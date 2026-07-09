El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en el sur de Florida, adoptó oficialmente este jueves el nombre de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, como parte de una iniciativa aprobada por las autoridades estatales.

Con el cambio, comenzaron a retirarse los antiguos letreros del aeropuerto para dar paso a la nueva imagen, un proceso que, según la administración aeroportuaria, se realizará de manera gradual durante las próximas semanas. Mientras concluyen los trabajos, convivirán elementos de la antigua y la nueva identidad visual en distintas áreas de la terminal.

El primer avión en aterrizar bajo el nuevo nombre fue el “Trump Force One”, un Boeing 757 perteneciente a The Trump Organization. La aeronave llegó poco después de las 5:00 de la mañana y entre sus pasajeros se encontraba Eric Trump, hijo del presidente Donald Trump. La familia suele utilizar este aeropuerto cuando viaja a Mar-a-Lago, la residencia del mandatario ubicada en Palm Beach.

A través de sus redes sociales, Eric Trump celebró el cambio y aseguró sentirse orgulloso de que el aeropuerto lleve el nombre de su padre, destacando además que el futuro código aeroportuario será DJT, en referencia a las iniciales del presidente.

Aunque el nuevo nombre ya está en vigor, el código oficial de tres letras del aeropuerto cambiará de PBI a DJT a partir del próximo 18 de agosto.

La modificación fue posible luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgara una ley que autorizó el cambio. Las autoridades estiman que la renovación de la señalización, la imagen institucional y otros ajustes tendrá un costo de hasta 5,5 millones de dólares.

La decisión ha generado opiniones divididas entre los viajeros. Algunos consideran que el reconocimiento es apropiado, mientras que otros opinan que existen asuntos de mayor relevancia y que el cambio de nombre no tendrá un impacto significativo en la operación del aeropuerto.

Ese mismo jueves también se realizó en Tennessee una ceremonia para renombrar un puente interestatal como Puente Donald J. Trump, reflejando una serie de homenajes recientes dedicados al presidente en distintos estados de Estados Unidos.

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