Un grupo de más de 200 artesanas del municipio de Etzatlán, en el estado mexicano de Jalisco, elaboró una espectacular instalación de crochet que cubre una calle peatonal del centro histórico de Zapopan.

La estructura, que se extiende a lo largo de 220 metros, fue confeccionada durante cinco meses y requirió aproximadamente 1.400 kilómetros de hilo. El proyecto fue creado como homenaje a las siete selecciones nacionales que disputarán partidos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026.

Entre los equipos representados se encuentran las selecciones de Mexico, Colombia, South Korea, Spain, Uruguay, Democratic Republic of the Congo y Czech Republic.

La iniciativa fue realizada por el mismo colectivo artesanal que en 2019 obtuvo un récord Guinness por crear el mayor techo de crochet del mundo. Gracias a su colorido diseño y magnitud, la nueva instalación se ha convertido en una atracción turística que recibe visitantes de varios estados de México.

Además de celebrar el fútbol, la obra destaca el talento artesanal de la región y el valor cultural de una tradición que ha logrado proyectarse a nivel internacional.

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