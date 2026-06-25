Las autoridades de Venezuela informaron que se han registrado 138 réplicas luego de los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles, provocando una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocasionaron severos daños principalmente en la Gran Caracas y el estado La Guaira, además de afectar zonas de Aragua, Carabobo y otras regiones del país.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, al menos 188 personas han perdido la vida y más de 1.500 resultaron heridas como consecuencia de los sismos.

Rodríguez explicó que, tras los dos terremotos principales, la actividad sísmica continuó con decenas de réplicas que mantienen en alerta a las autoridades y a los equipos de emergencia, desplegados para atender a los afectados y evaluar los daños en las zonas impactadas.

Los organismos de protección civil continúan las labores de rescate, asistencia humanitaria e inspección de infraestructura, mientras las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

De 1,000 a 100,000 muertos en Venezuela, estima el Servicio Geológico de EE.UU.