que es un honor para el país norteamericano contar con el privilegio de ostentar el importante cargo dentro de la Iglesia Católica.

“Enhorabuena al cardenal Roberto Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa. Es un honor saber que es el primer papa estadounidense”, escribió Trump sobre el papa León XIV, quien durante su discurso habló en latín, italiano y español.

El mandatario estadounidense, quien generó polémica hace unos días por publicar una fotografía vestido del papa, algo que ha sido visto como un insulto por algunos feligreses, calificó como un honor que Prevost, sea el nuevo pontífice.

Una vez que se registró la elección, cibernautas han destacado que tal vez Trump estaba enviando un mensaje con su imagen, pero en ese momento nadie lo entendió.

“Qué emoción, y qué gran honor para nuestro país. Estoy deseando conocer al papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!“, agregó a su mensaje.

El primer pontífice estadounidense, tiene 69 años de edad, de orígenes franco italianos y españoles y nacido en Chicago, Estados Unidos.

Expertos han señalado que Prevost está alineado con los ideales del papa Francisco, lo que demostró durante su discurso de presentación, rindiendo homenaje al primer pontífice latinoamericano.

Durante su discurso rindió homenaje a su antecesor y abogó por un mundo de paz, destacando la necesidad de construir puentes con diálogo.

El papa “rechaza” la amenaza de Trump de destruir Irán: “Inaceptable”

El papa León XIV afirmó que la amenaza del presidente Donald Trump de destruir la civilización iraní es “verdaderamente inaceptable”.

Al respecto, manifestó que cualquier ataque contra infraestructura civil viola el derecho internacional.

En unos de sus comentarios más contundentes hasta ahora contra la guerra, León instó a los estadounidenses y a otras personas de buena voluntad a comunicarse con sus líderes políticos y con sus representantes en el Congreso para exigirles que rechacen la guerra y trabajen por la paz.

“Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, expresó el pontífice.

No es la primera vez que el papa León se pronuncia sobre la guerra. Hace unas semanas, dejó claro que cualquiera que no era correcto utilizar la religión para impulsar un conflicto armado.

Papa León: “La paz y estabilidad no se puede construir mediante amenazas mutuas o armas”

El Papa León XIV ha manifestado preocupación por lo que considera una escalada peligrosa en el escenario del Medio Oriente tras la guerra entre EEUU e Israel en contra de Irán.

“La paz y estabilidad no se puede construir mediante amenazas mutuas o armas”, dijo el pontífice al referirse al conflicto que comenzó el fin de semana tras los ataques de EEUU e Israel a Irán.

“Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, dijo el papa León.

El conflicto, que involucra intereses políticos y militares de alcance global, ha captado la atención de la comunidad internacional. Además, también ha captado la atención de líderes religiosos.

Agregó que espera que “la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia”. Para acto seguido, pidió oraciones por la paz.

El llamado del Papa León XIV a la paz

Durante su intervención, el jefe de la Iglesia católica instó a todas las partes a buscar el diálogo y la cooperación para evitar que la tensión entre Irán, EEUU e Israel derive en una crisis de gran escala.

“La violencia solo conduce a más sufrimiento para los pueblos de la región“, expresó sobre el conflicto que podría extenderse por varios días.

El Papa León XIV también recordó la importancia del papel de la diplomacia internacional. Además, resaltó el papel de los organismos multilaterales como la ONU en la búsqueda de soluciones pacíficas.

El Vaticano, históricamente comprometido con la mediación, pidió a los líderes mundiales que eviten declaraciones o acciones que puedan intensificar el conflicto.

Además, el Pontífice advirtió que una escalada en el conflicto podría desencadenar consecuencias devastadoras no solo para Medio Oriente. También advirtió sobre consecuencias devastadoras para la estabilidad global.

El mensaje del Papa León XIV resalta el rol de la Iglesia como promotora de paz y diálogo en escenarios críticos. Por ello, reitera que solo mediante la negociación será posible alcanzar una solución sostenible en Medio Oriente.



