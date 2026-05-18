El brote fue declarado como una epidemia, generando alarma por la posibilidad de que los casos se extiendan al mundo, mientras se lucha para que no se convierta en una emergencia pandémica.

El reciente anuncio de un esfuerzo internacional para reubica a los afectados por ébola ha causado preocupación global, en momentos en que el brote mundial de crece y pone a prueba los sistemas de salud internacionales.

La medida busca proteger a la población y evitar la propagación del virus, intensificando la lucha contra el ébola en diversos países.

Esta decisión llega tras reportes del aumento de casos en África y otros puntos estratégicos.

El brote de ébola se ha registrado en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda con cientos de personas infectadas y causando decenas de muertes sospechosas.

Estados Unidos busca reubicar a un “pequeño número” de sus ciudadanos afectados, y ha activado protocolos especiales para trasladar y aislar a personas infectadas o en alto riesgo, reforzando las fronteras y los esfuerzos de contención.

La reubicación de afectados por ébola se suma a estrategias globales que implican cooperación sanitaria y prevención, especialmente en países latinoamericanos donde el temor a la llegada del virus sigue presente.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud destaca el papel fundamental del rastreo de contactos, la vigilancia fronteriza y la comunicación entre gobiernos para contener el brote.

Estados Unidos insiste en que las medidas son temporales y responden únicamente a la emergencia sanitaria.

Imagen cortesía.

Nuevo brote del ébola mantiene en alerta al mundo: 65 muertos

El nuevo brote de ébola en Congo ha generado una rápida reacción de las autoridades sanitarias, quienes buscan contener posibles contagios y evitar una crisis mayor.

Según información oficial, la alerta fue emitida tras la confirmación de casos en las provincias de Mogwaly y Rwapara, regiones históricamente vulnerables a emergencias de salud.

Las autoridades nacionales y organizaciones internacionales han desplegado equipos para reforzar la vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y control de movimientos en zonas afectadas.

La prioridad es aislar los nuevos casos de ébola y proteger tanto a la población local como al personal sanitario involucrado.

El actual brote de ébola en Congo revive el temor de situaciones pasadas, como la crisis de 2018-2020 que causó cientos de muertes y estrés en el sistema de salud.

Sin embargo, la experiencia adquirida ha permitido implementar protocolos de prevención, vacunación de contactos y campañas de concientización más efectivas.

Alerta ha generado el anuncio de los científicos chinos de la creación de un virus mutante con componentes del ébola que sería altamente peligroso para la humanidad.

Informes de los expertos de la nación asiática detallan que la cepa mutante fue probada en hámsteres, demostrando su alta tasa de mortalidad.

El proyecto, denunciado por médicos de otras naciones, es desarrollado por los científicos de la Universidad Médica de Hebei, quienes desarrollaron el virus mutante con componentes del ébola para analizar en profundidad el virus que ha matado a miles de personas.

“Se utilizó la enfermedad contagiosa del ganado, añadiendo una proteína que se encuentra en el ébola. El estudio permite que la enfermedad infecte células y se propague por todo el cuerpo humano”, se informó sobre el peligroso estudio.

Al respecto, se indicó que los hámsteres que recibieron el virus con componente del ébola desarrollaron enfermedades sistémicas graves, incluyendo el fallo multiorgánico.

“Uno de los síntomas fue la secreción de los ojos, la cual afectó la visión y formó costras en la superficie de los globos oculares”, se acotó sobre los análisis clínicos que tienen preocupados a los expertos en Occidente.

Los médicos han denunciado la posibilidad de se genere una fuga del virus del laboratorio y se provoque una pandemia, mayor o similar a la del coronavirus.

Por su parte, los científicos chinos explicaron que para la investigación se utilizaron cinco hámsteres hembras y cinco machos con tres semanas de edad.

“Todas las hembras hámster mostraron una disminución de la temperatura rectal y una pérdida de peso de hasta el 18 por ciento; todas murieron entre dos y tres días”, se informó sobre la creación de un virus con componente del ébola.

Sobre los hámsteres, machos perdieron un 15% de peso, sucumbieron a la enfermedad a los tres días y medio como máximo. “Dos de los animales sobrevivieron y ganaron un 20% más del peso que antes de la infección”.

A los hámsteres muertos se les extrajo los órganos, encontrando el virus acumulado en el corazón, el hígado, el bazo, los pulmones, los riñones, el estómago, el cerebro y los intestinos. “Los niveles más altos fueron en el hígado y los más bajos en el cerebro”.

El equipo concluyó que los hámsteres infectados mostraron una rápida aparición de síntomas, shock hepático, infección sistémica y desarrollaron enfermedades sistémicas graves similares a las observadas en pacientes humanos con ébola.

Para los expertos chinos, el estudio fue todo un éxito.

Brote de ébola en el Congo ha causado la muerte de dos mil personas

La Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que a pesar de que hay indicios “sumamente positivos” de una reducción en el brote de ébola en el Congo, la epidemia sigue siendo una emergencia mundial de salud.

A la fecha, el ébola ha matado a más de 2.200 personas en el Congo, convirtiéndose en la segunda epidemia más letal de la historia. La decisión de la OMS de mantener la declaratoria de emergencia global a causa del brote se dio después de una reunión de la comisión de expertos sobre ébola de la OMS.

“Mientras exista un solo caso de ébola en una zona tan insegura e inestable como el este (del Congo), persiste la posibilidad de una epidemia mucho mayor”, declaró el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gran parte del brote ha afectado regiones del Congo descritas como zonas de guerra, y los trabajadores de salud han sido víctimas de ataques frecuentes de parte de numerosos grupos rebeldes y comunidades recelosas de los trabajadores de ayuda internacional.

Tedros dijo que espera que puedan declarar el fin de la epidemia antes de la próxima reunión de expertos sobre ébola, que se realizaría dentro de tres meses. Indicó que viajará al Congo hacia el final de la semana para reunirse con el presidente y altos funcionarios del gobierno para hablar de cómo fortalecer el sistema nacional de salud.

FILE – In this file photo taken on Wednesday March 11 2015 health workers carry a body of a person that they suspected died form the Ebola virus at a new graveyard on the outskirts of Monrovia Liberia The corpse of a 17-year-old man has tested positive for Ebola in Liberia but no other cases have been reported the country s deputy health minister said late Monday June 29 2015 AP Photo Abbas Dulleh File

OMS advierte pandemia que mataría a millones de personas en el mundo

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial advirtieron de la posibilidad que a nivel mundial se active una pandemia que causaría millones de muertes.

Ante los estudios, ambas organizaciones llaman a los gobiernos a estar preparados para mitigar los riesgos.

“Un patógeno de rápido movimiento tiene el potencial de matar a decenas de millones de personas, perturbar economías y desestabilizar la seguridad nacional”, cita el documento.

En el informe, los especialistas hacen referencia a la gripe española de 1918, que dejó 50 millones de fallecidos.

Para los expertos actualmente una pandemia podría extenderse a nivel mundial en menos de 36 horas y matar más de 80 millones de personas.

Entre las enfermedades que podrían expandirse se mencionan el ébola, el síndrome agudo grave y otras que son difíciles de controlar.

“La pobreza y la vulnerabilidad exacerban los brotes de enfermedades infecciosas y contribuyen a crear las condiciones”, indica el documento.

“La pobreza y la vulnerabilidad exacerban los brotes de enfermedades infecciosas y contribuyen a crear las condiciones para que las pandemias se propaguen”, dijo un experto.