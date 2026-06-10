El presidente de EE.UU. volvió a amenazar a la nación persa tras un fuego cruzado derivado del incidente del helicóptero estadounidense destruido cerca de Irán.

En medio de una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, la frase “Trump amenaza a Irán” volvió a dominar los titulares de las distintas páginas noticiosas del mundo.

El presidente estadounidense tomó una postura desafiante tras un intercambio de ataques entre ambos países, señalando que Irán “ha tardado demasiado en negociar un acuerdo” y advirtiendo públicamente que “ahora tendrá que pagar el precio”.

“Irán solo habla y no hace nada”, ha escrito Trump en su red social, Truth Social, en la que asegura que el país persa ha tardado “demasiado en negociar un acuerdo que les habría venido muy bien” y “ahora tendrán que pagar el precio“.

Con la reanudación de la violencia en la región y la retórica cada vez más dura de parte de Washington, la posibilidad de un diálogo constructivo parece alejarse.

Trump, quien mantuvo durante su mandato una política de máxima presión hacia Irán y abandonó el acuerdo nuclear de 2015, reafirmó su discurso beligerante, solicitando a Teherán regresar a la mesa de negociaciones cuanto antes.

Analistas internacionales advierten que este tipo de declaraciones pueden agravar un escenario ya complicado por las fricciones bélicas recientes.

Gobiernos europeos y organismos multilaterales han instado a la moderación, temiendo que un aumento en la retórica o nuevas represalias desemboquen en una crisis mayor.

Algunos expertos advierten que sin canales sólidos de diálogo, el conflicto Irán-EEUU puede salirse de control.

Por otra parte, desde medios internacionales señalan que la presión estadounidense podría influir en los aliados del régimen iraní en la región.

La amenaza directa de Trump revive debates sobre las consecuencias de abandonar vías diplomáticas.

Trump confirma que helicóptero se estrelló cerca de Ormuz: “Pilotos están bien”

Un helicóptero de ataque Apache del ejército de Estados Unidos (EE.UU.) se estrelló en la madrugada del martes cerca del estrecho de Ormuz, y el presidente Donald Trump afirmó que los dos tripulantes a bordo no resultaron heridos en el incidente cerca de la estratégica vía marítima, que Irán ha cerrado de facto durante la guerra.

Las causas del accidente seguían sin estar claras en un Oriente Medio que aún se recuperaba del intercambio de fuego entre Irán e Israel en la víspera, en el mayor golpe, por el momento, al frágil alto el fuego en la guerra con Irán. La televisión estatal iraní reportó el martes que los ataques israelíes mataron al menos a dos miembros de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía mundial, ha incrementado el precio de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Las autoridades no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo que ponga fin de manera permanente al conflicto, particularmente mientras Israel intensifica y amplía su campaña militar en Líbano contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Teherán.

Trump, hablando con periodistas en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York después de asistir a las Finales de la NBA la noche del lunes, reconoció el accidente.

“Los pilotos están bien. Sí”, afirmó. “Nadie resultó herido. Vamos a emitir un reporte mañana. Pero los pilotos están bien”.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del martes frente a la costa de Omán mientras realizaba una patrulla, informó en un comunicado posterior el Comando Central del ejército estadounidense. La tripulación fue rescatada en un plazo de dos horas y se encontraba estable, agregó.

Los helicópteros Apache han sido un recurso clave para las fuerzas estadounidenses en su aplicación del bloqueo a los envíos de crudo y los petroleros iraníes, con el que se busca presionar a Teherán para que alcance un acuerdo. Los helicópteros también han sido utilizados por Emiratos Árabes Unidos para derribar drones iraníes durante la guerra con Irán.

The New York Times fue el primero en informar sobre el accidente.

Trump insiste en que el acuerdo con Irán está cerca

Trump también manifestó un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán.

“Tenemos una buena posibilidad” de firmar un acuerdo en “dos o tres días”, manifestó sin ofrecer detalles acerca de los motivos para ese nuevo optimismo. En los dos meses transcurridos desde el alto el fuego, Trump ha pronosticado repetidamente que el acuerdo está cerca.

“Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, apuntó el mandatario. “Si vamos y bombardeamos —algo que podríamos hacer muy fácilmente si queremos, y pasamos otras dos o tres semanas bombardeando—, no les quedará absolutamente nada. Pero no tendrán el estrecho abierto durante meses”.

“Si llevamos a cabo el bombardeo, ya saben, mucha gente va a morir. ¿Quién quiere hacer eso? Yo no”, agregó.

Los mediadores, encabezados principalmente por Pakistán, han intentado durante semanas cerrar un acuerdo. Pero tanto Irán como Estados Unidos han adoptado posturas férreas.

Washington quiere que Teherán renuncie a su reserva de uranio altamente enriquecido, que se cree que sigue sepultada en el país tras los ataques aéreos estadounidenses en la guerra de 12 días en 2025. Pero la República Islámica se niega y exige el alivio de las sanciones. También quiere que se liberen activos congelados incluso antes de que exista un acuerdo definitivo, algo que Trump rechazó.

Antes de los comentarios de Trump acerca de las negociaciones, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, indicó el lunes que, hasta ahora, las palabras del mandatario sobre un posible acuerdo “contradecían las secciones acordadas, mostrando que (Estados Unidos) no busca ni un alto el fuego ni el diálogo”.

La continuidad de los combates entre Israel y Hezbollah es también una prioridad importante para Irán. El jefe del ejército libanés, el general Rodolphe Haykal, viajó a Pakistán el martes, donde se reunió con su homólogo, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha sido una figura clave en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

La visita de Haykal se produce mientras el gobierno de Líbano adopta una postura cada vez más dura sobre Hezbollah, pero sigue sin poder desarmar a la poderosa milicia. Hezbollah agradeció el martes a Irán por atacar a Israel “en defensa de nuestro pueblo libanés”, lo que sugiere que el gobierno libanés debería aprovechar esta oportunidad para mejorar las relaciones con Teherán.

Imagen cortesía.

Trump llama “antipatriótica” ley para limitar sus decisiones contra Irán

En una polémica declaración, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, rechazó ley del Congreso sobre guerra con Irán, afirmando que es “antipatriótica y sin sentido”.

La normativa, aprobada recientemente por legisladores estadounidenses, busca restringir la capacidad del presidente para tomar decisiones militares sin la autorización parlamentaria, especialmente en el contexto de posibles enfrentamientos con Irán.

Esta medida se produce tras varias escaladas de tensión desde 2019, cuando el gobierno de Donald Trump ordenó ataques directos contra líderes iraníes, incrementando preocupaciones sobre el control presidencial en asuntos de guerra.

Los congresistas, por su parte, sostienen que la ley pretende evitar acciones unilaterales que puedan llevar al país a conflictos prolongados o indeseados.

El debate sobre la autoridad del presidente frente al Congreso para declarar la guerra ha sido recurrente en la historia de Estados Unidos.

Congreso de Estados Unidos y la administración Trump han tenido roces constantes sobre quién tiene la última palabra en asuntos militares.

Mientras algunos sectores consideran necesaria la supervisión legislativa para evitar excesos ejecutivos, otros alertan sobre el riesgo de debilitar la postura estadounidense en asuntos globales.

Cabe recordar que en 2020, el Congreso intentó frenar, sin éxito, la capacidad de Trump para actuar contra Irán tras la muerte del general Qasem Soleimani.

Un Trump “acorralado” ante una guerra interminable con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta advertencias tanto de adversarios como de aliados de que se está quedando acorralado en la guerra con Irán, un conflicto que presentó como una breve incursión militar pero que desde entonces se ha asentado en una especie de compás de espera.

Ha pasado casi una semana desde que negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para extender el alto el fuego en el conflicto por 60 días e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, que requería la aprobación de Trump.

Pero Trump ha pedido cambios no especificados al acuerdo, y no parece que los funcionarios iraníes —quizá calculando que el presidente republicano es reacio a reanudar los bombardeos después de agotar sistemas de armas cruciales— vayan a ceder ante nuevas exigencias.

Una serie de ataques de Washington y Teherán esta semana ha reavivado la preocupación de que el alto el fuego pueda colapsar. Trump restó importancia a su significado el miércoles.

“Es una parte diferente del mundo”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Ya saben, yo diría que en esa parte del mundo, un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.

Este momento inestable llega después de que Trump reiterase desde que se acordó un alto el fuego de 14 días el 7 de abril —tras 38 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán— que llegar a un acuerdo era apenas cuestión de días y que la parte iraní estaba rogando llegar a un arreglo. Trump señaló el miércoles que era posible que algo se concretara “durante el fin de semana”.

Sin un acuerdo provisional que permita reabrir el estrecho de Ormuz, los precios mundiales de la energía siguen elevados y están aumentando la ansiedad en todo el mundo por el impacto de los costos al alza, impulsados por el conflicto de tres meses, en el precio de los alimentos, el combustible y otros productos.

Después de una serie de reportes esta semana que indicaban que Irán estaba paralizando las conversaciones, Trump dijo a CNBC que “me da igual” si las negociaciones se habían estancado e incluso insinuó que se habían vuelto “aburridas”.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

