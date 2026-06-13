“Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra”, dijo Trump en su red social Truth.

La muerte del ‘Niño Guerrero’, líder máximo de la banda criminal internacional Tren de Aragua, fue confirmada este 13 de junio por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El anuncio ocurrió tras una operación conjunta entre fuerzas de seguridad de Venezuela y agencias estadounidenses, cuyo objetivo era capturar a uno de los criminales más buscados del continente.

Fuentes oficiales revelaron que la acción se realizó en territorio venezolano, con una planificación de varias semanas coordinada por ambos países.

Trump aseguró en declaraciones públicas que “la cooperación internacional puede dar resultados contundentes frente al crimen transnacional”, confirmando la baja de Héctor Guerrero Flores, conocido como el ‘Niño Guerrero’.

El Tren de Aragua es considerada una de las organizaciones delictivas más peligrosas de Latinoamérica, responsable de extorsiones, secuestros y narcotráfico.

La noticia generó reacciones inmediatas en gobiernos de la región, especialmente en países como Colombia, Perú y Chile, donde el Tren de Aragua mantiene presencia.

Autoridades han destacado la importancia de la colaboración binacional para combatir estructuras criminales de este tipo.

Analistas advierten que, aunque la muerte del ‘Niño Guerrero’ representa un golpe duro, la organización podría buscar reestructurarse bajo nuevo liderazgo.

Trump acusa a Maduro de tener vínculos y enviar a EEUU al Tren de Aragua

La gestión del presidente Donald Trump acusó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de haberle enviado y de tener vínculos estrechos con el grupo criminal el Tren de Aragua.

De acuerdo con la Casa Blanca, el líder de izquierda planificó el envío de miembros del grupo ilícito a Estados Unidos con el fin de generar inestabilidad, razón por la cual invocó la Ley del Enemigo Extranjero para expulsar del país a todo venezolano implicado con la organización.

“Fue enviado aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela“, detalló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en respuesta a las constantes críticas en contra de la gestión Trump por enviar a más de 200 venezolanos a El Salvador.

EEUU asegura que todos los recluidos en el país centroamericano son miembros del Tren de Aragua, mientras que los abogados y familiares aseguran que muchos de los recluidos son inocentes y fueron trasladados a la prisión por tener tatuajes.

La Casa Blanca ha explicado que el grupo criminal venezolano está asignado como terrorista, dándole potestad a Trump a deportar a los miembros y expulsarlos de EEUU.

“Entra dentro de la autoridad del presidente deportar a estos terroristas y cualquiera que intente defender a estos terroristas que ahora han sido expulsados del suelo estadounidense debería hablar con las familias de las personas que estos monstruos atroces han asesinado y violado”, dijo la funcionaria sobre el Tren de Aragua.

Por su parte, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, amenazó a Venezuela con nuevas sanciones por los supuestos vínculos del gobierno de Maduro con el grupo criminal.

“Maduro mantiene estrechos lazos con los narcoterroristas patrocinados por el régimen debe aceptar de vuelta a todos los venezolanos deportados por Estados Unidos, especialmente a sus asesinos, violadores, criminales, traficantes de personas y otros criminales presentes ilegalmente en Estados Unidos. Fin de la discusión”, dijo Rubio sobre el Tren de Aragua.

PACTO CON EEUU

El gobierno de Venezuela, tras el encarcelamiento de más de 200 venezolanos en El Salvador, se vio obligado a pactar con EEUU a repatriar a migrantes.

“Venezuela informa que, en el marco del Plan Vuelta a la Patria, y con el propósito del retorno de nuestros compatriotas a su nación con resguardo de sus derechos humanos, hemos acordado reanudar con el Gobierno de los EEUU la repatriación de migrantes venezolanos”, informó el gobierno de Venezuela.

El gobierno de Venezuela, tras el encarcelamiento de más de 200 venezolanos en El Salvador, se vio obligado a pactar con EEUU a repatriar a migrantes. / Imagen cortesía.





Victoria para Trump: Dan luz verde a las deportaciones de inmigrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua

Un tribunal de Pensilvania falló a favor de que el presidente Donald Trump ejecute deportaciones masivas de inmigrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua, grupo criminal venezolano que opera en Estados Unidos (EEUU).

Con el visto bueno de la jueza Stephanie Haines, designada por Trump, el gobierno tendría la autoridad de expulsar de su territorio a todo extranjero que pertenezca a la banda criminal.

Según el fallo, la proclamación de Trump para la deportación de los supuestos criminales está en consonancia con la Ley de Enemigos Extranjeros.

Expertos destacaron que con la resolución se marca una división entre otros tribunales que han prohibido al líder republicano aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones de inmigrantes acusados por sus vínculos con las pandillas.

La jueza pidió al gobierno un plazo de 21 días para notificar las deportaciones, dándole a los afectados posibilidades para impugnar ante los tribunales. El aviso debe ser en español e inglés.

Al respecto, se indicó que el dictamen es clave porque su distrito se encuentra en el centro de detenciones.

Defensores de los inmigrantes anunciaron que presentarán apelaciones, argumentando que no se puede aplicar la ley porque EEUU está en tiempos de paz.

“Este caso (deportaciones de inmigrantes acusados por sus vínculos criminales) plantea cuestiones importantes que están profundamente entrelazadas con los principios constitucionales sobre los que se basa el Gobierno de esta nación”, escribió Haines.