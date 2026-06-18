La Selección nacional de fútbol de Costa de Marfil recibió una noticia positiva de cara a su próximo compromiso mundialista: el delantero Elye Wahi fue autorizado para viajar a Canadá y podrá estar disponible para el partido contra la selección nacional de Alemania.

Horas antes, la Federación Marfileña de Fútbol había informado que el atacante corría el riesgo de perderse el encuentro debido a problemas relacionados con la documentación necesaria para ingresar al país. Sin embargo, la situación fue resuelta posteriormente y el jugador recibió luz verde para trasladarse a Toronto junto al resto de la delegación.

La incertidumbre se produce mientras Wahi continúa siendo objeto de una investigación relacionada con presuntas apuestas deportivas. Según reportes, las autoridades examinan si el futbolista habría recibido deliberadamente una tarjeta amarilla durante un partido de la liga francesa disputado en mayo.

La investigación surgió después de detectarse un volumen inusual de apuestas vinculadas a una amonestación del delantero en aquel encuentro. No obstante, hasta el momento el jugador no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

De acuerdo con medios internacionales, Wahi fue interrogado por las autoridades francesas y posteriormente puesto en libertad mientras continúan las pesquisas sobre el caso.

Pese a la controversia, el delantero pudo viajar a Norteamérica para disputar el Mundial y participó en la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador en su primer partido del torneo.

Con el inconveniente migratorio ya resuelto, el cuerpo técnico marfileño podrá contar nuevamente con uno de sus principales atacantes para un duelo clave en la fase de grupos, aunque la atención sobre la investigación extradeportiva sigue vigente

Fallece el exarquero Alex Manninger tras accidente ferroviario en Austria