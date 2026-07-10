¡Cómo de película de terror! La comunidad de Hengzhuo está viviendo momentos aterradores al intentar escapar de las inundaciones; son asediados por serpientes. Una persona se debate entre la vida y la muerte por una mordedura.

Las fuertes lluvias e inundaciones en una ciudad china han provocado una inesperada invasión de serpientes, un fenómeno que mantiene en alerta a la población local.

Medios internacionales y autoridades reportan que la situación, derivada de fenómenos climáticos extremos, ha desencadenado el desplazamiento de reptiles desde sus hábitats hacia áreas habitadas, causando preocupaciones por la seguridad y salud de los residentes.

El aumento inusual de serpientes en zonas urbanas ha llevado a las autoridades locales a emitir advertencias y recomendaciones.

Entre las medidas sugeridas se encuentran evitar caminar por zonas inundadas, mantener puertas y ventanas cerradas, y llamar a los servicios de emergencia ante la presencia de estos animales. Se reporta que los equipos de protección civil están trabajando para controlar la situación y evitar incidentes mayores.

Expertos señalan que este fenómeno está relacionado con la temporada de intensas precipitaciones en la región, agravadas por el cambio climático, que alteran los ecosistemas y obligan a diversas especies a buscar refugio en áreas pobladas.

Algunos residentes han expresado su preocupación tanto por el peligro directo de las serpientes como por las condiciones insalubres derivadas de la emergencia.

China “pone fin a la sequía” provocando lluvia artificial

El gobierno de China tomó la determinación de provocar lluvia artificial para apalear los efectos de la sequía que viven durante la temporada de calor.

Medios oficialistas han destacado la decisión de enviar cohetes de químicos a las nubes se deriva de la afectación de la cuenca del río Yangtsé.

El Ministerio de Recursos Hídricos de China lanzó hace una semana una alerta máxima por la ola de calor que provocaría daños en el agua potable de la población rural.

Análisis de las autoridades avizoraban problemas para la producción y la ganadería, razón por la cual decidieron provocar la lluvia artificial.

El proceso conocido como “siembra de nubes”, y con la que se busca enfrentar la temporada de sequía, consiste en enviar cohetes con químicos al cielo para manipular el clima.

“Lo que se busca es modificar la cantidad o tipo de precipitación, o sea, de lluvia que cae en determinada zona, mediante la dispersión de sustancias en el aire”, se explicó sobre el proceso para aumentar la presión de las nubes, dejando como resultado la lluvia artificial.

Sobre el mecanismo se explicó que se trata de inyectar varillas de yoduro de plata hacia las nubes, este compuesto actuará como una partícula higroscópica, acelerando el proceso de acumulación de agua.

China has launched a three-month campaign to produce artificial rainfall in drought-affected areas, amid the country’s longest-ever heatwave. pic.twitter.com/C0OLKFkP3X — South China Morning Post (@SCMPNews) August 23, 2022

Los medios chinos han publicado videos de los aviones estatales lanzando los cohetes para provocar la lluvia artificial.

China toma represalias contra Panamá por quitarle el control del canal

La tensión diplomática y comercial crece en la región tras concretarse las represalias de China contra Panamá, luego de que el gobierno panameño revocara la concesión de dos puertos en el estratégico canal de Panamá.

Esta acción marca un significativo giro en las relaciones entre ambos países, que desde 2017 mantenían una fuerte cooperación económica, especialmente en infraestructura y logística portuaria.

Según reportes de BBC Mundo, las autoridades de Panamá tomaron la decisión de cancelar las licencias otorgadas a empresas chinas tras auditorías que detectaron irregularidades en los términos de operación.

China ha reaccionado intensificando revisiones aduaneras, frenando inversiones y mostrando su descontento en foros internacionales, lo que podría afectar la llegada de productos panameños al mercado asiático y también el tránsito en el canal de Panamá, vital para el comercio global.

Expertos advierten que la disputa podría impactar fuertemente la economía panameña y la estabilidad de la región, dada la relevancia estratégica del canal.

Además, esta situación refleja el delicado equilibrio geopolítico en América Latina, donde países como China buscan afianzar su influencia mientras otros defienden su soberanía sobre infraestructuras clave

Panamá rompe el acuerdo de la Ruta de la Seda con China

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que canceló el acuerdo de la Ruta de la Seda con China, supuestamente porque el país asiático no le ofrecía ningún beneficio.

La decisión de cancelar el convenio se anunció a solo tres días de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá.

Analistas han destacado que el encuentro de Mulino con Rubio es una pieza clave para que Panamá comience a desligarse comercial y económicamente de China tras las amenazas de tomar el control del Canal de Panamá.

Donald Trump había denunciado que China tenía fuertes influencias en el país, especialmente en el manejo de la infraestructura construida con apoyo de la nación norteamericana.

El presidente de Panamá, tras anunciar la cancelación del acuerdo de la Ruta de la Seda con China, indicó que no romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Xi Jinping.

“Es una decisión que tomé de manera inmediata. No sé qué animó en su momento a quiénes firmaron este acuerdo con China. Me someto al escrutinio de ustedes: ¿Qué ha traído realmente para Panamá en todos estos años?”, dijo Mulino al pueblo panameño.

Asimismo, señaló que si su país detecta alguna violación en los términos del acuerdo, tomaría acciones, siendo interpretado como una amenaza en contra de la empresa china con la que se hizo la negociación.

“Panamá es un país soberano que toma decisiones basadas en sus intereses nacionales”, dijo sobre su decisión de cancelar el acuerdo de la Ruta de Seda con China.

Trump dice que su visita a China fue mejor que la de Putin

En recientes declaraciones, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que su visita a China fue “más brillante” y significativa que la de Vladimir Putin.

Las comparaciones fueron difundida en redes y reproducida por medios estadounidenses, reavivando el debate sobre la influencia de Estados Unidos y Rusia en Asia.

El presidente Trump visitó hace unos días China en un contexto de tensiones económicas y tecnológicas entre ambos países.

Según el propio Trump, su acercamiento fue más fructífero y mediático en comparación al de Putin, actual presidente de Rusia, quien visitó China poco después para reforzar los lazos energéticos y militares con el gigante asiático.

Mientras la agenda de Trump se centró en fortalecer las relaciones bilaterales y buscar acuerdos en favor de Estados Unidos, la de Putin apostó por afianzar la cooperación Rusia-China, particularmente en materia de energía y defensa.

Analistas señalan que, aunque ambos encuentros son relevantes, las diferencias están en la profundidad de los acuerdos y la cobertura mediática obtenida.

a polémica comparación hecha por Trump vuelve a poner la mira sobre el papel de los líderes globales en la construcción de alianzas estratégicas en Asia.



