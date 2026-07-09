La perra rescatista Halley, integrante del Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana, fue pieza clave en el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, un hombre que permaneció atrapado durante más de 180 horas bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en el estado de La Guaira, Venezuela.

El operativo reunió a equipos especializados de la Cruz Roja de México, Florida, Los Ángeles, Chile, Costa Rica y El Salvador, además de personal de Protección Civil de Venezuela. Las labores se desarrollaron siguiendo los protocolos internacionales INSARAG y USAR para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Al iniciar la misión, el equipo mexicano inspeccionó cinco zonas asignadas. Las primeras cuatro fueron descartadas tras confirmarse que no había sobrevivientes. Sin embargo, en la quinta área, Halley y su manejador, Gonzalo Granados, detectaron un punto específico entre los escombros que indicaba la posible presencia de una persona con vida.

Tras la alerta del binomio canino, los rescatistas utilizaron una cámara especializada SearchCam 360, con la que confirmaron que Hernán Gil seguía con vida y mantenía contacto visual con el equipo de rescate.

A partir de ese momento comenzó una compleja operación que se prolongó durante más de 100 horas continuas. Los especialistas realizaron apuntalamientos, cortes controlados y retiraron cuidadosamente bloques de concreto y estructuras metálicas para abrir un acceso seguro hasta la víctima, mientras monitoreaban constantemente la estabilidad del edificio para evitar nuevos derrumbes.

La extracción fue especialmente delicada debido a que una de las piernas del hombre permanecía atrapada y el reducido espacio permitía el ingreso de un solo rescatista a la vez. Finalmente, después de permanecer más de siete días bajo los escombros, Hernán Gil fue liberado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Tras concluir la misión, Halley ya regresó a México junto con el Equipo USAR de la Cruz Roja Mexicana, luego de viajar a Venezuela para colaborar en las labores de rescate tras los sismos registrados el pasado 24 de junio. Durante el vuelo de regreso, la perra rescatista fue captada descansando en el avión, una imagen que se viralizó en redes sociales y fue celebrada por miles de usuarios.

El exitoso rescate de Hernán Alberto Gil Flores se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la emergencia en La Guaira y destacó el valor del trabajo coordinado entre equipos internacionales y la importancia de los binomios caninos en operaciones de búsqueda y rescate de alta complejidad.

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