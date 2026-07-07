“Amazon vale 2 billones de dólares. Sin embargo, no se dignó a pagar los millones de dólares que acumuló en multas impagadas”, dijo el alcalde socialista de la Gran Manzana.

La administración de Mamdani ha logrado una importante victoria financiera al recuperar más de 9 millones de dólares en multas impagadas por inactividad de Amazon en la ciudad de Nueva York.

Esta acción refuerza el compromiso del gobierno municipal con la transparencia y la exigencia de responsabilidad a grandes corporativos, enviando un mensaje contundente a otras empresas que operan en la metrópolis.

Según el comunicado oficial, la suma recuperada corresponde a sanciones impuestas a Amazon por no cumplir con sus obligaciones legales locales durante un periodo prolongado.

La gestión encabezada por Mamdani tomó medidas enérgicas para garantizar que los fondos retornaran a las arcas municipales, contribuyendo así a financiar servicios esenciales y proyectos comunitarios claves para los neoyorquinos.

“Amazon vale 2 billones de dólares. Sin embargo, no se dignó a pagar los millones de dólares que acumuló en multas impagadas, ya que sus camiones contaminaban ilegalmente nuestro aire y obligaban a los neoyorquinos a respirar en sus gases de escape. Vamos a cobrar cada dólar que le deben a la gente de esta ciudad”, dijo el alcalde Mamdani.

Estas leyes existen por una razón: aire más limpio, comunidades más saludables y una ciudad donde las empresas sean sometidas al mismo estándar que a todos los demás. Hoy dejamos claro que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley.”

El caso sienta precedentes sobre la importancia de la rendición de cuentas empresarial en grandes ciudades. Al asegurar el pago de estas multas, la administración de Mamdani fortalece la percepción de justicia y equidad en el trato a los grandes actores económicos. Además, se demuestra la eficacia de mecanismos de fiscalización a nivel local.

A principios de este año, bajo la dirección del alcalde Mamdani, la Unidad de Cobros del Departamento de Asuntos Exteriores lanzó un esfuerzo dirigido para abordar el gran número de citaciones de inactividad impagadas relacionadas con vehículos que operan dentro de la red de entregas de Amazon.

Donald Trump se reunirá con el socialista Zohran Mamdani



Donald Trump confirmó públicamente que buscará reunirse con Zohran Mamdani, el recién electo alcalde de Nueva York, en una movida que podría redefinir la relación entre la administración municipal y figuras nacionales.

La noticia llega tras la histórica victoria de Mamdani, político de origen ugandés-indio y representante de movimientos progresistas en la ciudad.

La reunión, que se concretará el viernes 21 de noviembre, fue anunciada luego de que Trump luego de cuestionar a Mamdani por su triunfo.

El acercamiento llama la atención, pues Mamdani y Trump han expresado posturas divergentes en temas clave como migración, justicia social y seguridad pública.

El posible impacto político de la reunión Trump–Mamdani



Esta cita podría ser un indicio de voluntad de diálogo pese a las diferencias políticas. Mamdani, impulsado por organizaciones progresistas ha prometido reformas en vivienda, educación y derechos de inmigrantes.

Por su parte, Trump sigue manteniendo influencia entre sectores conservadores que residen dentro y fuera de Nueva York.

Analistas políticos sugieren que la reunión servirá para medir la disposición de ambos líderes a encontrar puntos en común.

A nivel local, se espera que temas como la seguridad ciudadana, la recuperación económica y la convivencia multicultural dominen la agenda.

Como antecedente, la relación entre la administración Trump y gobiernos demócratas locales fue tensa durante su presidencia.

Zohran Mamdani recauda más de medio millón de dólares en un día para su comité de transición

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, logró recaudar 517,947 dólares en poco más de un día desde el lanzamiento de su comité de transición, gracias a 7,028 donantes, con una contribución promedio de casi 80 dólares.

Para ponerlo en perspectiva, los exalcaldes Eric Adams y Bill de Blasio necesitaron un mes para recaudar 1 millón y 600,000 dólares, respectivamente, aunque con donaciones promedio mucho mayores: 1,219 y 2,392 dólares por persona.

“Estoy extremadamente agradecido con los miles de neoyorquinos trabajadores que han apoyado nuestro esfuerzo de transición”, afirmó Mamdani en un comunicado compartido con el Washington Examiner. Su equipo destacó que el promedio de 73 dólares por donante refleja el respaldo popular y de base a la agenda de asequibilidad que prometió durante su campaña.

El alcalde electo, el primero musulmán en la historia de la ciudad y uno de los jefes de gobierno más jóvenes, lanzó un video tras su victoria, que acumuló más de 27 millones de visualizaciones en X, animando a los seguidores a retomar las donaciones para financiar su transición.

Mamdani ha destacado por su capacidad de recaudación rápida en redes sociales, alcanzando el tope de 8 millones de dólares de su campaña meses antes de la elección general, e incluso recaudando 150,000 dólares en 48 horas con un solo video.

Su comité de transición, integrado por un equipo exclusivamente femenino liderado por Lina Khan, exdirectora de la Comisión Federal de Comercio, tendrá la tarea de establecer la administración para cumplir con las promesas de campaña, que incluyen buses rápidos y gratuitos, cuidado infantil sin costo, congelamiento de rentas para inquilinos estabilizados y supermercados de propiedad estatal.

Zohran Mamdani presenta su equipo de transición con un enfoque reformista y liderado por mujeres

l alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles la conformación de su equipo de transición, el cual tendrá la tarea de poner en marcha lo que calificó como “la plataforma política más ambiciosa de una generación”.

Durante una conferencia de prensa en Queens, el joven político de 34 años, identificado como demócrata socialista, dio a conocer que su equipo estará compuesto exclusivamente por mujeres.

La dirección ejecutiva estará a cargo de Elana Leopold, mientras que las copresidentas serán figuras destacadas de la política y el sector público: Maria Torres-Springer, vicealcaldesa; Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Grace Bonilla, presidenta y directora ejecutiva de United Way; y Melanie Hartzog, ex vicealcaldesa de salud y servicios humanos.

La inclusión de Lina Khan, reconocida por su papel en la aplicación de leyes antimonopolio durante la administración de Joe Biden, refleja la intención de Mamdani de rodearse de reformistas decididas a transformar la administración pública de la ciudad más grande del país.

El nuevo gobierno enfrentará importantes desafíos, entre ellos la oposición del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con suspender fondos federales si Mamdani asume el cargo.

Pese a las dificultades, Mamdani aseguró estar preparado para afrontar los obstáculos burocráticos y políticos que le esperan. “Confío plenamente en que podremos cumplir nuestras promesas y construir una Nueva York más justa y equitativa”, afirmó.

