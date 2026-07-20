El alcalde de la ciudad dejó claro que si el primer ministro de Israel no puede tomar suelo neoyorquino, lo que le impediría participar en la Asamblea General de la ONU en septiembre.

La posibilidad de un arresto a Benjamin Netanyahu en Nueva York ha vuelto al centro del debate internacional. Zohran Mamdani, alcalde de la Gran Manzada, señaló que sigue considerando arrestar al primer ministro de Israel, si este pisa territorio neoyorquino.

La postura de Mamdani responde a la ola de denuncias sobre crímenes de guerra en la Franja de Gaza, en medio de llamados globales para la rendición de cuentas.

La advertencia de Mamdani, quien se ha consolidado como una de las voces más críticas con la política israelí, llama la atención sobre el alcance de la justicia internacional y el papel de Estados Unidos en conflictos extranjeros.

Estas declaraciones colocan la figura del fiscal neoyorquino como una pieza clave en la presión mundial para buscar responsabilidades ante posibles violaciones a los derechos humanos.

Analistas consideran que una acción de esta naturaleza representaría un precedente sin igual en la diplomacia entre Estados Unidos e Israel. Incluso, genera debates sobre la jurisdicción de la fiscalía local para actuar en casos de figuras políticas extranjeras.

Mientras tanto, la tensión diplomática se eleva a medida que sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos respaldan iniciativas como la de Mamdani, demandando mayor rigor ante presuntos abusos.

Netanyahu necesita el “caos” para tener el control, según RT



El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha consolidado una política de “caos controlado” como un método para asegurar su supervivencia política, intensificando las divisiones internas y complicando una posible salida a la crisis que envuelve al país.

El concepto, analizado recientemente en varios medios internacionales, propone la manipulación deliberada de la crisis para desorientar tanto a sus adversarios como a la opinión pública y fortalecer su base de poder.

Según reportes, la estrategia de Netanyahu consiste en mantener un nivel de desorden dentro de límites manejables para evitar una desestabilización total, pero suficiente para bloquear procesos políticos que amenacen su permanencia en el gobierno.

Este “caos” permite que el liderazgo de Netanyahu aparezca como indispensable para la seguridad y la estabilidad de Israel, especialmente en contextos de conflicto con Hamas y las constantes tensiones en Medio Oriente.

Lo que es bueno para el Gobierno de Netanyahu no necesariamente es bueno para Israel ni, mucho menos, para Estados Unidos, y los círculos político-militares estadounidenses parecen ser bastante conscientes de ello.

Por cierto, a Donald Trump tampoco le conviene personalmente mantener la participación de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio: las últimas encuestas sociológicas muestran que su índice de aprobación cae cuando se viola el alto el fuego y aumenta cuando la situación comienza a volver a una senda pacífica.

Netanyahu desafía a Trump: “Mi orden es clara”

El reciente pronunciamiento de Benjamin Netanyahu ha generado nuevas tensiones diplomáticas. En medio del creciente conflicto Israel-Líbano, el primer ministro israelí afirmó que su “orden es clara”, desafiando la postura de Estados Unidos sobre las operaciones militares en la frontera norte de Israel.

Estados Unidos ha insistido en la necesidad de la moderación y ha sugerido la búsqueda de una solución diplomática con Líbano, criticando públicamente cualquier medida que pueda escalar el enfrentamiento con Hezbollah.

Sin embargo, Netanyahu se mostró firme ante las presiones, asegurando: “Actuaremos para devolver la seguridad al norte de Israel, de una manera u otra”, en palabras recogidas recientemente por varios medios.

“Israel permanecerá en la franja de seguridad del sur del Líbano todo el tiempo que sea necesario”, indicó el jefe del Gobierno israelí.

La declaración de Netanyahu podría obstaculizar las gestiones diplomáticas encabezadas por Washington en la región, especialmente con Irán.

Netanyahu “boicotea” el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se cancelaron el viernes después de los intensos combates entre Israel y Hezbollah en el sur de Líbano, dijeron tres funcionarios, lo que plantea dudas acerca del incipiente acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

Los funcionarios de Irán no viajaron a Suiza como estaba previsto e insistieron en que los combates en Líbano deben parar antes de que puedan celebrarse las conversaciones, de acuerdo con los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las labores de mediación en curso para tratar de reprogramar el diálogo. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también canceló su viaje.

El ejército de Israel atacó objetivos en el sur y el este de Líbano durante la madrugada y el grupo político-paramilitar Hezbollah informó de intensos combates. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 21 personas perdieron la vida en la ofensiva e Israel reportó la muerte de cuatro soldados.

El conflicto entre Israel y Hezbollah, que cuenta con el apoyo de Teherán, es la parte más precaria del acuerdo con Irán. Ni Israel ni el grupo miliciano firmaron el acuerdo —que se supone que debe poner fin a su enfrentamiento, e Irán ha mostrado su disposición a arriesgarse a una renovada guerra en la región por el bien de sus intereses en Líbano y de su aliado regional más importante.

Los mediadores se apresuran ahora a reprogramar las reuniones, en las que se suponía que se comenzaría a abordar cómo restringir el programa nuclear de Irán, el motivo principal por el que Israel y Estados Unidos fueron a la guerra el 28 de febrero.

Las conversaciones también deberían lograr un fin permanente del conflicto. El pacto provisional ya ha reabierto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, después de que los ataques y las amenazas iraníes detuvieron casi por completo el flujo de petróleo y gas natural a través del crucial paso.

Una nueva autoridad iraní encargada de supervisar el estrecho emitió el viernes nuevas directrices que piden a los buques que se registren ante ella, aunque el tránsito es gratuito, lo que señala la posible intención de Teherán de comenzar a cobrar un peaje.

Netanyahu hace un esfuerzo para estropear el acuerdo: Israel ataca el Líbano a horas de la firma final

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, redobla su esfuerzo final antes de la posible firma de un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos, una medida que ha desatado alarma en el gobierno de Israel.

El esfuerzo final Netanyahu acuerdo Irán – EE.UU. busca impedir avances que puedan fortalecer la capacidad nuclear iraní y modificar el actual equilibrio de poder en la región de Medio Oriente.

Según medios internacionales, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos han avanzado en los últimos días y la firma de un acuerdo parece inminente.

Netanyahu convocó una serie de reuniones de emergencia con líderes de seguridad y diplomáticos, insistiendo en que cualquier pacto que dé alivio a Teherán sin garantizar un control estricto de su programa nuclear, pondría en riesgo la postura de Israel y la estabilidad regional.

Desde su perspectiva, Israel considera que un acuerdo nuclear Irán EE.UU. podría tener consecuencias negativas, argumentando que Teherán aprovecharía cualquier relajamiento de las sanciones para fortalecer a grupos aliados en la región.

Analistas sostienen que si Irán obtiene acceso a recursos económicos, podría incrementar su injerencia en conflictos regionales, afectando la seguridad de países vecinos.

Trump llama envidiosos y estúpidos a los que critican su plan de paz con Irán

La reciente intervención de Donald Trump sobre el acuerdo de paz con Irán ha reavivado el debate internacional. El presidente estadounidense no dudó en señalar como “envidiosos”, “gente mala” o “estúpidos” a quienes critican el pacto diplomático que busca reducir las tensiones nucleares y militares en la región.

Los críticos del acuerdo de paz con Irán, según Trump, actúan movidos por intereses políticos o rivalidades personales más que por el bienestar internacional.

Donald Trump defendió firmemente su legado afirmando que los beneficios del acuerdo, como la disminución de amenazas nucleares y la apertura a nuevas negociaciones, superan cualquier objeción planteada tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El mandatario sugirió que quienes se oponen al acuerdo están priorizando agendas personales antes que la paz y la estabilidad regional.

Las declaraciones de Trump han generado repercusiones no solo a nivel interno, sino también entre socios de Estados Unidos y en el contexto del Medio Oriente.

Líderes y analistas destacan que el acuerdo podría marcar un punto de inflexión, aunque existen dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

Furia contra Netanyahu en Israel por acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Israelíes de todo el espectro político reaccionaron con enojo el lunes ante la noticia de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, al que calificaron de desastre para Israel y dirigieron su furia contra un solo hombre: el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu aún no había emitido un comunicado hasta primeras horas de la noche del lunes. Pero otros funcionarios del gobierno, rivales, políticos y comentaristas se apresuraron a criticar el acuerdo, lo que marcó una especie de referéndum informal sobre la permanencia del primer ministro en el cargo de cara a las elecciones de este otoño.

También han subrayado el creciente aislamiento de Netanyah,en casa, en la región y, cada vez más, respecto de Estados Unidos.

Los críticos sostienen que el mandatario llevó al presidente Donald Trump a la guerra con Irán mientras prometía en exceso lo que podía lograrse, y que ahora Trump está sacando a Israel del conflicto antes de que se sienta listo.

Afirman que Netanyahu calculó mal el apetito de Trump por un conflicto prolongado, fue superado por Irán en las negociaciones y quedó cada vez más marginado por los otros actores principales de la región.

“Israel está pagando el precio de la soberbia y la ceguera de Netanyahu, y el precio de las manipulaciones que intentó hacerle a Trump”, dijo el ex primer ministro Ehud Barak en una entrevista con la radiodifusora pública de Israel el lunes. “Irán salió fortalecido; Israel salió debilitado. Esa es la responsabilidad estratégica de Netanyahu. Fracasó”.

Yair Lapid, quien desafiará a Netanyahu en las próximas elecciones, escribió el domingo que el acuerdo se perfila como “uno de los fracasos más impactantes en la política exterior y de seguridad de Israel… enteramente registrado a nombre de Netanyahu”.

“Se puede arreglar, se debe arreglar”, escribió. “Netanyahu ya no puede arreglarlo, nosotros lo haremos”.

Netanyahu asegura que el odio a Israel es solo por defenderse

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a estar en el centro del debate internacional luego de declarar públicamente que muchos en el mundo “odian a Israel” y que su país enfrenta críticas basadas en el odio, no en hechos.

Esta declaración surge en medio de persistentes cuestionamientos sobre el accionar israelí en el conflicto en Gaza.

Según Netanyahu, las recientes críticas en foros internacionales y de parte de gobiernos y organizaciones humanitarias carecen de fundamento y son impulsadas, según él, por una animosidad irracional hacia el Estado hebreo.

Estas palabras llegan en un momento en que la comunidad internacional aumento la presión sobre Israel por el alto costo humanitario de sus operaciones en Gaza y la permanencia del conflicto.

“Hemos tenido miles de ellas, bueno, muchísimas, muchísimas. Y si usted cree que esto es una crisis, debería estar presente en otras conversaciones. Pero siempre hemos encontrado una manera”, sostuvo.

Además, afirmó que con Trump coinciden en numerosos asuntos, especialmente en que quieren “acabar con el programa nuclear de Irán” para “ampliar el círculo de paz”.

Netanyahu ignora a Trump y realiza ataque en el Líbano

Se han anunciado altos el fuego, a menudo con gran fanfarria, en Gaza, Líbano e Irán. Entonces, ¿por qué todavía hay tantos combates?

En apenas las últimas semanas, las fuerzas israelíes han capturado más territorio en Gaza y han matado allí a dos altos milicianos de Hamás, además de más de una docena de personas.

En Líbano, las tropas israelíes capturaron un castillo estratégico el fin de semana en su incursión más profunda en 26 años, mientras Hezbollah mantenía el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel.

Los combates en Líbano no mostraban señales de disminuir el martes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado —otra vez— desescalar.

Estados Unidos e Irán han intercambiado fuego, más recientemente el lunes, mientras intentan alcanzar una tregua más duradera. Irán ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, perpetuando una crisis mundial de combustible, mientras Estados Unidos intenta afianzar su bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Ninguna de las partes beligerantes ha abandonado oficialmente el alto el fuego, pero el término está perdiendo rápidamente su significado.

Los combates se intensifican en el sur de Líbano

Un alto el fuego en Líbano alcanzado en abril ha tenido poco impacto en los combates entre Israel y Hezbollah, grupo respaldado por Irán, particularmente en el sur de Líbano, donde siguen intercambiando fuego mientras Israel amplía su ocupación de territorio libanés.

El fin de semana, las tropas israelíes izaron su bandera sobre el castillo de Beaufort, lo que marcó su incursión más profunda en el sur de Líbano desde el fin de la ocupación de 1982-2000. Hezbolá respondió con ataques con cohetes aún más profundos hacia el norte de Israel.

Israel siguió llevando a cabo ataques después de un alto el fuego anterior en 2024. Hezbolá contuvo su fuego hasta que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó la guerra más amplia. Hezbollah no aceptó oficialmente el alto el fuego de abril, pero indicó que lo respetaría si Israel cesaba sus ataques y se retiraba de Líbano.

Israel afirma que seguirá combatiendo hasta que se elimine la amenaza de ataques con cohetes y drones contra sus comunidades del norte, ya sea por sus propias acciones o porque el gobierno libanés desarme a Hezbolá. Eso ha parecido aún menos probable a medida que los combates se han intensificado, pese a que continúan las negociaciones entre Israel y Líbano.

Irán, por su parte, ha exigido un alto el fuego en Líbano como parte de cualquier tregua con Estados Unidos.

Netanyahu aumenta su control en Gaza: “Vamos por el 70%”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes el control del 70% de la Franja de Gaza y deslizó la posibilidad de buscar el “control total” sobre ese territorio palestino.

Estas declaraciones refuerzan las especulaciones sobre el futuro de Gaza y aumentan la incertidumbre en la región.

El anuncio ha generado reacciones internacionales y alarma por el posible incremento de la ofensiva en la zona, donde la crisis humanitaria se agrava por los efectos de la guerra, iniciada el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó territorio israelí.

Netanyahu bromeó sobre la rapidez del avance militar antes de referirse al objetivo de “control total”, un mensaje interpretado por expertos como un claro indicio de su postura ante la presión internacional.

“Esperen, vayamos en orden. Primero, el 70 %. Empezaremos con eso”, respondió el primer ministro de Israel al ser consultado sobre Gaza y sus operaciones militares.

Hace una semana, Netanyahu indicó que tiene el 60% del control de la región.

“Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, dijo en aquel momento.

“Hoy controlamos el 60 %, mañana ya veremos”, agregó el líder hebreo sobre su intervención militar en el enclave.

Ministro israelí deja claro que la victoria de su país implica que a Gaza quede totalmente destruida



El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dejó claro que la victoria de su país contra Hamas implica que la Franja de Gaza quede totalmente destruida.

Las declaraciones del funcionario hebreo han generado debate en las distintas plataformas de Internet. Unos defienden la postura de Israel y otros la cuestionan fuertemente por la muerte de civiles.

“Gaza será totalmente destruida, los civiles serán enviados al sur de una zona humanitaria sin Hamas ni terrorismo, y desde allí comenzarán a partir en grandes cantidades hacia terceros países”, dijo Smotrich sobre el plan de conquista que puso en marcha el gobierno de Israel.

Desde el fin de semana, el gobierno israelí lanzó una operación para iniciar con el desplazamiento de los palestinos y tomar el control total de la Franja de Gaza, lo que significaría que la región quede totalmente destruida.

El Gabinete de Seguridad dio el visto bueno para que el Ejército comenzara una ampliación de la guerra en una de las zonas más conflictivas de Oriente Medio.

“Las Fuerzas Israelíes desplazarán a la población palestina al sur de Gaza mientras lanza poderosos ataques contra Hamas”, detalla un comunicado de prensa.

El conflicto entre Hamas e Israel inició en octubre de 2023, extendiéndose por casi dos años, dejando más de 1300 israelíes muertos y 50 mil palestinos fallecidos.

La situación en la Franja de Gaza cuenta con el respaldo de Estados Unidos (EEUU). Donald Trump le ha expresado a Benjamín Netanyahu para que tome el control total de Gaza.

Netanyahu dice que pacto con Irán pasa por que abandone su programa nuclear

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró recientemente que un pacto con Irán solo será posible si el gobierno abandona por completo su programa de enriquecimiento nuclear.

Esta posición endurece las posibilidades de diálogo y refleja la creciente preocupación mundial sobre el desarrollo de armas nucleares en la región.

Netanyahu enfatizó que cualquier negociación está condicionada a que Irán renuncie a su infraestructura destinada al enriquecimiento de uranio.

Según el mandatario israelí, la existencia de este programa representa una amenaza directa para la seguridad de su país y para la estabilidad internacional.

La controversia sobre el programa nuclear iraní ha sido motivo de tensiones recurrentes en Oriente Medio.

“Mi política, como la del presidente Trump, sigue siendo la misma: Irán no tendrá armas nucleares”, afirmó Netanyahu en un mensaje publicado en la red social X.

Expertos sostienen que la postura de Netanyahu podría influir en la postura de aliados clave como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han abogado desde hace años por soluciones diplomáticas para contener las ambiciones nucleares de Irán.

No obstante, la insistencia de Israel en desmantelar totalmente el programa podría dificultar avances en las negociaciones multilaterales.

Por su parte, el gobierno iraní mantiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles, aunque organismos internacionales han manifestado inquietud por la falta de transparencia y recientes avances técnicos.

Trump y Netanyahu tuvieron su primera discusión por Irán

Una reciente publicación de Axios reveló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mostró “furioso” tras mantener una llamada telefónica con el presidente Donald Trump sobre una propuesta de acuerdo de paz con Irán.

La llamada, según fuentes citadas por Axios, generó gran tensión entre ambos líderes y expone las diferencias internas sobre la política hacia Irán.

La relación entre Estados Unidos e Israel, habitualmente fuerte, se vio sacudida por las gestiones de la Casa Blanca para avanzar un diálogo con el gobierno iraní, considerado enemigo por el liderazgo israelí.

De acuerdo con el informe de Axios, la llamada fue tajante. Netanyahu “estaba que ardía” después de escuchar de Trump los planes relacionados con Irán.

La tensión se elevó y puso de manifiesto la distancia entre los enfoques estadounidenses e israelíes sobre cómo tratar con Teherán y la posibilidad de encontrar una solución diplomática.

Donald Trump: Netanyahu hará lo que yo le ordene contra Irán

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Trump aseguró que las acciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra Irán solo son órdenes que él le da.

“Hará lo que yo quiera que haga”, dijo el presidente de EEUU sobre las operaciones y decisiones contra Irán, y que Israel ejecuta.

Estas afirmaciones reavivan el debate sobre la influencia de Estados Unidos en la política exterior israelí, especialmente en torno a la disputa nuclear y los ataques preventivos en la región.

Trump enfatizó su postura de “mano dura” y dijo confiar en que su liderazgo bastaría para detener cualquier acción de Israel que no se alineara con los intereses estadounidenses.

Trump dice que no quedará nada de Irán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán vuelven a escalar después de que Donald Trump lanzó una fuerte advertencia al país islámico.

En declaraciones recientes recogidas por medios internacionales, Trump afirmó que “no quedará nada” si Irán decide continuar con sus acciones hostiles.

“Para Irán, el tiempo se acaba y más les vale actuar RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL! Presidente DJT”, publicó Trump en Truth Social.

Trump se ha mostrado cada vez más impaciente con la forma en que Irán ha manejado las negociaciones diplomáticas y sigue frustrado por el cierre continuo del estrecho de Ormuz y su impacto en los precios mundiales del petróleo.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una de las rutas marítimas más importantes del planeta, siendo el canal por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Las amenazas de Trump se suman a las ya existentes tensiones en Oriente Medio, especialmente tras recientes incidentes entre embarcaciones iraníes y fuerzas occidentales, y el aumento de la militarización en la región.

En los últimos días, Trump ha considerado más seriamente la posibilidad de reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán como una forma de obligarlos a llegar a un compromiso para poner fin a la guerra, a pesar de su preferencia por resolver el conflicto por la vía diplomática.

Netanyahu advierte que atacará nuevamente a Irán si retoma su programa nuclear tras la tregua

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este martes que su gobierno tomará nuevas medidas si Irán intenta reiniciar su programa nuclear. La advertencia se dio durante su primera comparecencia pública luego del cese al fuego acordado entre ambas naciones tras doce días de enfrentamientos.

Netanyahu afirmó que la reciente ofensiva israelí logró frenar el avance del programa nuclear iraní, y aseguró que cualquier intento por reactivarlo será respondido “con la misma determinación y fuerza”. También calificó como “histórico” el resultado de la operación militar denominada “León Ascendente”.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, informó que los ataques israelíes causaron daños significativos a instalaciones nucleares, arsenales de misiles y centros de inteligencia iraníes, lo que habría retrasado el programa nuclear por varios años. Entre los blancos atacados se incluyen instalaciones en Isfahan, Natanz, Arak y el sitio subterráneo de Fordow.

La ofensiva contó con el apoyo militar de Estados Unidos. Según la oficina del primer ministro israelí, los ataques conjuntos con fuerzas estadounidenses destruyeron parte de la infraestructura nuclear de Irán y componentes clave de su sistema de misiles de largo alcance.

Por su parte, Irán expresó su intención de retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos tras el cese de hostilidades. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró que su país mantiene su derecho al uso pacífico de la energía nuclear y rechazó las acusaciones sobre el desarrollo de armas atómicas.

Expertos internacionales señalaron que, aunque se reportaron daños considerables en varias instalaciones, aún no hay una evaluación concluyente sobre el impacto total en el programa nuclear iraní.

Trump y Netanyahu se contradicen: Irán no tiene “nada” para la guerra, pero puede tomar un tiempo acabarla

En declaraciones recientes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán habría pedido entablar negociaciones tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos. Además, señaló que el país persa “ya no tiene defensa aérea”, armada ni liderazgo.

Esta afirmación surge tras una jornada de intensos enfrentamientos en la región, donde la tensión por los ataques escaló a un nuevo nivel diplomático y militar.

Según Trump, la capacidad de defensa aérea iraní quedó severamente afectada, dejándolo vulnerable a futuras ofensivas, lo que motivó sus intenciones de buscar diálogo.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán viene escalando en los últimos meses. Las acciones militares recientes han impulsado debates sobre la estabilidad en la zona. Asimismo, se discute la posibilidad de nuevos acuerdos o confrontaciones.

A pesar de la gravedad de la situación, autoridades iraníes se han limitado a comentarios oficiales, mientras analistas internacionales advierten sobre el impacto de una defensa aérea debilitada para la seguridad nacional de Irán.

El pronunciamiento de Trump añade un componente político importante en las repercusiones de los recientes bombardeo.

La guerra no será interminable

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán no se convertirá en una guerra interminable.

Las declaraciones, en plena escalada de hostilidades, buscan tranquilizar a la comunidad internacional y a los países de la región. El objetivo es calmar inquietudes sobre un posible conflicto prolongado.

El conflicto entre Israel e Irán ha dominado el panorama político en Medio Oriente durante los últimos meses. Esto ha sucedido después de una serie de intercambios de amenazas, ataques aéreos y sanciones.

Sin embargo, Netanyahu afirmó ante medios internacionales su intención de evitar que esta crisis se extienda por tiempo indefinido, “no estamos entrando en una guerra interminable”, sentenció el mandatario israelí.

Netanyahu: “Así ponemos fin a la guerra”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha salido en defensa de la reciente ofensiva militar tras la toma de una ciudad clave en la Franja de Gaza, insistiendo en que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad nacional.

Esta operación, realizada en uno de los puntos neurálgicos del conflicto, ha elevado la tensión y generado múltiples reacciones en la región.

Según las últimas declaraciones, Netanyahu subrayó que la intervención fue una respuesta a las amenazas persistentes que enfrenta Israel desde Gaza.

Asegura que la presencia de grupos armados en la ciudad convertía la acción militar en una decisión inevitable para evitar daños mayores a la población israelí.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la escalada militar.

Diversos gobiernos y organismos humanitarios han solicitado cesar las hostilidades y priorizar la protección de la población civil, señalando el alto costo humano generado en la zona.

Amnistía Internacional, por ejemplo, ha reiterado llamados a respetar el derecho internacional humanitario y proteger a los habitantes de Gaza.

En tanto, la situación sigue siendo tensa y las cifras de desplazados aumentan, mientras persisten los bombardeos y enfrentamientos.

El trasfondo de la ofensiva en Gaza se enmarca dentro del conflicto histórico que enfrenta a Israel con grupos palestinos, derivando en crisis humanitarias y dificultad para retomar diálogos de paz.