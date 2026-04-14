Autoridades del condado de Ramsey, en el estado de Minnesota, iniciaron una investigación penal tras el arresto de ChongLy Thao, un ciudadano estadounidense cuya detención por agentes de ICE generó controversia.

El incidente ocurrió el 18 de enero en la ciudad de St. Paul, donde Thao fue sacado de su vivienda en condiciones climáticas extremas, vistiendo ropa ligera. El caso se viralizó en redes sociales y provocó indignación entre residentes de la zona de las Twin Cities.

El fiscal del condado, John Choi, indicó que el hecho podría constituir delitos como secuestro, detención ilegal y privación de libertad. Además, aseguró que no existen indicios de que los agentes contaran con una orden judicial o causa probable para ingresar a la vivienda.

Según la investigación preliminar, Thao fue retenido durante más de una hora dentro de un vehículo y posteriormente liberado cuando los agentes confirmaron que era ciudadano estadounidense sin antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional defendió el procedimiento, señalando que los agentes buscaban a dos delincuentes y que actuaron conforme a protocolos de seguridad.

No obstante, Thao afirmó que no conocía a las personas que eran objeto de la operación. Por su parte, autoridades locales solicitaron al Gobierno federal entregar pruebas que justifiquen la intervención, incluyendo grabaciones y documentos oficiales.

El caso continúa bajo investigación, mientras la familia de Thao expresó su confianza en el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

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