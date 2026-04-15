El empresario español Amancio Ortega, reconocido por fundar la marca Zara y liderar el grupo Inditex, ha logrado posicionarse no solo como uno de los hombres más ricos del planeta, sino también como el mayor propietario inmobiliario del mundo. Su patrimonio en bienes raíces, construido durante décadas, se suma a la riqueza generada por su imperio en la industria de la moda.

De acuerdo con estimaciones recientes de Forbes, el valor de la cartera inmobiliaria de Ortega alcanza aproximadamente los 25,000 millones de dólares, distribuidos en más de 200 propiedades ubicadas en al menos 13 países. Esta cifra lo sitúa por encima de otros grandes inversores del sector y confirma la magnitud de su estrategia financiera, basada en la reinversión de dividendos obtenidos de su negocio textil.

El crecimiento de este patrimonio no ha sido casual. Desde que Inditex salió a bolsa en 2001, Ortega ha seguido una estrategia clara: destinar gran parte de los beneficios generados por sus acciones a la adquisición de activos inmobiliarios de alto valor. A través de su sociedad de inversión Pontegadea, considerada su principal vehículo financiero, el empresario ha acumulado propiedades valoradas en miles de millones de euros.

Según datos disponibles en registros mercantiles, en 2024 Pontegadea contaba con activos inmobiliarios valorados en más de 12,000 millones de euros. A esto se suman otras sociedades vinculadas al empresario, como Pontegadea GB 2020 y Partler, que incrementan significativamente el valor total de su cartera. Estas inversiones continúan creciendo, impulsadas por nuevas adquisiciones realizadas en 2025, año en el que Ortega destinó cerca de 1,875 millones de euros a la compra de varios inmuebles.

El modelo de inversión del magnate gallego se caracteriza por la adquisición de propiedades “prime”, es decir, activos ubicados en zonas estratégicas de grandes ciudades, con alta demanda comercial y estabilidad a largo plazo. Inicialmente, Ortega centró sus compras en locales comerciales, muchos de ellos arrendados a sus propias tiendas de Zara. Sin embargo, con el aumento de sus ingresos, ha diversificado hacia edificios de oficinas, rascacielos y sedes corporativas de gran prestigio.

Entre sus adquisiciones más destacadas se encuentran importantes propiedades en ciudades como Madrid, Londres, Toronto y Vancouver. En la capital española, Ortega posee edificios emblemáticos en zonas financieras clave, mientras que en el ámbito internacional ha realizado compras de alto perfil. Una de las más relevantes fue la adquisición del complejo Royal Bank Plaza en Canadá por cerca de 916 millones de dólares. Asimismo, compró la sede de Amazon en Vancouver por unos 855 millones de dólares.

En Europa, también sobresale la compra del edificio conocido como The Post, ubicado en una de las zonas comerciales más importantes de Londres, cerca de Oxford Street. Este inmueble alberga oficinas de firmas internacionales como McKinsey & Company, lo que refuerza el perfil de alta calidad de sus inversiones.

El crecimiento de su patrimonio inmobiliario está estrechamente ligado al éxito financiero de Inditex. Ortega controla aproximadamente el 60% de las acciones del grupo, lo que le permite recibir dividendos millonarios cada año. Solo en 2026, se estima que percibirá más de 3,200 millones de euros correspondientes a los beneficios de 2025, una cifra récord que continuará alimentando su capacidad de inversión.

Gracias a esta combinación de ingresos y estrategia, Ortega se mantiene entre las personas más ricas del mundo. Según el ranking global de Forbes, ocupa uno de los primeros puestos, junto a figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Sergey Brin. No obstante, su caso destaca por haber diversificado su fortuna hacia el sector inmobiliario de manera sistemática.

Además, su cartera supera en valor a grandes compañías del sector inmobiliario en España, lo que evidencia la escala de su patrimonio personal. Esta estrategia le ha permitido no solo proteger su riqueza frente a la volatilidad de los mercados, sino también incrementarla mediante activos considerados seguros y rentables.

A sus 90 años, Amancio Ortega continúa siendo un referente en el mundo empresarial. Su modelo de negocio, basado en la disciplina financiera y la inversión estratégica, lo ha convertido en un ejemplo de cómo transformar los beneficios de una industria en un imperio diversificado. Su éxito demuestra que, más allá de la moda, su visión ha estado siempre enfocada en construir un legado económico sólido y sostenible a largo plazo.

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